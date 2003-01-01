За кулисами «Кинотавра»: Горбачева, Шалаева, Авдеев и другие звезды

КиноПоиск решил показать главный отечественный кинофестиваль и его гостей в менее привычном ракурсе, чем фото с красных дорожек. Актеры и актрисы готовятся в номере к премьере, охлаждаются на пляже от безжалостной жары, едят мороженое и просто дурачатся. Это вторая часть нашего специального фотопроекта.
Мария Шалаева
Сыграла Феклушу в фильме «Гроза» Григория Константинопольского — полу-Геббельса, полу-Гошу Куценко на гастролях. Подробнее об этом мы писали тут.
Дарья Жовнер
Звезда «Тесноты» Кантемира Балагова сыграла подругу главной героини в драме «Выше неба» Оксаны Карас. Мы писали о фильме вот здесь.
Александр Кузнецов и Якоб Диль
Лучший актер по версии «Кинотавра-2019» за фильм «Большая поэзия» (читайте о нем здесь) дружит с Якобом Дилем, немецкой звездой и братом Аугуста Диля. Якоб же приехал на фестиваль представить новый проект в рамках секции Work-in-Progress: он играет вместе со Светланой Ходченковой в российско-болгарской картине «У нее другое имя». Для КиноПоиска актеры прямо на месте придумали концепцию, достойную отдельного фотопроекта!
Ирина Горбачева
У Горбачевой в этот раз не было фильмов в конкурсе фестиваля, а вот в рамках зрительской программы «Кино на площади» она представила сочинцам хит этой зимы — «Громкую связь».
Ян Гэ
В первой части нашего фотопроекта мы показывали спонтанный дуэт Ирины Горбачевой и Ян Гэ. Настал черед сольного выхода актрисы и режиссера. На «Кинотавре» Ян Гэ представила свой второй полнометражный фильм «Троица» — почитайте о нем вот здесь.
Дмитрий Чеботарев и Лиза Климова
Климова сыграла главную роль в фильме «Мысленный волк» Валерии Гай Германики (мы рассказывали о нем тут). А для нас она принимала душ вместе с мужем Дмитрием Чеботаревым, которого вы помните по фильму «Тренер» Данилы Козловского.
Марина Васильева
Сыграла в «Верности» Нигины Сайфуллаевой. Главная героиня подозревает, что муж ей изменяет именно с героиней Васильевой. О фильме можно почитать тут. Также в конкурсе короткого метра участвовала картина «Интервью» с ее участием.
Василиса Перелыгина и Виктория Мирошниченко
Главные актрисы фильма «Дылда» Кантемира Балагова, спецпоказ которого состоялся в рамках фестиваля. Мы писали о картине еще из Канн, где она получила сразу две награды.
Филипп Авдеев
Сыграл одну из главных ролей в «Выше неба» Оксаны Карас. Вот наш рассказ о фильме. В прошлом году Авдеев также был на фестивале с главной ролью в фильме «Кислота» Александра Горчилина, получившего приз за Лучший дебют.
Наталья Кудряшова
Лучшая актриса Венецианского фестиваля в программе «Горизонты» за фильм «Человек, который удивил всех» на «Кинотавре» была в качестве почетной гостьи. Для КиноПоиска Кудряшова снялась не только сама по себе, но и с режиссером Нигиной Сайфуллаевой, чья «Верность» участвовала в конкурсе (читайте о ней тут).
Первую часть нашего специального фотопроекта смотрите тут.