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Подкаст«Тьма»: Как закончился самый запутанный сериал о путешествиях во времени

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Как «Тьма» совмещает элементы греческой трагедии, мрачной немецкой философии и мыльной оперы? Почему в сериале важны не только сюжетные перипетии, но и многочисленные предметы, символы и даже детали интерьера? Каким получился финал «Тьмы» и как создателям удалось свести все многочисленные сюжетные линии к логичному завершению? И ответы на какие вопросы мы так и не получили в конце?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и создатель канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главный немецкий сериал последних лет. Внимание: очень много спойлеров!

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Шерлок», который в июле празднует 10-летие (смотрите его на КиноПоиск HD), и о том, как он радикально поменял образ знаменитого сыщика.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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