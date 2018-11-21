«Новые русские»: 12 актеров, которые на наших глазах становятся большими звездами

Кинопоиск представляет спецпроект «Новые русские» — это одновременно доска почета и наша проекция на небо, где зажигаются новые звезды. Его название — не громогласное указание на происхождение, а клише из эпохи 1990-х, неожиданно ставшей одним из сюжетов актуального российского кино («Бык», «Маша», «Мир! Дружба! Жвачка!»). Вероятно, это потому, что в него пришло поколение, родившееся в 1990-е и несущее с собой набор ценностей, который ассоциируется с тем десятилетием: неотъемлемую свободу выбора, где им играть и что смотреть; смелость говорить о том, что не обсуждалось; отсутствие национальных, языковых, возрастных и всех прочих границ.
«Новые русские» — это 12 актеров, уже засветившихся в проектах последних лет, выбранные редакцией вместе с экспертами из индустрии. Мы считаем, что в ближайшие годы многие из них станут главными лицами российского кино, так же как ими стали Александр Кузнецов, Иван Янковский, Любовь Аксенова и другие участники одноименного спецпроекта Кинопоиска 2018 года.
В этом году мы перезапускаем «Новых русских» в формате небольшого фильма, в котором наши герои откровенно и искренне рассказали о том, каково это — быть молодым актером, когда тебе за сорок, что значит быть звездой, какие роли они мечтают сыграть и считают ли свою профессию священной (спойлер: нет, конечно). Если вы не всматриваетесь в российский контент, не спешите произносить про себя: «Кто все эти люди?» Лучше запомните их имена — мы уверены, вы проведете с ними много времени у больших и маленьких экранов.
29 лет
Смешная и странная девчонка, способная сыграть и безумную экоактивистку, и олимпийскую медалистку из Бугульмы.
Отучившись актерскому мастерству в РАТИ-ГИТИС и переиграв множество уральских бабок в Щепкинском училище, в кино Агеева начинала с небольших ролей. В мелодраме «Жги!» сыграла дочь главной героини, в авангардном проекте «ВМаяковский» — сестру Лили Брик, Эльзу Триоле. Найти ее в комедии «Елки последние» или ретродраме «Француз» и вовсе задачка для самых внимательных. Но ее необыкновенная внешность пригодилась Анне Меликян, которая открыла актрису в своей метафизической драме «Фея»: там Агеева логично завершила триптих образа девушки-ангела, начатый в «Русалке» Марией Шалаевой и в «Звезде» Тинатин Далакишвили. После «Феи» Катя сыграла секретаршу в сериале «Казанова», а также в комедии «Хандра» о трех городских лоботрясах: ее героиня — беременная бывшая персонажа Михаила Тройника, еще одного «нового русского». А Николай Хомерики включил актрису в лыжную сборную спортивного байопика «Белый снег».
«У меня мечта — сыграть следователя. Я просто очень люблю детективы американские. И когда там что-то происходит („Ага! Так это он убийца!“), мне очень нравится. Типа какой-то гений такой сложный, который хорошо разбирается в математике, просчитывает там как-то… Вот таких людей мне хотелось бы сыграть. Типа Шерлока Холмса».
Что дальше: в ближайшее время мы увидим Агееву в составе большого ансамбля картины «Поезд идет на восток» о событиях в СССР после смерти Сталина, в семейной драме «Далекие близкие» и в сериале об отношениях «Отчаянная» Анны Зайцевой, чей подростковый веб-проект «Сама дура» собрал на YouTube более 20 млн просмотров.
25 лет
«Топи» (2021)
В шапке Instagram Софьи написано: «Деталь местного барокко». Что же, это неповторимая и величественная деталь.
Выпускница ГИТИСа выстрелила в «Топях» — мистической утопии Владимира Мирзоева. Ее Эля получилась девушкой яркой, полной суровой решимости и тонкой красоты. Софья (в жизни дочь коллекционера и музыканта Александра Володчинского и выпускница ГИТИСа) дебютировала как актриса во втором сезоне детектива «Преступление», адаптации каналом «Россия 1» скандинавского «Убийства». В сериале Софья сыграла небольшую, но красочную роль блогерки Марии Вишни, которая параллельно с полицией сама расследует убийство. Недолго проработав в Губернском театре, в прошлом году Володчинская снова вернулась в ГИТИС, только теперь в мастерскую Юрия Бутусова с намерением получить еще и режиссерское образование.
«Я всю жизнь хочу сыграть Анну Ахматову. И если про нее будут снимать, а я туда не попаду, будет большая ошибка. Почему? Во-первых, потому что мы похожи, мне кажется. А во-вторых, потому что это один из моих самых любимых поэтов. И история жизни у нее такая, через которую, конечно, именно актерски пройти очень сложно, очень тяжело, но очень красиво и интересно».
