Фильмы, чайки и дельфины: 50 фактов о фестивале «Кинотавр»

1

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Фестиваль далеко не сразу поселился в Сочи и был назван «Кинотавр». Впервые он прошел в 1989 году в Подольске как «Фестиваль некупленного кино» и показывал советские фильмы, уступившие место в прокате зарубежным конкурентам. Организатором выступил продюсер и предприниматель Марк Рудинштейн. В следующий раз кинематографисты собрались спустя два года уже в Сочи, и даже тогда не было похоже, что мероприятие станет регулярным и приобретет такой масштаб. Фестиваль менялся, объединял в себе международный и отечественный конкурсы, на некоторое время потерял название «Кинотавр», зато приобрел президента в лице актера Олега Янковского.

2

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Миронов — глава жюри в 2016-м

В 1991 году приз за лучшую мужскую роль в картине Валерия Тодоровского «Любовь» получил Евгений Миронов. Для молодого актера, уже известного ролями в театре Табакова, это было первое соприкосновение с миром кино. На церемонии награждения ни самого Миронова, ни режиссера Тодоровского не оказалось, поэтому лауреат узнал о призе из звонка на таксофон общежития «Табакерки».

3

Фото: Геннадий Авраменко

Чайка Виталий — один из символов фестиваля и постоянный его участник. Во время проведения «Кинотавра» часто фигурирует в социальных сетях гостей и на полосах фестивальной газеты. Обладатель аккредитации «Дирекция». Кормится на балконах сосисками и круассанами из столовой отеля. Предположительно, собирательный персонаж.

4

Егор Кончаловский, Дмитрий Нагиев / Фото: Андрей Захарьев



Это в последние годы «Кинотавр» стремится к лоску и цивилизованности, на приглашения пишут про дресс-код black tie. Раньше же все было демократичнее: каждый одевался в меру своей фантазии. В 2005 году важным элементом торжественной звездной дорожки стали желтые дождевики. Прямо перед церемонией зарядил мощный дождь.

5

«Сукины дети»

1991 год. Первым лауреатом фестиваля, только что переехавшего в Сочи, стал режиссерский дебют Леонида Филатова «Сукины дети», который участвовал в конкурсной программе «Кино для всех».

6

2008 год Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Геннадий Авраменко

Владимир Машков стал обладателем приза за лучшую мужскую роль в 1994 году. В картине Дениса Евстигнеева «Лимита» он сыграл хакера с преступными намерениями.

7

В 1995 году главным призом фестиваля наградили комедию «Особенности национальной охоты». Картина Александра Рогожкина — один из тех редких случаев, когда вкусы профессионального жюри и обычного зрителя сходятся.

8

«Кавказский пленник»

В 1996 году приз за лучшую мужскую роль разделили Сергей Бодров-мл. и Олег Меньшиков, сыгравшие дуэтом в «Кавказском пленнике». Для уже популярного, в том числе на Западе, артиста Меньшикова это было не в новинку, а вот для Бодрова-младшего приз стал первой серьезной наградой. Год спустя на «Кинотавре» он закрепил успех ролью в картине «Брат» и уехал с еще одним призом.

9

Олег Кохан, Кира Муратова, Евгений Голубенко / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

В 1997 году режиссер Кира Муратова получила спецприз за режиссуру фильма «Три истории», а спустя 20 лет участвовала в конкурсе с картиной «Два в одном».

10

В 1990-х и начале 2000-х гостями и членами жюри фестиваля нередко становились зарубежные звезды. Многие из них удивляли устроителей своей скромностью, другие же, напротив, превращали собственный визит в курьез. Приезжали Анни Жирардо и Орнелла Мути, Сьюзен Сарандон и Удо Кир, Дольф Лундгрен и Эрик Робертс. Жан-Клод Ван Дамм повеселил всех своими попытками сбежать из-под надзора собственного агента и охраны: актеру, представлявшему на фестивале картину «Универсальный солдат 2: Возвращение», хотелось повеселиться. Но рекордсменом по количеству баек стал Жерар Депардье. Чего стоит история о том, как он привез с собой окорочка цыплят со своей фермы и заставил приготовить их в одном из ресторанов у отеля «Жемчужина».

