«Давай разведемся!»: Анна Михалкова теряет мужа

Маша (Анна Михалкова) — врач-гинеколог, которая очень, очень, очень много работает, чтобы содержать семью и выплачивать кредит за дом в поселке Концы. Поэтому с двумя детьми сидит муж Миша (Антон Филипенко, знакомый всем Стас по клипу «Космос»). Миша бесконечно и почти безропотно слушает Машины телефонные консультации про месячные и их срок, но мы уже чувствуем в атмосфере разряды грядущей бури. И точно, однажды Маша выясняет, что у Миши молодая любовница. И Миша, как честный человек, собирает вещи и уходит в ночи к другой.

Анна Пармас, прославившись клипами группы «Ленинград» (знаменитые «Лабутены» звучат в фильме рингтоном у одного из героев), получила в прошлом году на «Кинотавре» приз за сценарий «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой, а в этом привезла полуторачасовой режиссерский дебют с Анной Михалковой, которая гениально играет ломовую лошадь. Ее Маша вкалывает на трех работах, добровольно тащит на себе всех вокруг, сцепив зубы и идя напролом, невзирая на обстоятельства. Забыла купальник в детский бассейн? Ничего, выйду в нижнем белье! Нужно платить кредит? Ничего, буду работать по выходным! Близкие при этом ее же и попрекают: Миша кричит гениальное «села жопой на мою шею, а она у меня одна!», а пришедшая на помощь мама отчитывает, что Маша расслабилась, обленилась и должна была на пороге лечь, а не отпускать мужа. Мы уже видели, что в таком материале («Обычная женщина») Михалкова умеет плавать, как рыба в воде, и здесь она поначалу такая же — пытается быть хорошей, все удержать, исправить, уговаривает Мишу вернуться. И все ждут, что «Давай разведемся!» станет историей о том, как сохранить семью. Но Пармас ломает все шаблоны и ведет по другому пути, чем сериал Бориса Хлебникова. Ее обычная женщина — та, которая не боится в итоге остаться одной.

«История наша про то, что у тебя есть все, чтобы не чувствовать себя одинокой, что расставание не конец жизни», — объясняет сама Михалкова. Маша осознает это постепенно, раскрываясь через серию нелепых и комичных ситуаций, кульминацией которых становится пьяный загул с полицейскими (одного из них играет вездесущий в фестивальных картинах Федор Лавров) под песню «Нет, ты не для меня» Димы Маликова (дикие аплодисменты во время просмотра). Шаг за шагом до нее доходит: если она и раньше могла все сама, то сможет и дальше, и для этого ей не нужен какой-нибудь мужчина рядом, просто «чтобы был». Довольно смелое высказывание для нашего патриархального общества и важное в эпоху борьбы женщин за свои права.

Актуальность и смелость фильма стала очевидна и на фестивальной пресс-конференции, где Пармас терзали за сценарий как убеленные сединами мужчины, так и студенты киношкол. Режиссера и сценариста упрекали в духе «Как вы докатились до такого после Авдотьи Смирновой» и взывали: «Почему же вы не сохранили семью — он же пришел! Он же попросился назад! У героини же теперь нет будущего!» Но на самом деле у Маши есть будущее — просто другое, ведь жизнь полна сюрпризов, а не расписана на годы вперед.

Тут стоит напомнить, что рабочее название картины — «Просто светят звезды», фраза из песни Шнура, в которой говорится, как о*****о (невероятно) просто и просто о*****о. Именно эта тональность и важна Пармас: жить надо не так, чтобы было мучительно больно, а в гармонии с собой и миром. И, помимо безусловного фем-посыла режиссер умудрилась легко и просто, немного в стиле «ленинградских» клипов, в то же время самобытно затронуть важную тему. Нельзя полностью связывать свое счастье с кем-то еще, нужно уметь любить и уважать себя. Что ценно, Пармас сделала это без унижения и высмеивания каждой из сторон. Разлучница Оксана (Анна Рыцарева) не выглядит подколодной змеей, а Миша — мерзким изменником. Пармас в этой истории ко всем относится с сочувствием и нежностью. Просто вот так вышло, каждый искал свое счастье, и кто-то в итоге нашел его внутри себя.

Можно без устали говорить о великолепной игре Анны Михалковой. На пресс-конференции ее сравнили и с Люсиль Болл (здесь Михалкова сделала победный жест, назвав Болл нашим Райкиным и сказав, что это невероятная для нее честь), и с Бриджит Джонс. Сама Михалкова призналась, что эта работа была для нее крайне сложной, и на съемках она поняла, что ненавидит комедии, это не ее. «У нас была непростая задача. Аня создает юмор и ситуативный, и текстовой, и держать их вместе сложно, потому что получается немножко наотмашь. Для меня задача состояла в том, чтобы не оторваться от жизни, чтобы получилось не слишком комично, а в кадре был живой человек».

Стоит отметить и работу Антона Филипенко, который, по словам Пармас, проделал профессиональный подвиг, полностью изменившись ради персонажа. Актер набрал 10 кг, отрастил усы и живот, придумал своему герою мимику и походку — перевоплотился по максимуму. «Внутри себя я все время держал девочку», — так объяснил Филипенко сердцевину персонажа. Его Миша — человек, который любит и умеет о ком-то заботиться и в итоге тоже находит себя в этом мире. «Мне хотелось показать, что каждый герой думает, что счастье его вот в этом. А на самом деле оно совсем в другом», — поясняет Пармас.

«Давай разведемся!» сорвал долгие овации после просмотра. Проверить, заслуженно или нет, вы сможете уже 21 ноября, когда фильм выйдет в прокат.