Что дальше: в 2022 году на more.tv должен выйти сериал «The Телки» по роману Сергея Минаева о циничном руководителе пиар-агентства, где Володчинская появится в звездной компании Оксаны Акиньшиной, Милоша Биковича, Любови Аксеновой и Артема Ткаченко. Ну и, возможно, впереди у нее театральная или кинорежиссура.
42 года
«Чики» (2020), «Содержанки 3» (2020), «Нуучча» (2021)
Суровый казак, коррумпированный следак, каторжник-захватчик, эсэмэмщик Кинопоиска и одно из главных открытий последнего времени.
Биография у Гилева такая, что по ней самой когда-нибудь можно будет снять фильм. Перебравшись в Москву из Ижевска, он долгие годы работал в медиа и в 32-летнем возрасте попал в Школу драмы Германа Сидакова. Даже окончив ее, продолжал работать СММ-менеджером, в том числе в редакции Кинопоиска. Параллельно ходил на кастинги и снимался в небольших ролях: юный дэпээсник в комедии «Всё и сразу», ассистент злодея в «Коме», эпизодический персонаж в «Триггере».
Прорывом для Сергея стали «Чики», где он сыграл безжалостного казака Данилу: новые серии еще только выходили, а за Гилевым уже началась кастинг-охота. После «Чик» случились сериалы «Хрустальный», «Пищеблок» и «Контакт», третий сезон «Содержанок». Закрепляет его вознесение главная роль в якутской драме «Нуучча», взявшей ключевые призы в Карловых Варах и на «Кинотавре».
«Самое сложное — сыграть человека, который был. Есть у меня два таких любимца — Егор Летов и Лимонов, и вот это было бы дико сложно. Потому что надо же вести себя как этот человек. Каждый раз, когда я пытаюсь сделать что-нибудь, как кто-то другой, у меня не очень получается, лезет мое».
Что дальше: главная роль во втором сезоне драматического триллера «Пассажиры» платформы START, байопик «Декабрь» Клима Шипенко с Есениным — Александром Петровым, отец Герман в экранизации эпического фэнтези «Этерна», дуэт с Александром Кузнецовым в мистическом сериале «Шаман» и словно бы в противовес всему этому комедия «Хочу замуж».
15 лет
«Маша» (2020), «Сама дура» (2020), «Мир! Дружба! Жвачка!» (2021)
Могла бы сыграть Матильду в русской версии «Леона», но запомнилась ролью Маши в одноименном фильме — хрупкой девочки в лихих 1990-х.
Полина с раннего детства занималась балетом и в 9 лет попала в сериал «Погоня за прошлым» канала «Россия»; свою первую главную роль сыграла в фильме «Иван», за которую получила награды на паре фестивалей. Настоящее признание пришло к ней после почти автобиографической драмы Анастасии Пальчиковой «Маша»: история девочки из провинциальных 1990-х получилась во многом благодаря образу, созданному Полиной. Так же естественно она вписалась во второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», сыграла в клипе группы «Моя Мишель» и вот уже второй сезон держит внимание зрителей веб-сериала «Сама дура» благодаря своей школьнице-оторве Кристине.
«Я очень люблю танцы, невозможно просто. Мне кажется, что в танцах есть язык — язык тела, которым можно очень многое передать. Так же как и в актерской деятельности есть язык нашей мимики. И две вот эти сферы — танцевальная и актерская — я этим просто живу, мне это очень нравится. Да, я бы очень хотела сыграть девушку, которая живет танцами. Можно совместить два в одном».
Что дальше: в заранее нашумевшем сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» Полине выпало перевоплотиться в царевну (серия «Петушок»), а в драме «Подвиг» — в дочку Федора Бондарчука и Чулпан Хаматовой. Также в прокатных планах у нее комедия «Мой папа не подарок», молодежная мелодрама «14+: Продолжение», военная драма «Голем» и фантастический сериал «Сны Алисы».
28 лет
«Днюха!» (2018), «Эпидемия» (2019), «Водоворот» (2020), «Калашников» (2020)
Начал с культовых «Ворониных», играл в проходных комедиях, в итоге нашел себя в роли очень необычного мальчика в «Эпидемии».