11

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

1997 год. Гран-при фестиваля досталось фильму «Брат». Картину Алексея Балабанова, не очень ласково принятую в Каннах, радужно приветствовали критики и зрители, единогласно решившие, что человек с ружьем, очень конкретными представлениями о правде и страстью к отечественному року, несомненно, герой нашего времени.

12

13

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

В 2000 году площадь перед Зимним театром стала огромным кинотеатром под открытым небом. На время фестиваля на самом здании театра вешают огромный экран и показывают заметные и свежие фильмы. Смотрят кино жители и гости Сочи. Совет кинематографистам: если хочется почувствовать народную любовь к российскому кино, то надо непременно прийти сюда.

14

Фото: Андрей Захарьев

15-й «Кинотавр» — первый, прошедший под руководством новых владельцев — Александра Роднянского и Игоря Толстунова. Продюсеры приобрели «Кинотавр» с целью превратить его в деловую площадку отечественной киноиндустрии, и это было заметно: фестиваль провел ребрендинг, ограничился конкурсом российского кино и сформулировал цели, основная из которых — отражение тенденций национального кино.

15

Фото: Андрей Захарьев Фото: Андрей Захарьев Фото: Андрей Захарьев

В 2005 году презентацию фильма «Мужской сезон. Бархатная революция» вел Владимир Турчинский. Собравшимся он предложил свой знаменитый конкурс: надо было на скорость надуть грелку, пока она не лопнет. Среди участников были актеры Петр Федоров и Игорь Петренко. Последний, кстати, и победил.

16

Фото: Андрей Захарьев

Специального приза жюри 15-го «Кинотавра» удостоился режиссер Илья Хржановский, снявший артхаусный фильм «4» по сценарию Владимира Сорокина. С тех пор режиссер занимался проектом «Дау», который представил минувшей зимой в Париже.

17

Фото: Андрей Захарьев «Первые на Луне»

Лауреатом за лучший дебют 15-го «Кинотавра» стал режиссер Алексей Федорченко, показавший в конкурсе картину «Первые на Луне». Фильм в довольно новом для российского кино жанре мокьюментари рассказывал о секретной экспедиции на Луну, якобы устроенной в 1930-е. Федорченко ловко провел не только зрителей, но и сотрудников Федерального космического агентства. Последние позвонили режиссеру, спросив, откуда у него такие пленки.

18

Дмитрий Воробьев, Алексей Федорченко, Виктор Матизен / Фото: Андрей Захарьев Алексей Федорченко, Виктор Матизен, Светлана Проскурина, Дана Агишева, Юрий Горин, Леонид Павлючик / Фото: Андрей Захарьев

Организаторы фестиваля не раз пытались как примирить авторов и критиков, так и публично их столкнуть. В 2005 году придумали формат под названием «Киноринг»: критики здесь открыто выступали против режиссеров, хотя бывало, что и наоборот. Позже затеяли «Вечер молодых критиков». Формат прожил недолго — у обеих сторон и так находилось место и время поспорить, подискутировать и даже повоевать.

19

В 2006 году Гран-при «Кинотавра» получил Кирилл Серебренников за «Изображая жертву». Картина впечатляла эмоциональным монологом героя Виталия Хаева и шутливо ставила диагноз отечественному кино. Герой Юрия Чурсина произносил в кадре: «Русское кино в жопе, только Федя Бондарчук молодец». Сам Серебренников объяснялся, что смотрит на российское кино более обнадеживающе.

20

Фото: Андрей Захарьев

«Кинотавр» давно снискал репутацию фестиваля возможностей. Актеров тут утверждали на роли, сценаристы питчинговали свои проекты продюсерам, проплывая по соседней дорожке в бассейне. Наконец, фильмы обретали зрителя.

