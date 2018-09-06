Зачем смотреть «Острые козырьки»

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ВидеоЗачем смотреть «Острые козырьки»

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Как сериал «Острые козырьки» вплетает в сюжет реальные исторические события? Правда ли, что Киллиан Мёрфи, Том Харди и Эдриан Броуди сыграли здесь свои лучшие роли? Зачем в криминальной драме про Бирмингем 1920-х годов звучат песни Arctic Monkeys, Radiohead и Дэвида Боуи? В чем секрет стильных костюмов «Острых козырьков»? И зачем операторы стилизуют изображение под раннюю фотографию?

Продолжаем рубрику о сериалах, которые стоит посмотреть, и объясняем, чем же так хороши «Острые козырьки».

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4 сезона сериала «Острые козырьки» можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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