Калимулин играл с детства — занимался в театральной студии. Окончив ГИТИС, он стал актером московского ТЮЗа и сыграл Раскольникова у Камы Гинкаса. В общей сложности в активе Эльдара уже 40 киноработ — от появления в «Ворониных» до комедии «Рашн Юг». Его звездный час мог случиться в 2017-м, но российская адаптация «Бесстыдников», где калимулинский Юра Груздев был гетеросексуальной версией персонажа Камерона Монахэна, не стала таким же хитом, как американская и шотландская версии. Прорывом стала «Эпидемия», где у Калимулина, пожалуй, самая запоминающаяся роль. Чтобы сыграть Мишу, подростка с синдромом Аспергера, он долго изучал диагноз и в итоге сумел уйти от карикатурности, сделав своего героя личностью, способной вызвать у зрителей не столько сочувствие, сколько любовь.
«Я бы хотел сыграть какого-нибудь безумно комедийного персонажа, просто уморительно смешного, чтобы он запомнился навсегда большому количеству людей. Комедия вызывает теплые чувства, и приятно, если ты заставляешь большое количество людей улыбаться. Еще я бы хотел сыграть какую-нибудь правую руку главного персонажа, и чтобы он был немой, чтобы он был лишен текста. Мне кажется, это очень круто и интересно».
Что дальше: в продолжении «Эпидемии» персонажу Калимулина придется столкнуться с последствиями не только вируса, но и собственной свадьбы. А в сериале «Химера» артисту вновь достался необычный герой — на этот раз айтишник с аутизмом, который реформирует наркоиндустрию Петербурга.
30 лет
«Игра на выживание» (2020), «Перевал Дятлова» (2020), «Готовы на всё» (2021)
Блестяще сыгравший бойца ММА в «Игре на выживание» артист-хамелеон, который может быть смешным в самых серьезных ситуациях.
Уроженец Владивостока, Кремер успел побывать моряком. Он оказался в театральном институте заметно позже обычного, зато с накопленным жизненным опытом. Попав в прицел ТНТ, он сыграл заметные роли в сериалах «Деффчонки» и «Улица», позднее ему удалось посотрудничать с Павлом Лунгиным («Братство») и Жорой Крыжовниковым («Лед 2»). Он долго оставался на втором плане, пару лет служил в театре и словно ждал своего часа — и тот пробил. Боец ММА Сергей Ничаев в «Игре на выживание» производил впечатление и физической формой, и дерзким характером. Успех закрепило появление в небольшой роли в «Перевале Дятлова» и в главной — в сериале «Готовы на всё», где Кремер сыграл провинциала, намеренного в кратчайшие сроки заработать.
«Я почему-то всегда себе придумывал сыграть какого-то психопата, который выбирается из сложных жизненных ситуаций. Билли Миллиган меня очень привлекает. Но это еще, мне кажется, никому не удавалось сделать. Это действительно сложная задача. Хотелось бы так сыграть, чтоб без швов. Потому что сейчас очень много швов, и я их вижу и понимаю, что нужно работать, работать, работать!.. Когда я начну играть без швов, тогда и роль найдется».
Что дальше: Авантюрная комедия «Джигалоу», криминальный сериал «Смычок» и фильм-катастрофа Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» — экранизация романа Георгия Владимова о непростом плавании рыболовецкого траулера, где морской опыт Кремера пришелся кстати.
19 лет
«Дорогой папа» (2019), «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020), «Нефутбол» (2021)
Ее лик можно представить на картинах Боттичелли и на конфетных коробках — примерно столько пронзительности и карамельности в ее Жене из «Мир! Дружба! Жвачка!».
Валентина — обладательница зелено-синего пояса по тхэквондо, и она могла бы проявить себя в спорте, но выбрала шоу-бизнес. С детства Ляпина участвовала в модных показах, снималась в рекламе, а уже в двенадцать сыграла Корделию в шекспировском «Лир. Король» в театре «Эрмитаж». Были и съемки в «Ералаше», и роль в «Закрытой школе», и мелодрама Сергея Газарова «Чужая дочь», и семнадцатый сезон в хите всех времен и народов «Воронины», и дуэт со Вдовиченковым в комедии «Дорогой папа».
А затем успех в псевдоностальгическом сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», где ее Женя составляет достойную конкуренцию героям-мальчишкам. Ляпина пробовала себя и в озвучке: ее голосом говорит дочка бога из комедии «Новейший Завет» Жако ван Дормеля. Недавно мы видели актрису в детективном сериале «Подслушано», комедийном «Везет», в комедиях «Нефутбол» и «Семейный бюджет». К двадцати годам ее фильмография перехлестнет за полсотни строчек, и это только начало.
