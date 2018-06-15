Финальный сезон «Тьмы»: Что это было?

На Netflix завершился самый запутанный сериал современности — эпическая немецкая сага о четырех семьях, путешествиях во времени и тщетных (или нет?) попытках обмануть судьбу. Марат Шабаев рассказывает, чем завершилась «Тьма» и куда нить Ариадны вывела главных героев. Если вы еще не посмотрели новый сезон, то рекомендуем прочитать наш гид по сериалу.

Что происходит в третьем сезоне

Описывать все события нового сезона, кажется, невозможно, поскольку количество таймлайнов увеличилось в несколько раз. К ним добавился и параллельный мир — тот, из которого к Йонасу прибывает Марта-2 после убийства Марты-1 Адамом в финале второго сезона. Поэтому ограничимся ключевыми событиями третьего сезона.

Мир Евы

Йонас всю жизнь пытался предотвратить апокалипсис, но это стерло бы сам факт его существования, так как он дитя временных парадоксов. В третьем сезоне ему представился шанс взглянуть на мир, в котором он никогда не рождался.

В этом измерении Ханна, мать Йонаса в мире-1, замужем за Ульрихом Нильсеном, который развелся с Катариной (впрочем, полицейский изменяет и новой жене, на этот раз с Шарлоттой Допплер). Есть и ряд более мелких изменений — например, Петер Допплер стал пастором (в мире первых сезонов он был психотерапевтом), а глухотой наделена не Элизабет Допплер, а ее сестра Франциска. Но, главное, Миккель Нильсен никогда не перемещался во времени, а значит, не стал Микаэлем Канвальдом и не смог зачать Йонаса в прошлом. Впрочем, это не отменяет того факта, что путешествия во времени возможны. А значит, апокалипсис в этом мире тоже наступит, и временной узел, в котором крутятся и страдают множество персонажей, тоже существует. Только если в мире Йонаса его поддерживает Адам (взрослый изуродованный Йонас), то в мире Марты-2 главной закулисной силой выступает его противница Ева, пожилая версия Марты.

Ева является практически зеркальной копией того же Адама: она крутится в колесе детерминизма уже долгие годы, обманывает свои молодые версии и не намерена разрушать сложившийся ход времени. Если Адам планирует уничтожить оба мира, то она намерена сохранить собственный. Их запутанная во времени, пространстве и измерениях игра длится долгие годы. Она же и создает временной узел, который охватывает сразу два мира. И если Адам в своей реальности убивает Марту-1, то Ева избавляется от Йонаса-1. Парадоксально, но это не отменяет существование Адама — все из-за принципа квантовой неопределенности (о нем речь пойдет ниже). Один из Йонасов в мире Евы погибает от рук Марты-2, а второй переживает апокалипсис в своем мире, постепенно взрослеет и превращается в Адама.

Нелишним будет ознакомиться со специальным сайтом, который отслеживает все события в жизни героев и доступно вычерчивает семейные древа всех действующих лиц. Это нужно сделать хотя бы потому, что к концу сериала все злоключения Йонаса можно изобразить на такой схеме.

Заполнение пустот

Впрочем, события крутятся не только вокруг двух главных героев. Третий сезон заполняет прорехи, которые оставили все предыдущие серии. Например, мы узнаем, что стало с путешественниками во времени, застрявшими в других эпохах. Так, Ханна, попавшая в 1954 год, становится любовницей Эгона Тидеманна (отца Клаудии и прадедушки Бартоша), беременеет от него, разочаровывается в мужчинах и наконец-то решает, что больше ей никто не нужен. Женщина перемещается в 1980-е, где рожает дочь Силью. Вместе с пятилетним ребенком она отправляется на поиски сына в 1911 год. К тому моменту Йонас уже стал изуродованным Адамом; сын убивает мать. А Силья отправляется в постапокалиптическое будущее, где ее растит Элизабет Допплер. Позже девочка попадет в 1890-й, где взрослый Йонас застрял вместе с Магнусом Нильсеном, Франциской Допплер и Бартошем Тидеманном. Последний влюбляется в Силью, и его двоюродная бабушка (да, инцест во вселенной «Тьмы» неизбежен!) становится матерью Агнес Нильсен и Ханно Таубера, более известного как Ной.

