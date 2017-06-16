Фильмы, чайки и дельфины: 50 фактов о фестивале «Кинотавр»

В этом году «Кинотавр» пройдет в 30-й раз. Его устроители регулярно напоминают, что фестиваль не столько формирует тенденции, сколько их отражает. Вспоминаем знаковые события, заметные награждения, ключевые показы и, конечно, курьезы, которыми запомнился фестиваль, а следовательно, и российское кино.
1
Фестиваль далеко не сразу поселился в Сочи и был назван «Кинотавр». Впервые он прошел в 1989 году в Подольске как «Фестиваль некупленного кино» и показывал советские фильмы, уступившие место в прокате зарубежным конкурентам. Организатором выступил продюсер и предприниматель Марк Рудинштейн. В следующий раз кинематографисты собрались спустя два года уже в Сочи, и даже тогда не было похоже, что мероприятие станет регулярным и приобретет такой масштаб. Фестиваль менялся, объединял в себе международный и отечественный конкурсы, на некоторое время потерял название «Кинотавр», зато приобрел президента в лице актера Олега Янковского.
2
В 1991 году приз за лучшую мужскую роль в картине Валерия Тодоровского «Любовь» получил Евгений Миронов. Для молодого актера, уже известного ролями в театре Табакова, это было первое соприкосновение с миром кино. На церемонии награждения ни самого Миронова, ни режиссера Тодоровского не оказалось, поэтому лауреат узнал о призе из звонка на таксофон общежития «Табакерки».
3
Чайка Виталий — один из символов фестиваля и постоянный его участник. Во время проведения «Кинотавра» часто фигурирует в социальных сетях гостей и на полосах фестивальной газеты. Обладатель аккредитации «Дирекция». Кормится на балконах сосисками и круассанами из столовой отеля. Предположительно, собирательный персонаж.
4
Это в последние годы «Кинотавр» стремится к лоску и цивилизованности, на приглашения пишут про дресс-код black tie. Раньше же все было демократичнее: каждый одевался в меру своей фантазии. В 2005 году важным элементом торжественной звездной дорожки стали желтые дождевики. Прямо перед церемонией зарядил мощный дождь.
5
1991 год. Первым лауреатом фестиваля, только что переехавшего в Сочи, стал режиссерский дебют Леонида Филатова «Сукины дети», который участвовал в конкурсной программе «Кино для всех».
6
Владимир Машков стал обладателем приза за лучшую мужскую роль в 1994 году. В картине Дениса Евстигнеева «Лимита» он сыграл хакера с преступными намерениями.
7
В 1995 году главным призом фестиваля наградили комедию «Особенности национальной охоты». Картина Александра Рогожкина — один из тех редких случаев, когда вкусы профессионального жюри и обычного зрителя сходятся.
8
В 1996 году приз за лучшую мужскую роль разделили Сергей Бодров-мл. и Олег Меньшиков, сыгравшие дуэтом в «Кавказском пленнике». Для уже популярного, в том числе на Западе, артиста Меньшикова это было не в новинку, а вот для Бодрова-младшего приз стал первой серьезной наградой. Год спустя на «Кинотавре» он закрепил успех ролью в картине «Брат» и уехал с еще одним призом.
9
В 1997 году режиссер Кира Муратова получила спецприз за режиссуру фильма «Три истории», а спустя 20 лет участвовала в конкурсе с картиной «Два в одном».
10
В 1990-х и начале 2000-х гостями и членами жюри фестиваля нередко становились зарубежные звезды. Многие из них удивляли устроителей своей скромностью, другие же, напротив, превращали собственный визит в курьез. Приезжали Анни Жирардо и Орнелла Мути, Сьюзен Сарандон и Удо Кир, Дольф Лундгрен и Эрик Робертс. Жан-Клод Ван Дамм повеселил всех своими попытками сбежать из-под надзора собственного агента и охраны: актеру, представлявшему на фестивале картину «Универсальный солдат 2: Возвращение», хотелось повеселиться. Но рекордсменом по количеству баек стал Жерар Депардье. Чего стоит история о том, как он привез с собой окорочка цыплят со своей фермы и заставил приготовить их в одном из ресторанов у отеля «Жемчужина».