«Я мечтаю сыграть все то, что абсолютно, категорически очень далеко от меня. То есть я, например, ярая зожница: не курю, не принимаю ничего. И я не понимаю, как можно брать и доводить себя вот до таких состояний — до зависимости от наркотиков, от алкоголя. И я бы, конечно, хотела это сыграть. И еще какую-нибудь героиню типа Лары Крофт, какую-нибудь такую Убивашку, очень жесткую».
Что дальше: Сериал «Даркнет» — киберпанк о мире будущего, историческая «Елизавета» об императрице Елизавете, комедия «Молодой человек» и «Я хочу! Я буду!», где героиня Ляпиной окажет положительное влияние на переживающую жизненный кризис тетю (Екатерина Гусева). А еще фэнтези «Этерна», в которой у Валентины одна из центральных женских ролей.
20 лет
«Перевал Дятлова» (2020)
Наша Дженнифер Коннелли, как о ней говорят продюсеры и агенты.
Мацель родилась в Минске и еще в школе сыграла в нескольких сериалах и телефильмах, в том числе у Юсупа Разыкова и Веры Глаголевой. Сейчас у нее за плечами 10 лет актерского стажа и девять проектов, но самый известный, конечно, сериал «Перевал Дятлова». Роль Зины Колмогоровой сделала Мацель видимой и для зрителей, и для продюсеров. Сейчас Мария повышает мастерство во ВГИКе под присмотром Игоря Ясуловича. А еще поет и запомнилась многим благодаря появлению на телешоу «Музыкальная интуиция».
«Я очень хочу сняться в мюзикле. Хотя знаю, что это такой жанр, где все немножко преувеличено, что мне не очень близко. Я все-таки такая, мне кажется, супербытовая. Но мне очень было бы интересно это сделать. Я сама знаю про себя, что очень свободно себя чувствую, когда пою. И очень многое могу выразить, даже, может быть, больше, чем когда я что-то играю».
Что дальше: Мелодрама «Страна Саша» о девушке, заставившей главного героя повзрослеть, и сериал «ЮЗЗЗ», также известный как «Юго-Запад», где Мацель, по ее словам, сыграла свою самую сложную роль — очередную вариацию шекспировской Джульетты, только в спальных районах криминального Ростова-на-Дону.
29 лет
«Перевал Дятлова» (2020), «Рашн Юг» / «Совершенно летние» (2021)
Поручик в «Союзе спасения», студент в «Перевале Дятлова», «новый русский» на Кинопоиске (вы находитесь здесь), Александр Невский — в мечтах.
Пять лет назад Метелкин окончил Школу-студию МХАТ и обосновался в Театре на Таганке. Он сыграл неутомимого Коровьева («Мастер и Маргарита»), неуравновешенного Васеньку («Старший сын»), чеховского Константина Треплева («Чайка 73458») и влюбленного Энтони Хоупа в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Кроме того, в обновленной версии легендарного спектакля Виктора Шамирова «Ladies' Night» ему достался Норман — персонаж, некогда закрепленный за Маратом Башаровым. В кино первым большим проектом Метелкина стал фильм Первого канала «Союз спасения», где актер сыграл поручика лейб-гвардии Николая Панова. Но восходящей звездой он стал, конечно, после «Перевала Дятлова». После этой исторической драмы Метелкин появился в летней комедии «Рашн Юг», которая позже превратилась в сериал «Совершенно летние».
«Я бы сыграл Александра Невского, это моя заветная мечта. Я бы хотел побыть в шкуре этого героя, потому что в жизни не такой, а в кино могу себе это позволить. Я люблю читать историю, чтобы понимать, кто мы и что мы, кто наши предки. И Невский — одна из тех личностей, которая почему-то меня восхищает».
Что дальше: Комедийный сериал СТС «Марта» (от создателей хитового «Родкома»), где Метелкин играет в паре с юной Витой Корниенко. Еще два военных фильма — «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука о саперах в Сирии и «Крылья над Берлином» Константина Буслова о бомбардировке Берлина советскими летчиками.
29 лет
«Молодежка: Лед и пламя» (2018), «Хрусталь» (2018), «Перевал Дятлова» (2020), «Будь моим Кириллом» (2021)
Эталон новой брутальности в кино.
В детстве Мулин ходил в театральный кружок, затем перевелся в театральную школу и получил сценический опыт в московском театре «Вернадского, 13». Окончив Щепкинское училище, дебютировал в «Елене» Андрея Звягинцева — вместе с Юрой Борисовым сыграл гопника. После главной роли в сериале «Верни меня» Иван попал в «Молодежку», и его дерзкий хоккеист Антипов принес то самое узнавание на улицах. Затем была драма «Хрусталь» Дарьи Жук — здесь Мулин играл негодяя-жениха. Но на второй виток внимания его вывел глава уральской студенческой экспедиции Игорь Дятлов все в той же кузнице новых талантов — сериале «Перевал Дятлова».