21

Александр Прошкин и Борис Хлебников / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Авдотья Смирнова / Фото: Андрей Захарьев Юлия Александрова, Ольга Шувалова, Агния Кузнецова, Полина Филоненко, Валерия Гай Германика, пес Моня (2007 год, представление фильма «Все умрут, а я останусь») / Фото: Андрей Захарьев

«Кинотавр» 2006 года вообще стал во многом поворотным для российского кинематографа. В тот год на фестивале проявили себя сразу несколько режиссеров-новичков, впоследствии ставших довольно заметными авторами. Приз за лучшую режиссуру увез Борис Хлебников. Его «Свободное плавание» стало первым самостоятельным фильмом после «Коктебеля», снятого вместе с Алексеем Попогребским. Приз за дебют получила Авдотья Смирнова («Связь»), ранее успешный сценарист. Валерии Гай Германике вручили награду в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» за «Девочек».

22

Леонид Броневой, Алексей Попогребский на съемках фильма «Простые вещи»

Алексей Попогребский стал настоящим триумфатором 17-го «Кинотавра». Его картина «Простые вещи» получила Гран-при, приз за лучшую режиссеру, наград удостоились и исполнители главных ролей в фильме — приз за лучшую мужскую роль получил Сергей Пускепалис, а диплом «За неоценимый вклад в отечественное киноискусство» — давно не появлявшийся на экранах Леонид Броневой. Победа «Простых вещей» была несколько омрачена скандалом вокруг фильма «Груз 200». Радикальная работа Алексея Балабанова была полностью проигнорирована в плане призов основным жюри и чуть было не расколола Гильдию кинокритиков и киноведов. Последние поделили свою премию между двумя режиссерами.

23

Михаил Пореченков на питчинге в 2008-м / Фото: Андрей Захарьев

На «Кинотавре» 2007 года впервые в рамках деловой программы состоялся продюсерский питчинг. Участники представляли новые и незавершенные проекты в поисках партнеров и сопродюсеров. С тех пор мероприятие стало практически ежегодным — менялись разве что форматы и названия (work-in-progress), — но, главное, всегда результативным.

24

Светлана Кармалита, Алексей Герман / Фото: Андрей Захарьев Фото: Андрей Захарьев

19-й «Кинотавр». Алексей Герман стал обладателем приза «За выдающийся художественный вклад в развитие российского кинематографического искусств». Обычно награду вручают прямо на открытии фестиваля.

25

Яна Троянова, Василий Сигарев / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Роман Борисевич, Яна Троянова, Василий Сигарев / Фото: Андрей Захарьев

Триумфом Василия Сигарева завершился «Кинотавр» 2009 года: драма «Волчок» получила главный приз, приз им. Г. Горина за лучший сценарий, приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» и награду за лучшую женскую роль супруге и музе режиссера Яне Трояновой.

26

Сергей Шнуров, Сергей Соловьев / Фото: Андрей Захарьев Сергей Шнуров, Сергей Соловьев / Фото: Андрей Захарьев Сергей Шнуров, Стас Борецкий / Фото: Андрей Захарьев

«Кинотавр» всегда был отличной концертной площадкой. Кто тут только не выступал — от Лаймы Вайкуле и Филиппа Киркорова до Валерия Меладзе и Леонида Агутина, от «ЧайФ» и Вячеслава Бутусова до Монеточки и Race to Space.

27

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил Юрий Быков за короткометражку «Начальник». Ирина Любарская, Юрий Быков / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Юрий Быков. 2014 / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

2009 год. Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил Юрий Быков за короткометражку «Начальник». Объяснение жюри звучало так: «За талант, цельность, художественное решение и небоязнь обращаться к общечеловеческой проблематике». В будущем Быков приезжал на фестиваль с тремя своими полнометражными фильмами («Жить», «Майор» и «Дурак»), но самое значительное, чего удостоился, — приз им. Г. Горина за лучший сценарий («Дурак»). В этом году Юрий Быков покажет в конкурсе «Сторожа».