11
1997 год. Гран-при фестиваля досталось фильму «Брат». Картину Алексея Балабанова, не очень ласково принятую в Каннах, радужно приветствовали критики и зрители, единогласно решившие, что человек с ружьем, очень конкретными представлениями о правде и страстью к отечественному року, несомненно, герой нашего времени.
12
В 1998 году Гран-при конкурса дебютов получил фильм Ларисы Садиловой «С днем рождения!».
В конкурсе нынешнего «Кинотавра» — новый фильм Садиловой, толко что побывавший и в Каннах — «Однажды в Трубчевске» (читайте о нем здесь). Стабильность!
13
В 2000 году площадь перед Зимним театром стала огромным кинотеатром под открытым небом. На время фестиваля на самом здании театра вешают огромный экран и показывают заметные и свежие фильмы. Смотрят кино жители и гости Сочи. Совет кинематографистам: если хочется почувствовать народную любовь к российскому кино, то надо непременно прийти сюда.
14
15-й «Кинотавр» — первый, прошедший под руководством новых владельцев — Александра Роднянского и Игоря Толстунова. Продюсеры приобрели «Кинотавр» с целью превратить его в деловую площадку отечественной киноиндустрии, и это было заметно: фестиваль провел ребрендинг, ограничился конкурсом российского кино и сформулировал цели, основная из которых — отражение тенденций национального кино.
15
В 2005 году презентацию фильма «Мужской сезон. Бархатная революция» вел Владимир Турчинский. Собравшимся он предложил свой знаменитый конкурс: надо было на скорость надуть грелку, пока она не лопнет. Среди участников были актеры Петр Федоров и Игорь Петренко. Последний, кстати, и победил.
16
Специального приза жюри 15-го «Кинотавра» удостоился режиссер Илья Хржановский, снявший артхаусный фильм «4» по сценарию Владимира Сорокина. С тех пор режиссер занимался проектом «Дау», который представил минувшей зимой в Париже.
17
Лауреатом за лучший дебют 15-го «Кинотавра» стал режиссер Алексей Федорченко, показавший в конкурсе картину «Первые на Луне». Фильм в довольно новом для российского кино жанре мокьюментари рассказывал о секретной экспедиции на Луну, якобы устроенной в 1930-е. Федорченко ловко провел не только зрителей, но и сотрудников Федерального космического агентства. Последние позвонили режиссеру, спросив, откуда у него такие пленки.
18
Организаторы фестиваля не раз пытались как примирить авторов и критиков, так и публично их столкнуть. В 2005 году придумали формат под названием «Киноринг»: критики здесь открыто выступали против режиссеров, хотя бывало, что и наоборот. Позже затеяли «Вечер молодых критиков». Формат прожил недолго — у обеих сторон и так находилось место и время поспорить, подискутировать и даже повоевать.
19
В 2006 году Гран-при «Кинотавра» получил Кирилл Серебренников за «Изображая жертву». Картина впечатляла эмоциональным монологом героя Виталия Хаева и шутливо ставила диагноз отечественному кино. Герой Юрия Чурсина произносил в кадре: «Русское кино в жопе, только Федя Бондарчук молодец». Сам Серебренников объяснялся, что смотрит на российское кино более обнадеживающе.
20
«Кинотавр» давно снискал репутацию фестиваля возможностей. Актеров тут утверждали на роли, сценаристы питчинговали свои проекты продюсерам, проплывая по соседней дорожке в бассейне. Наконец, фильмы обретали зрителя.
21
«Кинотавр» 2006 года вообще стал во многом поворотным для российского кинематографа. В тот год на фестивале проявили себя сразу несколько режиссеров-новичков, впоследствии ставших довольно заметными авторами. Приз за лучшую режиссуру увез Борис Хлебников. Его «Свободное плавание» стало первым самостоятельным фильмом после «Коктебеля», снятого вместе с Алексеем Попогребским. Приз за дебют получила Авдотья Смирнова («Связь»), ранее успешный сценарист. Валерии Гай Германике вручили награду в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» за «Девочек».
