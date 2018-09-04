«Одесса» Тодоровского: Каникулы во время холеры

1970 год. Большая еврейская семья собирается на летние каникулы у родителей (Леонид Ярмольник и Ирина Розанова) в Одессе. Из Минска и Ленинграда приезжают дочери Мира (Евгения Брик) и Лора (Ксения Раппопорт), из Москвы — Борис (Евгений Цыганов), муж третьей сестры, и его 8-летний сын Валерик. Неожиданно вспыхивает эпидемия холеры, и город закрывают на въезд и на выезд на неопределенный срок.

Нет, это не исторический фильм-катастрофа о попытке выжить во время эпидемии. Действительно, в 1970 году на юге СССР была зафиксирована вспышка холеры, и многие города были временно закрыты, чтобы предотвратить ее распространение. Но для Валерия Тодоровского это лишь рамка, искусственное ограничение для героев, позволяющее усилить и раскрыть все внутренние драмы и конфликты семьи. «С одной стороны, все проблемы обостряются, с другой — на все становится немного начхать, — объяснил этот ход режиссер. — Это фильм про место и ситуацию, в которой люди могли остановиться и заглянуть в себя».

Так, сестры Мира и Лора заглядывают в себя и видят, что каждая по-своему несчастлива. Их отец Григорий Иосифович встречается со старыми страхами и пытается понять, что же для него важнее — еврейское происхождение или советское гражданство. Борис, который сначала говорит только о своей журналистской карьере, вдруг сталкивается с неожиданным для себя чувством к соседской девочке и забывает, что нужно возвращаться в Москву. Ситуация накаляется, семья несколько раз ругается вдрызг, чтобы на следующее утро вновь мирно встретиться за завтраком.

Проблема «Одессы» в том, что этот фильм все никак не может определиться, о чем же он. Где-то во второй трети картины мы вдруг переключаемся с истории большой семьи (и маленьких семей внутри нее), конфликта отцов и детей на частную драму героя Цыганова. Причем драму малообоснованную, возникшую вдруг, из ниоткуда. Холера и смерть так и остаются где-то за кадром, многие конфликты так и не находят разрешения, в итоге получается зарисовка нескольких дней из жизни одной семьи, которая в конце фильма по сути та же, что и была в начале. Наступит следующее лето, все снова соберутся здесь, и все будет как всегда.

При этом у Тодоровского получился очень атмосферный фильм, куда менее искусственный, чем та же ностальгическая «Оттепель». На этот раз картина построена на реальных воспоминаниях режиссера о своем одесском детстве. Так, сцена с женщиной на корабле, вдруг раздевающейся на глазах у восьмилетнего мальчика, — это настоящий эпизод из жизни Тодоровского.

Несмотря на то, что съемки проходили не в Одессе (режиссер решил отказаться от этого, опасаясь, что не сможет обеспечивать должную безопасность во время съемок; к тому же Ярмольнику запрещен въезд в Украину), фильм сделан с большим вниманием к деталям. Специально выстроенный на «Мосфильме» одесский дворик, трамвай, привезенный в Таганрог (где снимались одесские улицы) из Волгограда, захламленная старая квартира, наполненная предметами тех лет, герои, переходящие с одесского говора на идиш и обратно. Как шутит сам Тодоровский, одесситы наверняка найдут, к чему придраться, но для непосвященного зрителя все это выглядит достаточно убедительно.

Отдельно хочется отметить и работу актеров старшего поколения. Если Цыганов, Брик и Раппопорт остаются в рамках каких-то уже знакомых зрителю характеров (особенно Цыганов, снова немного томно и грустно глядящий вдаль), то Ярмольник и Розанова показывают действительно превосходную актерскую игру, перевоплощаясь в одновременно обаятельных и раздражающих стариков, нервных, местами взбалмошных, но все же вызывающих искреннюю эмпатию у зрителя.

Фильм выходит в прокат 5 сентября. Добавьте его в «Буду смотреть», и мы напомним вам, когда можно будет посмотреть его в кинотеатре.