Катарина Нильсен, попавшая в 1987 год, ищет своего пропавшего сына Миккеля, но вместо него находит мужа Ульриха, который уже десятилетия торчит в психбольнице. По горькой иронии судьбы Катарина погибает при попытке его освободить от рук молодой версии своей матери. И подобных сюжетных линий, которые трагически обрываются или окончательно закольцовываются, в третьем сезоне «Тьмы» достаточно.

Йонас Шредингера

Как же Йонас одновременно оказался жив (в своем же мире, превратившись в Адама) и мертв (убит Мартой в мире Евы)? Все благодаря принципу квантовой неопределенности. Во время апокалипсиса на долю секунды время остановилось, и причинно-следственная цепь разорвалась. Идею расщепленного времени и существование нескольких пластов реальности в седьмой серии объясняет ученый-часовщик Таннхаус, будущий изобретатель машины времени, на примере кота Шредингера.

Та самая лазейка в момент апокалипсиса, во время которой можно что-то изменить, находится в двух мирах одновременно. В мире Адама это момент, когда Марта-2 уводит (или не уводит) Йонаса в мир Евы. В мире Евы это момент, когда Марта-2 перемещается (или не перемещается) в мир Адама, чтобы увести за собой Йонаса.

Чем все закончилось

Именно эта лазейка позволяет разорвать узел вечного перерождения. Пытаясь спасти свою дочь Регину, которая в обоих мирах раз за разом умирает от рака, Клаудия Тидеманн, еще одна путешественница во времени, каким-то образом понимает, что детерминизм — ключевая движущая сила событий «Тьмы» — оказывается всего лишь свободой выбора. Иначе говоря, события двигались по кругу в обоих мирах только потому, что Адам и Ева, преследуя свои собственные интересы, позволяли им раз за разом совершаться. Их ребенок, еще один новый герой «Тьмы», единый в трех ипостасях безымянный человек, известный как Исток, поддерживал работу этого вечного возвращения. Сын Йонаса и Марты убивал одних персонажей (Бернда Допплера, отца Хельге и деда Петера), становился отцом других (Тронте Нильсена, что запускает замкнутое на себе семейное древо Нильсенов-Тидеманнов), вызывал аварию на АЭС в 1986 году (это создало Частицу Бога, будущую причину апокалипсиса).

Ева верила, что ее ребенок — первоисточник всей жизни, поэтому направляла его в нужные моменты времени для совершения действий, когда-то уже происходивших, для их сохранения. Адам, в свою очередь, пытался убить Марту и уничтожить Исток.

Однако Клаудия смогла втолковать Адаму, что это не так. Путешественница во времени догадалась, что миры Адама и Евы — всего лишь ошибки, зацикленные на себе сущности, порожденные Изначальным миром. Оказывается, что все это вечное возвращение запускает изобретатель Таннхаус. В 1971 году в автомобильной аварии гибнут его сын с женой и дочерью. Отчаявшийся ученый начинает работать над машиной времени, которая позволит вернуть их, но в результате его опытов мир расщепляется, порождая миры Адама и Евы. Избавиться от мрачной немецкой сансары все-таки можно, если не дать Таннхаусу изобрести машину времени. Для этого надо воспользоваться той самой лазейкой квантовой неопределенности, что открывается во время апокалипсиса.

Адам перемещается во времени в момент, когда Йонас еще рыдает над трупом Марты-1, не давая совершиться ни одному из ранее проигранных вариантов развития событий. Он раскаивается в своих взглядах и действиях и отправляет себя молодого в мир Евы ровно в момент апокалипсиса. Там Йонас успевает поймать Марту-2 до того, как она переместится (или не переместится) в мир Адама, и ведет ее в Изначальный мир. Герои проходят сквозь мистический лабиринт (еще одна отсылка к мифу о Тесее и Ариадне, с которым зритель сталкивается еще в первом сезоне) и попадают в 1971 год, где разворачивают сына Таннхауса на полпути, спасая от гибели. Соответственно, ученый не изобретет машину времени и не пытается вернуть сына к жизни, так что миры Адама и Евы распадаются, а Йонас и Марта исчезают, поскольку никогда не существовали, а были лишь порождением неправильных ответвлений реальности.