28

Иван Охлобыстин с супругой Оксаной Арбузовой и детьми / Фото: Андрей Захарьев Игорь и Вадим Верники / Фото: Андрей Захарьев Григорий Добрыгин / Фото: Андрей Захарьев Татьяна Лютаева, Агния Дитковските / Фото: Андрей Захарьев

В начале 2010-х на «Кинотавре» проходила художественная выставка под открытым небом «Лавка мира». Гости фестиваля брали в руки кисти и краски и разрисовывали скамейки кто во что горазд. Людей, не чуждых искусству, оказалось довольно много; еще любопытнее было смотреть, как каждый из них его понимает. Братья Игорь и Вадим Верники на пару покрасили скамейку в красный цвет, Татьяна Лютаева и Агния Дитковските покрыли узорами, Иван Охлобыстин привлек к процессу своих многочисленных детей. Отличился актер и режиссер Григорий Добрыгин, который повел себя как настоящий акционист и вздумал разрисовать желтое кресло у Зимнего театра. Дебютный полный метр Добрыгина Sheena667 — в конкурсе 30-го «Кинотавра».

29

Приз 21-го «Кинотавра» за лучшую операторскую работу получил Роман Васьянов. Картина «Явление природы» стала в российском кино первой снятой на фотоаппарат Canon Mark II. Авторы, правда, говорят, что техническое новшество было вызвано отсутствием денег: снимать на фотоаппарат оказалось бюджетнее. Сегодня Васьянов — наш человек в Голливуде, востребованный оператор, который вот-вот снимет свой режиссерский дебют.

30

Михаил Бабичев, Клим Шипенко, Александр Яценко, Рауф Атамалибеков, Жанна Фриске, Тимур Вайнштейн / Фото: Андрей Захарьев

Заметной гостьей 21-го «Кинотавра» стала певица и актриса Жанна Фриске. Она представляла в конкурсе фильм Клима Шипенко «Кто я?», в котором исполнила ключевую роль, пожалуй, самую масштабную в своей кинокарьере.

31

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

2010 год. Диплом конкурса «Кинотавр. Короткий метр» «за смелую авторскую работу и ярко рассказанную историю» принял Иван И. Твердовский за работу «Словно жду автобуса». С тех пор один из самых успешных авторов российского кино трижды привозил свои полнометражные работы («Класс коррекции», «Зоология» и «Подбросы») в основной конкурс.

32

Съемки фильма «Менты» 2005 / Фото: Андрей Захарьев Съемки фильма «Менты» 2005 / Фото: Андрей Захарьев Съемки фильма «Зеленая карета» / Фото: Андрей Захарьев Съемки фильма «Зеленая карета» / Фото: Андрей Захарьев

На «Кинотавре» не только показывают кино, но иногда и снимают. Здесь снимали короткометражки режиссеры и актеры, один из эпизодов сериала «Улицы разбитых фонарей», а однажды вся церемония открытия оказалась сценой готовящегося фильма «Зеленая карета». Андрей Мерзликин вышел на сцену, получил приз, а потом его уронил — приз упал и раскололся.

33

Фото: Алексей Ющенков

В 2011 году диплом конкурса «Кинотавр. Короткий метр» с формулировкой «за неслучайные подробности значительного эпизода» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков РФ «Белый слон» получил Михаил Местецкий. Его фильм «Незначительные подробности случайного эпизода» про жизнь пассажиров тормознувшего поезда вызвал массу симпатий. Местецкий — режиссер, сценарист и музыкант, шутник и изобретатель, настоящий любимчик фестиваля, приезжавший сюда регулярно с каким-нибудь новым проектом. Год спустя он повторил успех с короткометражкой «Ноги — атавизм». Его полнометражный дебют «Тряпичный союз» принес награду сразу четырем артистам: Василию Буткевичу, Александру Палю, Павлу Чинареву и Ивану Янковскому. Весь ансамбль наградили призом за мужскую роль. Два года назад картина «Хороший мальчик», снятая по сценарию Местецкого и Романа Кантора, получила Гран-при. На юбилейном фестивале Михаил — снова участник короткометражного конкурса («Одна историческая ошибка»).