22
Алексей Попогребский стал настоящим триумфатором 17-го «Кинотавра». Его картина «Простые вещи» получила Гран-при, приз за лучшую режиссеру, наград удостоились и исполнители главных ролей в фильме — приз за лучшую мужскую роль получил Сергей Пускепалис, а диплом «За неоценимый вклад в отечественное киноискусство» — давно не появлявшийся на экранах Леонид Броневой. Победа «Простых вещей» была несколько омрачена скандалом вокруг фильма «Груз 200». Радикальная работа Алексея Балабанова была полностью проигнорирована в плане призов основным жюри и чуть было не расколола Гильдию кинокритиков и киноведов. Последние поделили свою премию между двумя режиссерами.
23
На «Кинотавре» 2007 года впервые в рамках деловой программы состоялся продюсерский питчинг. Участники представляли новые и незавершенные проекты в поисках партнеров и сопродюсеров. С тех пор мероприятие стало практически ежегодным — менялись разве что форматы и названия (work-in-progress), — но, главное, всегда результативным.
24
19-й «Кинотавр». Алексей Герман стал обладателем приза «За выдающийся художественный вклад в развитие российского кинематографического искусств». Обычно награду вручают прямо на открытии фестиваля.
25
Триумфом Василия Сигарева завершился «Кинотавр» 2009 года: драма «Волчок» получила главный приз, приз им. Г. Горина за лучший сценарий, приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» и награду за лучшую женскую роль супруге и музе режиссера Яне Трояновой.
26
«Кинотавр» всегда был отличной концертной площадкой. Кто тут только не выступал — от Лаймы Вайкуле и Филиппа Киркорова до Валерия Меладзе и Леонида Агутина, от «ЧайФ» и Вячеслава Бутусова до Монеточки и Race to Space.
27
2009 год. Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил Юрий Быков за короткометражку «Начальник». Объяснение жюри звучало так: «За талант, цельность, художественное решение и небоязнь обращаться к общечеловеческой проблематике». В будущем Быков приезжал на фестиваль с тремя своими полнометражными фильмами («Жить», «Майор» и «Дурак»), но самое значительное, чего удостоился, — приз им. Г. Горина за лучший сценарий («Дурак»). В этом году Юрий Быков покажет в конкурсе «Сторожа».
28
В начале 2010-х на «Кинотавре» проходила художественная выставка под открытым небом «Лавка мира». Гости фестиваля брали в руки кисти и краски и разрисовывали скамейки кто во что горазд. Людей, не чуждых искусству, оказалось довольно много; еще любопытнее было смотреть, как каждый из них его понимает. Братья Игорь и Вадим Верники на пару покрасили скамейку в красный цвет, Татьяна Лютаева и Агния Дитковските покрыли узорами, Иван Охлобыстин привлек к процессу своих многочисленных детей. Отличился актер и режиссер Григорий Добрыгин, который повел себя как настоящий акционист и вздумал разрисовать желтое кресло у Зимнего театра. Дебютный полный метр Добрыгина Sheena667 — в конкурсе 30-го «Кинотавра».
29
Приз 21-го «Кинотавра» за лучшую операторскую работу получил Роман Васьянов. Картина «Явление природы» стала в российском кино первой снятой на фотоаппарат Canon Mark II. Авторы, правда, говорят, что техническое новшество было вызвано отсутствием денег: снимать на фотоаппарат оказалось бюджетнее. Сегодня Васьянов — наш человек в Голливуде, востребованный оператор, который вот-вот снимет свой режиссерский дебют.
30
Заметной гостьей 21-го «Кинотавра» стала певица и актриса Жанна Фриске. Она представляла в конкурсе фильм Клима Шипенко «Кто я?», в котором исполнила ключевую роль, пожалуй, самую масштабную в своей кинокарьере.
