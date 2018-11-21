«Новые русские»: 12 актеров, которые на наших глазах становятся большими звездами

«Новые русские» — это 12 актеров, уже засветившихся в проектах последних лет, выбранные редакцией вместе с экспертами из индустрии. Мы считаем, что в ближайшие годы многие из них станут главными лицами российского кино, так же как ими стали Александр Кузнецов, Иван Янковский, Любовь Аксенова и другие участники одноименного спецпроекта Кинопоиска 2018 года.

В этом году мы перезапускаем «Новых русских» в формате небольшого фильма, в котором наши герои откровенно и искренне рассказали о том, каково это — быть молодым актером, когда тебе за сорок, что значит быть звездой, какие роли они мечтают сыграть и считают ли свою профессию священной (спойлер: нет, конечно). Если вы не всматриваетесь в российский контент, не спешите произносить про себя: «Кто все эти люди?» Лучше запомните их имена — мы уверены, вы проведете с ними много времени у больших и маленьких экранов.