34

Константин Хабенский, Александр Велединский / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Елена Лядова и Константин Хабенский, Александр Велединский / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

2013 год. Главный приз кинофестиваля — у картины «Географ глобус пропил», экранизации романа Алексея Иванова. Работа над фильмом проходила довольно сложно, особенно было много проблем с монтажом, но проверку фестивальным показом картина Александра Велединского прошла успешно.

35

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Картина «Интимные места» стала лучшим дебютом 24-го «Кинотавра». Принимая приз на сцене, Алексей Чупов сделал Наташе Меркуловой предложение. И, кажется, затмил радость невесты по поводу полученной награды.

36

Ольга Филимонова, Игорь Войнаровский, Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев / Фото: Андрей Захарьев Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Игорь Войнаровский, Ольга Филимонова, Максим Матвеев / Фото: Андрей Захарьев Презентация фильма «Обитаемый остров» / Фото: Андрей Захарьев Таджик Джимми / Фото: Андрей Захарьев Сергей Светлаков / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Сергей Сельянов, Сергей Светлаков, Александр Войтинский / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

«Кинотавр» всегда славился не только конкурсными и внеконкурсными программами, но и презентациями проектов. Многие из них и правда получались очень яркими. Презентация «Стиляг» превратилась в настоящую костюмированную вечеринку 1950-х. На представлении проекта «Наша Russia» кормили дошираком. На вечеринке, посвященной фильму «Джунгли», Сергея Светлакова посадили на слона. Для рассказа о масштабном проекте Федора Бондарчука «Обитаемый остров» на пляже выстроили громадные декорации — гостей одевали в черные пакеты и охраняли воины с планеты Саракш.

37

Стас Тыркин, Валентина Михалева, Жора Крыжовников, Алексей Мизгирев / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Жора Крыжовников — лауреат конкурса «Кинотавр. Короткий метр» за короткометражку «Нечаянно». Фразу «Ребят, мы Тимати сбили!» еще долго повторяли гости после церемонии награждения. 2014 год.

38

Нигина Сайфуллаева удостоилась специального диплома жюри 25-го «Кинотавра» за дебютную картину «Как меня зовут» («за легкое дыхание и художественную целостность»). Этому подходу режиссер не изменяет и в новом фильме «Верность» — конкурсанте нынешнего фестиваля.

39

Северия Янушаускайте, Анна Меликян / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

2014 год. Анна Меликян получила приз за лучшую режиссуру — ее фильм «Звезда» сочли очень точными слепком современности на фоне видов Москвы. Ранее Анна представляла на «Кинотавре» фильм «Русалка», а позже приезжала и с полнометражными альманахами «Про любовь» (Гран-при 2015 года), и с фильмом, у которого был короткий хронометраж, но длинное название («Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены»).

40

Александр Роднянский и Андрей Звягинцев / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Андрей Звягинцев не был участником конкурса «Кинотавра», но в 2014 году был главой основного жюри и приезжал со спецпоказами «Левиафана» и «Нелюбви». Продюсером фильмов режиссера является Александр Роднянский, и по регламенту картины организаторов фестиваля не могут участвовать в конкурсе.

41

Кирилл Плетнев, Игорь Толстунов / Фото: Андрей Захарьев Кирилл Плетнев, / Фото: Андрей Захарьев Дмитрий Дюжев / Фото: Андрей Захарьев

Конкурс «Кинотавр. Короткий метр» с каждым годом набирает популярность и приобретает нешуточный ажиотаж. Количество подаваемых на участие картин растет, а среди авторов появляются не только студенты киношкол и новички, но и опытные режиссеры или популярные артисты, вдруг взявшиеся за режиссуру. В 2015-м конкурс выиграл Кирилл Плетнев с фильмом «Настя». С тех пор Плетнев снял уже три полнометражные картины.

42

Фото: Алексей Юшенков

На 24-м «Кинотавре» гости фестиваля были озабочены происшествием не совсем кинематографическим: за волнорез около гостиницы «Жемчужина» заплыл дельфин, который никак не мог выбраться обратно в открытое море. Актеры и режиссеры организовали дельфину бесперебойную поставку питания — носили свежую рыбу. Другие принялись звонить в МЧС. Дельфина спасли. Животных на «Кинотавре» любят.

