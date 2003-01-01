Кинотавр-2019

За кулисами «Кинотавра»: Кузнецов, Шпица, Сутулова и другие звезды

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Главный отечественный кинофестиваль — это не только новые фильмы, это еще и невероятная концентрация звезд в одном месте. Но, как правило, фото с красных дорожек не отличаются разнообразием. Поэтому мы решили показать актеров и актрис в более необычном фестивальном антураже — в номере гостиницы во время подготовки к премьере, в бассейне, на пляже, в пустом кинотеатре. Это первая часть нашего специального фотопроекта.

Стася Милославская

Исполнила главную роль в фильме «Бык», получившем Гран-при «Кинотавра» и приз за операторскую работу. Подробнее о нем читайте здесь.

Ян Гэ и Ирина Горбачева

Ян Гэ представила на «Кинотавре» свой второй полнометражный фильм «Троица» (подробнее о нем читайте здесь). А Ирина Горбачева не смогла пройти мимо съемки, не подурачившись с подругой.

Александр Кузнецов

По праву стал фаворитом этого фестиваля, снявшись в трех картинах из конкурсной программы и получив приз за лучшую мужскую роль в фильме «Большая поэзия». Подробнее о фильме здесь.

Анна Котова-Дерябина

Сыграла роль второго плана в фильме «Верность» Нигины Сайфуллаевой, снискавшем любовь как критиков, так и остальных зрителей. Подробнее о картине здесь.

Паулина Андреева

Представила на фестивале свой короткометражный дебют «Плачу с вами» и получила приз жюри «За точную цветопередачу черного в комедии». Подробнее о фильме здесь.

Василий Буткевич

Сыграл Тихона, мужа Катерины, в экранизации «Грозы» Григория Константинопольского. Подробнее о фильме мы писали здесь.

Юлия и Полина Ауг

Мать и дочь часто вместе приходят на премьеры и приезжают на фестивали. В этом году в конкурсе был фильм только с одной из них — Юлия Ауг исполнила роль второго плана в короткометражке «Интервью», отмеченной призом Гильдии киноведов и кинокритиков (читайте о фильме здесь).

Ольга Сутулова

Звезда сериала «Содержанки» предстала на «Кинотавре» сразу в двух короткометражных картинах — «Одна историческая ошибка» (подробнее о фильме здесь) и «Эвтаназия».

Катерина Шпица

Шпица в этом году не представляла никакой фильм в конкурсе, зато покорила всех на закрытии «Кинотавра» своим прекрасным платьем. А нас — своей смелостью.

Автор: Наташа Думко

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