Нирвана

Финальная сцена «Тьмы» разворачивается в Изначальном мире, который остался единственным существующим. В 2019 году на ужин собираются несколько старых приятелей, чья судьба ощутимо отличается от той, что они проживали в мирах Адама и Евы.

Регина Допплер

Она не умерла от рака, поскольку АЭС в их городе так и не была построена. Носит фамилию своего отца Бернда (в мире Адама носила фамилию матери, Клаудии Тидеманн). Ее сын Бартош не появился на свет, поскольку Александр Тидеманн (он же Борис Нивальд), по всей видимости, в 1986 году обошел стороной Винден.

Петер Допплер

Никогда не вступал в брак с Шарлоттой, приемной дочерью ученого Таннхауса, поскольку та была одной из ошибок петли во времени, поэтому в Изначальном мире она не появилась на свет. Из-за этого его дочери Франциска и Элизабет не родились. Состоит в отношениях с трансгендерной женщиной Бенни Веллер (в мире Адама они были любовниками).

Катарина Альберс

Счастливо прожила всю жизнь в Виндене, никогда не вступала в брак с Ульрихом, поскольку тот не появился на свет (его дедушкой был Исток, сын Марты и Йонаса). Поэтому общие с Ульрихом дети Миккель, Марта и Магнус в Изначальном мире не существуют. Катарина сохранила дружеские отношения с Ханной, поскольку они не соперничали всю сознательную жизнь за внимание одного и того же мужчины.

Ханна Веллер

Супруга полицейского Торбена Веллера, готовится к рождению ребенка. Ее сын Йонас никогда не рождался на свет.

Миры Адама и Евы бесследно исчезли?

Не совсем так. Персонажи все равно ощущают странное дежавю. Например, беременная Ханна пристально смотрит на желтый дождевик, шутит про конец света, а затем объявляет, что решила назвать сына Йонасом. Это вовсе не означает, что ребенок будет тем самым героем, за которым мы так пристально следили все три сезона «Тьмы». Хотя бы потому, что у него будет другой отец. Но какие-то мимолетные воспоминания о том, что никогда не существовало, у персонажей все же сохранились.

Что значит этот финал?

«Тьма» три сезона подряд преподносила зрителям идею тотального фатализма, невозможности изменить события, уготованные человеку. Суровый дух немецкого романтизма, цитаты из Шопенгауэра и Ницще, отсылки к герметической философии — все это оказалось крайне эффектной оболочкой для финального сюжетного поворота. Оказывается, что человек несвободен, потому что он пленник своих желаний. Это концепт уже в духе буддистской философии, а не детерминизма. Только освободившись от эгоистичных порывов, можно вырваться из вечного колеса страданий. Марта и Йонас отказываются от влечения друг к другу: их ребенок является истоком двух неправильных миров не только потому, что он дитя инцеста, но также и ошибка во времени, порожденная такими же ошибками. А исправить трагедию, расколовшую Изначальный мир (горе Таннхауса), можно лишь пожертвовав собой, заменив эгоизм на эмпатию.



Реакция фанатов

В целом все остались довольны финальным сезоном сериала (91% положительных рецензий критиков, зрительский рейтинг одобрения составляет 98%). Некоторые считают, что создатели «Тьмы» перестарались и еще больше запутали зрителей. Другие считают, что второй сезон был лишним, а в третьем слишком много ненужных ответвлений и бесполезных персонажей. В обсуждениях на сервисе MyShows вспомнили фанатскую теорию о финале «Остаться в живых», согласно которой все события на таинственном острове — всего лишь сон собаки, лежащей рядом с умирающим Джеком.

Однако в большинстве своем люди делятся впечатлениями о сентиментальном финале, в очередной раз восторгаются лихо закрученными сюжетными линиями и выкладывают мемы.

Перевод: «Эти говнюки врали мне»

Вопросы без ответов

Третий сезон «Тьмы» пролил свет на загадки многих семейных древ и не оставил после себя больших загадок. Однако некоторые вещи создатели сериала так и не прояснили. Вот пять вопросов, на которые хотелось бы получить ответы: