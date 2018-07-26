Том Хэнкс: «Мои персонажи всегда круче меня»

5 ноября на Apple TV+ выходит трогательный сай-фай «Финч» — уже второй после культового полицейского бадди-муви 1980-х «Тёрнер и Хуч» фильм с Томом Хэнксом, где он играет в паре с собакой.

Действие ленты Мигеля Сапочника («Игра престолов» и «Потрошители») разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем. Инженер Финч Вайнберг — один из немногих выживших на Земле, которая внезапно превратилась в выжженную пустыню из-за вспышки на Солнце. Понимая, что он смертельно болен, Финч создает робота по имени Джефф (его с помощью техники захвата движений играл Калеб Лэндри Джонс, известный по новому сезону «Твин Пикс»), чтобы тот заботился о его верном псе Гудьире (Good Year). Чтобы Джефф осознал радость жизни и подружился с собакой, герои отправляются в путешествие в Сан-Франциско.

КиноПоиск поговорил с Томом Хэнксом о параллелях между «Финчем» и «Изгоем», сложных актерских задачах и особенностях работы с новым партнером — лохматой дворняжкой по кличке Шеймус.

— Большую часть фильма вы проводите на экране в одиночку. Тяжело тянуть на себе весь фильм?

— Я очень эгоистичный актер, и меня привлекла идея быть единственным человеком в этой истории, играть только с собакой и роботом. Почти все время я был в кадре один и мог попробовать почти все, что приходило мне в голову. Но тут есть один минус: каждый день приходится самому все выдумывать. Обычно история рассказывается через диалоги, а у моего героя почти нет поводов говорить. Мы с Мигелем работали над картиной так, словно она немая. К тому моменту, когда в фильме появляется робот Джефф, нам уже нужно было раскрыть Финча невербальными способами. И за первые двадцать минут фильма зрителю все должно быть понятно о герое по его плечам, взгляду, ритму движений.

— И что вы для этого делали?

— Например, я придумал целые одноактные пьесы, такой мини-балет, вокруг того, как Финч делает себе кофе. В фильме он пьет лишь пару чашек, но вы не представляете, как это важно для выживания этого человека! У себя в голове я построил целую цепочку действий. Зрители ее никогда не увидят, но мне все это безумно интересно и важно. Найти способ показать что-то на экране так, чтобы было интересно смотреть, — это уже само по себе вызов для актера. А ведь в том числе надо помнить, что это действие должно отражать смысл фильма. Фильм — это цепочка, и каждое твое действие — ее звено. Каждый фильм — череда задач, которые нужно решить. Каждый раз эти задачи новые и зачастую не самые приятные.

— Тридцать лет назад вы же уже играли с собакой в «Тёрнере и Хуче». Каково было снова искать общий язык с животным?

— Тогда вокруг нас все же были другие актеры. Съемки с собаками требуют огромного количества тренировок, и дрессировщики научили меня многим вещам. Главное, мне повезло, что Шеймусу было со мной комфортно. Мы даже дремали вместе в перерыве между съемками. Было бы обидно, если б я не мог чесать его, сколько мне захочется. Если Шеймус переворачивался на спину и подставлял мне пузо, можно считать, что день прошел отлично!

— В «Изгое» вашим единственным партнером был мяч, здесь — собака. С кем бы вам хотелось поработать в будущем?

— На самом деле, круто было бы сыграть в фильме, где я лишь один из восьми-девяти равнозначных персонажей. Я получаю огромное удовольствие от взаимодействия с другими актерами, а если их много, то работается гораздо легче.

— Ситуация, в которую попал ваш герой Финч, опять-таки заставляет вспомнить об «Изгое».

— И да, и нет. Эмоциональный и философский месседж фильма тут другой. «Изгой» рассказывал о том, что нужно человеку, чтобы жить полной жизнью. Чаку, герою того фильма, требовалось общаться и сбежать с острова. А Финчу некуда бежать, да и компания у него уже есть, он не пытается спастись. Чак был готов рискнуть своей жизнью, чтобы вырваться с острова, а Финч жизнью не готов рисковать. Наоборот, его задача — прожить как можно дольше, чтобы заботиться о собаке. Когда я начал читать сценарий, мне тоже показалось, что это уже знакомая история. Однако, как только появляется собака, начинается другой фильм.

— И в чем его главный смысл?

— Это история о перманентности и в какой-то мере вечной жизни. Финч стремится найти способ существования за пределами своей телесной оболочки. Он знает, что умрет, и пытается сделать так, чтобы его чувство справедливости, эмпатия и забота продолжили жить в мире, когда его не станет. Думаю, перед всеми нами стоит такая же ответственность. Мы все влияем на наших друзей, членов семьи и детей. Иногда даже на все общество.

— А что у вас общего с Финчем?

— Я точно не такой умный. Так что, наверное, седые волосы и уставшие ноги. Финч гораздо более последовательный, чем я. Он точно знает, что ему нужно, и медленно и методично идет к цели. У меня слишком сильно проявляется синдром дефицита внимания для такого. Ему не нужны счастливые случайности или удача. Он медленно создает робота Джеффа, затем медленно его обучает. Он гораздо умнее, трудолюбивее и дальновиднее меня. Вообще, мои персонажи всегда круче меня.

— Вы закончили сниматься в фильме еще до пандемии, и с тех пор он, пожалуй, стал актуальнее из-за всеобщей изоляции и тревоги.

— Да, когда мы снимали, никто еще даже не знал, что это за слово — «ковид». Мы затеяли снять славную научно-фантастическую историю, которая многим была знакома. Да, мы не первые, кто снял фильм о последнем человеке на Земле, но нашей фишкой был пес. После пандемии фильм действительно приобрел новое звучание. В нем нет вирусов, но во флешбэках видно, как невежество и иррациональность проникают в массовое поведение. Думаю, это же можно было наблюдать во время эпидемии в реальном мире. В фильме, разумеется, все утрировано, но я сразу понял, что мы точно показали человеческое поведение в определенных обстоятельствах. Впрочем, в каком-то плане Финчу легче, чем нам, потому что цивилизация вокруг него полностью рухнула, все удовольствия исчезли и не могут его соблазнять. Мы-то понимали, что рано или поздно сможем вернуться к нашим нормальным жизням. Снова свободно видеться друг с другом и ходить во все места, которые приносят удовольствие: кофейни, магазины, торговые центры, кинотеатры.

— А если бы вы сами создавали робота, то что бы он для вас делал?

— Надо придумать задания для парня с ловкими руками, которому не нужно спать? Ох, тут много всего приходит в голову. Он бы делал мне массаж плеч и ступней, готовил бы идеальный флэт уайт и сэндвич с арахисовым маслом, мыл бы посуду, переключал бы за меня каналы на телевизоре. А вот собаку я бы хотел выгуливать сам! Робот, так уж и быть, может убирать за ней на улице. Шучу! На самом деле, ничего в этом особенного нет, всем нам иногда приходится копаться в дерьме.