43

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин

На юбилейном 25-м «Кинотавре» почетный приз за вклад в кино с формулировкой «За уникальный художественный язык, оказавший влияние на мировой кинематограф и бескомпромиссную гражданскую позицию» получил Александр Сокуров. Режиссера связывали давние и непростые отношения с «Кинотавром». Например, в 1999 году он отказался от Гран-при за картину «Молох».

44

Александр Роднянский, Тиль Швайгер, Федор Бондарчук / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Тиль Швайгер, Федор Бондарчук / Фото: из архива пресс-службы Кинотавра Джетро Скиннер / Фото: Андрей Захарьев Венсан Перес / Фото: Андрей Захарьев Венсан Перес / Фото: Андрей Захарьев

Несмотря на то, что «Кинотавр» — фестиваль российского кино, иностранцы здесь нередкие гости. Актер Джетро Скиннер играл главную роль в картине Оксаны Бычковой «Плюс один», приезжал актер из «Новой земли» Том Тайни Листер-мл., Тиль Швайгер гостил просто так, а Венсан Перес представлял проект «Код апокалипсиса». Особым вниманием пользовалась его футболка, агитирующая за Олимпиаду в Сочи.

45

Семен Трескунов, Александр Паль, Михаил Ефремов, Оксана Карас / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

В 2016 году в конкурсе «Кинотавра» столкнулись лирическая комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик» о школьнике Коле Смирнове, который постепенно сталкивается с аспектами жизни взрослых, и драма Кирилла Серебренникова «Ученик» о школьнике Вениамине, христианском фанатике. Главный приз и приз зрительских симпатий получил фильм Карас, за режиссуру наградили Серебренникова. Шутили, что просто хороший мальчик победил плохого.

46

Борис Хлебников, Александр Яценко / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: из архива пресс-службы Кинотавра Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Главный приз 28-го «Кинотавра» достался картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Сразу же после конкурсного показа было понятно, что это один из фаворитов фестиваля. Многие шутят, что тема развода и распада отношений, которой так много в фильмах конкурса этого года, — следствие успеха «Аритмии». Возможно, это и не так, но песню «Яхта, парус, в этом мире только мы одни» поют теперь на каждом «Кинотавре».

47

Кантемир Балагов / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Кантемир Балагов, Александр Велединский / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Кантемир Балагов, Виктор Матизен / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

2017 год. Обладателем приза за лучший дебют стал Кантемир Балагов, снявший фильм «Теснота». Режиссер, выпускник мастерской Александра Сокурова в Нальчике, в этом году участвовал в каннском «Особом взгляде» с драмой «Дылда» и получил приз за режиссуру.

48

Александр Горчилин / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Александр Кузнецов / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра» Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Савва Савельев / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Прошлый год был так богат на дебюты, что на «Кинотавре» было решено выделить их в отдельный конкурс. Из восьми фильмов-участников приз разделили два — «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битокова.

49

Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

2018 год. Самая юная лауреатка фестиваля — Марта Козлова за роль в картине Алексея Федорченко «Война Анны» — получила специальный диплом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка». Девочку для съемок фильма режиссер нашел через Facebook — увидел снимки Марты на страничке ее мамы-фотографа Марины Козловой.

50

Марина Голуб, Константин Хабенский / Фото: Андрей Захарьев

Константин Хабенский, Виктория Толстоганова / Фото: Из архива пресс-службы «Кинотавра»

Елена Яковлева, Павел Лунгин, Никита Михалков / Фото: Андрей Захарьев

Председатель основного жюри нынешнего юбилейного 30-го «Кинотавра» Константин Хабенский трижды становился лауреатом приза за лучшую мужскую роль. Первый раз это произошло в 2005 году, когда актер разделил награду за роль в «Бедных родственниках» с Никитой Михалковым («Статский советник»), второй раз он получил приз за роль учителя Служкина в картине «Географ глобус пропил», а в третий — за работу в монофильме «Коллектор».