«Крош из „Смешариков“ — вот его бы я жестко сыграл, нашел бы Нюшу какую-нибудь, мы бы с ней ходили, нашли бы Копатыча… Слушайте, было бы красочно, нескучно! Я очень люблю, например, Камю, „Калигулу“, вот прям очень сильно — как материал, как идею, как концепцию. Но я не могу себе дать Калигулу, во мне „я хочу“ нету просто физически».
Что дальше: Два сериала — «Отчаянная» Анны Зайцевой и «Один клик» об истории успеха бывшего банковского клерка. Еще у Мулина главная роль в драме MINSK, где режиссер Борис Гуц первым из кинематографистов обращается к белорусским протестам прошлого лета.
33 года
«Чики» (2020), «Хандра» (2020), «День города» (2021)
Универсальный бро и «парень главной героини», в «Чиках» Тройник был батюшкой в кроссовках Adidas под рясой.
Приехав из Рыбинска, Михаил сперва поступил в Бауманку, но спустя четыре года стал учеником Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, а еще позднее — актером «Гоголь-центра». В его фильмографии уже немало знакомых названий («Однажды», «Комбинат „Надежда“», «Цой», «Метод»), но больших ролей, таких как в сериалах «Филфак» и «Иванько», немного. После «Чик», где он сыграл полную противоположность своего товарища Гилева — кроткого и мудрого отца Сергия, — вторым важным появлением Тройника на экранах стала летняя комедия «Хандра». В ней он был одним из трех главных героев — харизматичным Даней из Красноярска.
«Мне бы хотелось сыграть какого-то такого советского инженера, советского человека в эпоху перестройки — того бандитизма, но человека не оттуда. Не знаю, какого-нибудь продавца аквариумных рыбок, человека вне того времени… Мне бы хотелось очень сыграть Отелло. Ну, и вообще что-то шекспировское — Макбета, короля Лира. Не сейчас, может, попозже, но вот что-то такое — с костюмами, с мечами, с конями».
Что дальше: Спортивная драма «Чемпион мира» Алексея Сидорова, мелодрама «Дышите свободно» Сергея Бодрова, сериалы «Отчаянная» и «Порт» о коррумпированном таможеннике.
31 год
Happy End (2021)
Сыграв 19-летнюю Леру (она же Hungrybunny) в Happy End, стала главной зумеркой российского кино.
Тронина родилась в Казахстане, после школы четыре года прожила в Китае, где намеревалась получить экономическое образование. Но затем записалась на актерские мастер-классы, где училась в том числе у легендарного тренера Иваны Чаббак, с которой в свое время занимались Брэд Питт и Шарлиз Терон. Ее кинокарьера началась на Западе, где Лена сперва приняла участие в швейцарском альманахе «Периферия», а затем в культовом немецком сериале «Место преступления». Продолжала сниматься в европейском кино и участвовала в фестивалях: в 2020 году семейная драма «Дети бегут» Барбары Отт с Трониной в главной роли открывала одну из секций на Берлинале. Российский зритель узнал Тронину только в 2021-м благодаря сериалу Happy End, где она с предельной раскованностью играла наивную и безжалостную провинциалку, идущую по головам в мире вебкама. Все были так очарованы ее ролью в Happy End, что позабыли о появлении в «Перевале Дятлова» в образе нацистки. А еще Лена — полиглот, владеет английским, немецким, казахским и китайским языками.
«Все китайские продюсеры, послушайте меня, пожалуйста, или люди, которые работают с китайскими продюсерами! Я очень хочу сыграть такую роль: она актриса, опасная, и она оказывается шпионкой. И чтобы это был такой продакшен трех стран — Америки, России и Китая. Большая, великая картина, и я там шпионка с красными губами!.. Пусть это будет какой-нибудь Шанхай тридцатых годов, сороковых. Я роковая, но немножко и нежная, непонятная».
Что дальше: Ждем сериал «Идентификация» о принявшей ислам россиянке и о нелегальных мигрантах в Москве, в котором Тронина снялась еще в 2019 году. Также актриса занята в первом российском проекте для Netflix «Анна К» и уже сыграла в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» младшую царевну в эпизоде-переосмыслении сказки о царе Салтане.
Авторы: Максим Марков, Ольга Белик, Филипп Миронов
Авторы видео: Елена Ванина, Кирилл Кулагин
Продюсеры: Илья Городной, Вика Давыдова
Фотограф: Андрей Рапуто
Ассистенты фотографа: Геннадий Белых, Георгий Гайсенок