31
2010 год. Диплом конкурса «Кинотавр. Короткий метр» «за смелую авторскую работу и ярко рассказанную историю» принял Иван И. Твердовский за работу «Словно жду автобуса». С тех пор один из самых успешных авторов российского кино трижды привозил свои полнометражные работы («Класс коррекции», «Зоология» и «Подбросы») в основной конкурс.
32
На «Кинотавре» не только показывают кино, но иногда и снимают. Здесь снимали короткометражки режиссеры и актеры, один из эпизодов сериала «Улицы разбитых фонарей», а однажды вся церемония открытия оказалась сценой готовящегося фильма «Зеленая карета». Андрей Мерзликин вышел на сцену, получил приз, а потом его уронил — приз упал и раскололся.
33
В 2011 году диплом конкурса «Кинотавр. Короткий метр» с формулировкой «за неслучайные подробности значительного эпизода» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков РФ «Белый слон» получил Михаил Местецкий. Его фильм «Незначительные подробности случайного эпизода» про жизнь пассажиров тормознувшего поезда вызвал массу симпатий. Местецкий — режиссер, сценарист и музыкант, шутник и изобретатель, настоящий любимчик фестиваля, приезжавший сюда регулярно с каким-нибудь новым проектом. Год спустя он повторил успех с короткометражкой «Ноги — атавизм». Его полнометражный дебют «Тряпичный союз» принес награду сразу четырем артистам: Василию Буткевичу, Александру Палю, Павлу Чинареву и Ивану Янковскому. Весь ансамбль наградили призом за мужскую роль. Два года назад картина «Хороший мальчик», снятая по сценарию Местецкого и Романа Кантора, получила Гран-при. На юбилейном фестивале Михаил — снова участник короткометражного конкурса («Одна историческая ошибка»).
34
2013 год. Главный приз кинофестиваля — у картины «Географ глобус пропил», экранизации романа Алексея Иванова. Работа над фильмом проходила довольно сложно, особенно было много проблем с монтажом, но проверку фестивальным показом картина Александра Велединского прошла успешно.
35
Картина «Интимные места» стала лучшим дебютом 24-го «Кинотавра». Принимая приз на сцене, Алексей Чупов сделал Наташе Меркуловой предложение. И, кажется, затмил радость невесты по поводу полученной награды.
36
«Кинотавр» всегда славился не только конкурсными и внеконкурсными программами, но и презентациями проектов. Многие из них и правда получались очень яркими. Презентация «Стиляг» превратилась в настоящую костюмированную вечеринку 1950-х. На представлении проекта «Наша Russia» кормили дошираком. На вечеринке, посвященной фильму «Джунгли», Сергея Светлакова посадили на слона. Для рассказа о масштабном проекте Федора Бондарчука «Обитаемый остров» на пляже выстроили громадные декорации — гостей одевали в черные пакеты и охраняли воины с планеты Саракш.
37
Жора Крыжовников — лауреат конкурса «Кинотавр. Короткий метр» за короткометражку «Нечаянно». Фразу «Ребят, мы Тимати сбили!» еще долго повторяли гости после церемонии награждения. 2014 год.
38
Нигина Сайфуллаева удостоилась специального диплома жюри 25-го «Кинотавра» за дебютную картину «Как меня зовут» («за легкое дыхание и художественную целостность»). Этому подходу режиссер не изменяет и в новом фильме «Верность» — конкурсанте нынешнего фестиваля.
39
2014 год. Анна Меликян получила приз за лучшую режиссуру — ее фильм «Звезда» сочли очень точными слепком современности на фоне видов Москвы. Ранее Анна представляла на «Кинотавре» фильм «Русалка», а позже приезжала и с полнометражными альманахами «Про любовь» (Гран-при 2015 года), и с фильмом, у которого был короткий хронометраж, но длинное название («Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены»).
