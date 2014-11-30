«Верность» Нигины Сайфуллаевой: Самый откровенный фильм об измене

Лена (Евгения Громова) работает в дорогой частной клинике акушером-гинекологом. Ее муж Сережа (Александр Паль) играет в городском театре. Лена переживает, что муж как будто от нее отстранился, не испытывает к ней прежних чувств и желания. А тут еще ему постоянно приходят сообщения от коллеги по театру (Марина Васильева), причем довольно двусмысленные. Решив, что Сережа ей изменяет, Лена с горя отправляется в бар и оказывается в постели с неизвестным мужчиной. На другой день — точно так же случайно — она спит с другим незнакомцем.

Между первой и второй изменами проходит совсем мало времени, но его хватает, для того чтобы героиня осознала произошедшую в себе перемену и раскрепостилась. И если первого любовника она целомудренно уговаривает пойти в отель и не испытывает ничего особенного во время самого секса, то со вторым она ведет себя уже куда более откровенно и отправляется с ним на городской пляж. Вскоре уже и ее муж начинает что-то подозревать. Кстати, вы замечали, как слово «верность» похоже на «ревность»? Именно так и назывался фильм в первой версии, так что эта игра неслучайна.

На премьере на «Кинотавре» зал был полон. Вторую картину Нигины Сайфуллаевой, пять лет назад произведшей здесь фурор с «Как меня зовут», историей о двух девушках, поменявшихся именами, ждали давно. И, как это часто бывает, эти ожидания в чем-то пошли картине во вред. «Верность» получилась куда более взрослым фильмом во всех смыслах. Взрослые герои, взрослые проблемы, еще больше эротических сцен, более строгая выверенная картинка — и, к сожалению, пропавшие энергия, живость и девчачье хулиганство, которыми был полон дебют.

Если в «Как меня зовут» действие происходило в знойном Крыму, то здесь герои живут в Калининграде. Город присутствует в фильме очень аккуратно, но его европейское прошлое все же дает о себе знать. Зрителя не оставляет ощущение, что действие происходит где-то не в России: красивые светлые квартиры, дорогие стерильные клиники, хорошие машины, чистейший пустой пляж совсем близко от города. Все это вкупе с утонченной красотой Евгении Громовой (Сайфуллаева продолжает открывать новых прекрасных актрис, как когда-то открыла Александру Бортич и Марину Васильеву) с самого начала задает холодный и несколько отстраненный тон, подчеркивающий прохладу в отношениях Лены и Сережи и закрытость главной героини.

Есть ощущение, что именно эта отстраненность и не дает зрителю до конца проникнуться переживаниями героев. К тому же фильм достаточно короткий, завязка — первая измена Лены — происходит очень быстро, и мы не успеваем поверить ни в серьезность проблем этого брака, ни в отчаяние героини. Тем более что как становится понятно позже из разговора Лены с циничным начальником (Алексей Агранович), измена для нее вовсе не естественна, и потому странно, что она решается на нее так легко, как будто даже не испытывая никаких угрызений совести первое время. Наоборот, спокойно, если не радостно, идет навстречу всем переменам.

Но что неизменно хорошо удается Нигине Сайфуллаевой и ее соавтору Любови Мульменко, это очень живые, естественные диалоги. Распространенной проблемы российского кино, когда герои говорят какие-то вымученные и явно придуманные фразы, здесь нет, все общаются как в жизни. И на этом фоне остроумной пародией звучат подчеркнуто искусственные, напыщенные реплики из театральной пьесы, в которой играют герои Паля и Васильевой. Благодаря юмору эта серьезная в общем-то история смотрится легко. А уж гомерически смешная фраза Паля «Абсолютно противоположное мнение» во время очень серьезного разговора точно станет крылатой.

И, конечно, завидна легкость, с которой Нигина Сайфуллаева подходит к эротическим сценам. Несмотря на то, что на этом «Кинотавре» тема измен оказалась очень популярна, «Верность» оказалась (по крайней мере пока) самым откровенным фильмом программы.

Что при этом не выглядит как вызов или эпатаж — режиссер признается, что ей хотелось показать, что секс между героями — это естественно и нормально, «чтобы зритель тоже в этот момент не смущался, чтобы не было стыда». Уже второй раз Сайфуллаева показывает, что русские актеры далеко не такие нерешительные и закрепощенные, как принято считать. Надо только найти подход.

Интересно, что в «Верности» удивительно много перекличек с показанным накануне фильмом Пармас «Давай разведемся!» (о нем можно прочитать здесь). Обе героини работают гинекологами, а значит, существуют в очень женском мире, долго не обращая внимания на других мужчин; обе трудоголички, которые обеспечивают семью, и в целом выглядят гораздо более состоявшимися личностями, чем их мужья. И обе благодаря измене мужа (или подозрению в измене) начинают ощущать ранее неведанные желания, раскрываться, и находят в итоге совершенно других себя. Вот такая вот новая girl power.