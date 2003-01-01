«Гроза» Григория Константинопольского: Катерина, инопланетяне и дельфины

Небольшой городок Калинов на Волге живет тихой спокойной жизнью. Бизнесвумен Марфа Кабанова (Виктория Толстоганова) по прозвищу Кабаниха заправляет рестораном, где работает вся ее семья — дочь Варя (Дарья Каширина), сын Тихон (Василий Буткевич) и его жена Катерина (Любовь Аксенова). Все они под пятой у деспотичной Кабанихи, особенно Тихон — всегда слушается маменьку и старается ни в чем ей не перечить, хоть ему от этого и тошно. Варя умнее: внешне со всем соглашается, а сама по ночам бегает на свиданки с Кудряшом (Александр Кузнецов). Хуже всех Катерине: девушка она честная, врать не умеет, в доме тиранши откровенно чахнет. Однажды в город приезжает Борис (Сергей Городничий), племянник мэра Савела Прокофьича Дикого (Алексей Макаров). Учился он в Лондоне, местных обычаев не знает, ходит по Калинову словно диковинная птица и влюбляется в замужнюю Катерину. А она — в него. Остальное вы знаете. «Почему люди не летают, как птицы» — и затем погибельный прыжок с обрыва.

Григорий Константинопольский взял пьесу Островского и взорвал ее изнутри в своей неповторимой сумасшедшей манере. В его картине механик-самоучка Кулигин в исполнении Ивана Макаревича ищет свой перпетуум-мобиле в виде крутого клипа на крутой рэп, который он написал (Макаревич реально создал для фильма все рэп-композиции с присказкой «сударь»). А странница Феклуша трансформируется в участницу «Битвы экстрасенсов» — Мария Шалаева сыграла ее в такой яркой фарсовой манере, что слезы из глаз. Режиссер объяснил этот образ как Геббельса, а сама актриса придумала, что Феклуша — Гоша Куценко на гастролях. Образ полусумасшедшей барыни из пьесы представлен местной депутаткой Барыней (Алиса Хазанова), предвыборный слоган которой — «Ешь, молись, почитай старших» и которая ходит по городу в сопровождении двух казаков и с криками «Геенна огненная!». Позже она в интимной обстановке пропускает по графинчику вместе с Кабанихой и Феклушей, а затем, когда надо, пишет заявление на беспутную Катерину, которую сажают под домашний арест.

Ну, и сама Кабаниха, которую режиссер назвал «человеком-удавкой». Виктория Толстоганова играет ее с застывшей улыбкой-оскалом, что вдвойне страшнее. «Кабаниха — абсолютный монстр, абсолютное зло, — объясняет актриса. — Вот эта тупость человеческая настолько открыто в нашей особи живет, что думаешь: ну почему же мы ее даже не скрываем? Кабаниха продолжает ненавидеть Катерину, даже когда та умерла, и не понимает, насколько она монстр. Эта тупость, которая руководит всем, — самое страшное, что есть на нашей планете, с которой и забирают героя Макаревича».

Добьют вас инопланетяне и поющие дельфины — Константинопольский считает, что это «та мера условности, которая не позволяет зрителю потерять долю иронии в этой грустной ситуации». Более того, для режиссера это история о прекрасном рэпере Кулигине, которого решили забрать к себе музыкальные инопланетяне, своим инопланетным прожектором высветившие внезапно Катерину — вот так Константинопольский визуализирует литературоведческое «луч света в темном царстве».

Катерина, кстати, единственный персонаж, который сильно отличается от героини пьесы. Если у Островского она действительно была лишена выбора и не может уйти от мужа, то Константинопольский показывает нам типичную жертву домашнего насилия, у которой нет воли. Она не может принимать самостоятельные решения и пытается переложить и решения, и ответственность за себя и свои метания на других. До поры, до времени ее все устраивает. «Она обычная девчонка, которая особо не задумывается, где живет, с кем и почему. Она просто ищет, кто бы за нее заступился, и в то время, когда муж опускает глаза, находится первый встречный, который утирает ей платком слезу. Но мы ей в этой истории не сопереживаем, а вот когда в новых реалиях общество раскатало ее по полной, вот тогда начинаем сопереживать. Потому что реалии у нас все те же: когда человек пытается жить не по лжи и что-то сказать, общество его убивает».

Несмотря на всю чуму, которая творится на экране, режиссер очень четко и выпукло говорит об очень актуальных вещах. Помимо очевидного из пьесы (домашнее насилие, родительская тирания и слабоволие интеллигенции), Константинопольский размышляет о природе власти, когда с человеком можно сделать все что угодно и остаться безнаказанным. «„Гроза“ — лирическая вещь, но в ней есть все островское — власть денег в отношениях между людьми. Лет десять-двенадцать назад я вдруг почувствовал, что время изменилось, и эта пьеса соответствует сегодняшнему мироощущению людей. Как говорится, в России за 10 лет меняется все, а за 200 — ничего».