40
Андрей Звягинцев не был участником конкурса «Кинотавра», но в 2014 году был главой основного жюри и приезжал со спецпоказами «Левиафана» и «Нелюбви». Продюсером фильмов режиссера является Александр Роднянский, и по регламенту картины организаторов фестиваля не могут участвовать в конкурсе.
41
Конкурс «Кинотавр. Короткий метр» с каждым годом набирает популярность и приобретает нешуточный ажиотаж. Количество подаваемых на участие картин растет, а среди авторов появляются не только студенты киношкол и новички, но и опытные режиссеры или популярные артисты, вдруг взявшиеся за режиссуру. В 2015-м конкурс выиграл Кирилл Плетнев с фильмом «Настя». С тех пор Плетнев снял уже три полнометражные картины.
42
На 24-м «Кинотавре» гости фестиваля были озабочены происшествием не совсем кинематографическим: за волнорез около гостиницы «Жемчужина» заплыл дельфин, который никак не мог выбраться обратно в открытое море. Актеры и режиссеры организовали дельфину бесперебойную поставку питания — носили свежую рыбу. Другие принялись звонить в МЧС. Дельфина спасли. Животных на «Кинотавре» любят.
43
На юбилейном 25-м «Кинотавре» почетный приз за вклад в кино с формулировкой «За уникальный художественный язык, оказавший влияние на мировой кинематограф и бескомпромиссную гражданскую позицию» получил Александр Сокуров. Режиссера связывали давние и непростые отношения с «Кинотавром». Например, в 1999 году он отказался от Гран-при за картину «Молох».
44
Несмотря на то, что «Кинотавр» — фестиваль российского кино, иностранцы здесь нередкие гости. Актер Джетро Скиннер играл главную роль в картине Оксаны Бычковой «Плюс один», приезжал актер из «Новой земли» Том Тайни Листер-мл., Тиль Швайгер гостил просто так, а Венсан Перес представлял проект «Код апокалипсиса». Особым вниманием пользовалась его футболка, агитирующая за Олимпиаду в Сочи.
45
В 2016 году в конкурсе «Кинотавра» столкнулись лирическая комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик» о школьнике Коле Смирнове, который постепенно сталкивается с аспектами жизни взрослых, и драма Кирилла Серебренникова «Ученик» о школьнике Вениамине, христианском фанатике. Главный приз и приз зрительских симпатий получил фильм Карас, за режиссуру наградили Серебренникова. Шутили, что просто хороший мальчик победил плохого.
46
Главный приз 28-го «Кинотавра» достался картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Сразу же после конкурсного показа было понятно, что это один из фаворитов фестиваля. Многие шутят, что тема развода и распада отношений, которой так много в фильмах конкурса этого года, — следствие успеха «Аритмии». Возможно, это и не так, но песню «Яхта, парус, в этом мире только мы одни» поют теперь на каждом «Кинотавре».
47
2017 год. Обладателем приза за лучший дебют стал Кантемир Балагов, снявший фильм «Теснота». Режиссер, выпускник мастерской Александра Сокурова в Нальчике, в этом году участвовал в каннском «Особом взгляде» с драмой «Дылда» и получил приз за режиссуру.
48
Прошлый год был так богат на дебюты, что на «Кинотавре» было решено выделить их в отдельный конкурс. Из восьми фильмов-участников приз разделили два — «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битокова.
49
2018 год. Самая юная лауреатка фестиваля — Марта Козлова за роль в картине Алексея Федорченко «Война Анны» — получила специальный диплом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка». Девочку для съемок фильма режиссер нашел через Facebook — увидел снимки Марты на страничке ее мамы-фотографа Марины Козловой.
50
Председатель основного жюри нынешнего юбилейного 30-го «Кинотавра» Константин Хабенский трижды становился лауреатом приза за лучшую мужскую роль. Первый раз это произошло в 2005 году, когда актер разделил награду за роль в «Бедных родственниках» с Никитой Михалковым («Статский советник»), второй раз он получил приз за роль учителя Служкина в картине «Географ глобус пропил», а в третий — за работу в монофильме «Коллектор».