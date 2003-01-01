«Мысленный волк»: Германика в овечьей шкуре

В черном-черном лесу в черном-черном доме живет героиня Юлии Высоцкой с чудовищными накладными ресницами. Однажды к ней из Питера приезжает дочь (Лиза Климова) с младенцем и просит продать дом и помочь деньгами. Дочь находит мать на сельской дискотеке, откуда обе возвращаются домой пешком через черный-черный лес черной-черной ночью. Хруст, скрип, вой, хлюп — все это не мешает героиням бесконечно ссориться по дороге, убегать друг от друга, терять и находить младенца и вообще вести себя как полные идиотки. Чтобы путь уж точно не казался легким, мать пугает дочь волком-людоедом, который водится в этих краях. Стоит ли говорить, что волк обязательно придет, если его так бояться? И только в это мгновенье героини сумеют преодолеть нелюбовь друг к другу и объединиться против внешнего врага.

Мысленный волк — богословское понятие из молитвы Иоанна Златоуста, которое Валерия Гай Германика использовала и раньше, когда писала песню для группы «Смысловые галлюцинации». Это бездна внутри каждого человека, все наши темные страхи, которые выходят наружу, если мы им поддаемся. Режиссер вдохновлялась еще одной мини-историей, которую услышала от сестры: однажды та шла по дороге, и за ней шел волк. «Я подумала, что это очень символично для человека», — объяснила Германика. Сценарий она заказала прославленному Юрию Арабову о том, «как люди тысячелетиями рождались и умирали, но эти тысячелетия проходят за одну секунду перед лицом вечности». Арабов сценарий написал, и он вышел удивительно старческим, с диалогами в стиле детских советских фильмов, со всеми этими «Чо-чо — через плечо и горячо!», с маловразумительной христианской символикой вроде пролога с похоронами, снятыми наоборот. Германика утверждает, что ничего не могла с этим сделать, никак изменить — сценарист отказывался что-то менять, потому что так рушилась вся конструкция.

Зато можно было менять операторов, не понимающих материала, что Германика и сделала, пригласив в итоге на досъемки Морада Абделя Фаттаха, ответственного за большие коммерческие проекты вроде «Золотой Орды» и «Желтого глаза тигра». Именно ему принадлежит идея открывающей сцены, снятой одним кадром, дискотеки (один из самых интересных и забавных моментов фильма) и пришествия могущественной силы, от которой весь дом сотрясался, словно в преисподней. Ужаса добавила и музыка Игоря Вдовина, окончательно превратившая картину в мистический хоррор.

Проблема в том, что Германика категорически настаивает: она не снимала хоррор. «Если бы это был хоррор, я б все сделала по-другому. Мне этот жанр неинтересен». Увы, но получился именно он, причем максимально нелепый, тот самый, в котором героев хочется сразу же убить, потому что они ведут себя как клинические идиоты. У дочери отчего-то нездоровая фиксация на волках и поведение клиента психиатрической клиники: она не в курсе, что ее сын умеет ходить, стегает мать ремнем, крушит посуду. Ей безразличен ее ребенок, так же как она безразлична своей матери. Этот триггерный для многих момент обрамлен беспомощными искусственными репликами, действиями и нагнетающим музыкальным рядом, отчего все скатывается в абсурд и дешевый треш.

Появление волка — страшного мифического зверя — убито кошмарной компьютерной графикой, вызывающей смех, а не ужас. Мы ждем наше русское мохнатое чудовище — Германика же вводит египетского Анубиса, поскольку «Князь мира сего может представать в разных образах — волка, собаки или прекрасного ангела». Режиссер считает, что визуал волка не важен и не меняет смысла, и это большая ошибка, потому что в истории, которую она рассказывает, для каждой детали важна именно визуализация и форма. А с этим у «Мысленного волка» все очень беспомощно.

Такой же была и пресс-конференция картины, на которой Германика постоянно отшучивалась, троллила и отказывалась что-либо объяснять, мотивируя тем, что публика должна сама посмотреть и все понять. На все вопросы и предложения (кто-то увидел в фильме вариацию Красной Шапочки, кто-то пытался разобраться в прологе, кто-то — обсудить тему мужчин-ничтожеств) Германика отвечала: «Надо меньше пить».