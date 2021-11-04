Приквел «Майора Грома» и комикс по «Брату»: самое интересное с Bubble Comics Con

18 и 19 декабря в Москве прошел Bubble Comics Con — фестиваль поп-культуры, организованный издательством комиксов Bubble. На ивенте произошло много интересного: от появления звезды «Гарри Поттера» Тома Фелтона и анонса комикса по «Брату» Алексея Балабанова до новых подробностей грядущих проектов.

Выступление Тома Фелтона

Британский актер посетил оба дня фестиваля, общался с фанатами и ответил на множество вопросов. В ходе Q&A-сессии Фелтона спросили, что он думает о скандале вокруг Джоан Роулинг (писательницу критикуют за нетерпимость к транс-персонам — Прим. ред). Фелтон ответил, что хорошо относится ко всем сторонам этого конфликта.

Фелтон даже несколько раз спел фанатам под гитару — в жизни исполнитель роли Драко Малфоя не только актер, но и музыкант. Правда, музыку он воспринимает все же как хобби.

Комикс по «Брату»

Bubble анонсировало комикс по «Брату» Алексея Балабанова. Он должен выйти в 2022 году — как раз когда оригинальной картине исполнится 25 лет.

Сюжет комикса будет во многом напоминать историю, рассказанную в фильме Балабанова: Данила Багров отправляется в Петербург, чтобы найти своего старшего брата, тот же оказывается киллером.

Однако комикс, по словам главного редактора издательства Романа Коткова, не станет копированием фильма. В него войдут несколько историй о Багрове, созданные разными авторами.

Представить комикс собираются уже на следующем Bubble Comic Con, а подробности раскроют до конца декабря 2021 года.

Расширенная версия «Майора Грома» и спешел о детстве главного героя

Сразу несколько событий на фестивале были посвящены главному хиту Bubble — «Майору Грому».

Главной новостью стало известие о том, что у фильма с Тихоном Жизневским появится приквел в виде часового спешела. Поставит картину Олег Трофим — режиссер оригинального «Майора Грома». Начало съемок запланировано на весну 2022 года, проект выйдет эксклюзивно на Кинопоиске.

Фильм будет посвящен непростому детству Игоря Грома. Место действия — альтернативный Санкт-Петербург девяностых. Полицейские Константин Гром и Федор Прокопенко пытаются найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис. В это время Игорь со своим другом Игнатом пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Создатели обещают, что благодаря этой истории зрители узнают, что сформировало характер и жизненные принципы майора Грома.

В ближайшее время (уже 27 декабря!) в онлайн-кинотеатре Кинопоиска также появится расширенная версия фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В ней будет более 20 минут нового материала — сцены и диалоги, не вошедшие в основную версию фильма.

Персонажные постеры «Этерны»

Актеры сериала «Этерна» представили на Bubble Comics Con персонажные постеры своих героев. Зрителям показали, как будут выглядеть принц Альдо Ракан (Анар Халилов), герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин) и мастер фехтования Эстебан Колиньяр (Сергей Горошко).

Первая часть сериала выйдет на Кинопоиске 20 января. Сага основана на цикле фэнтези-романов Веры Камши «Отблески Этерны» и рассказывает о мире Кэртиана.

Потомки древних правителей и их вассалов, мистики и церковники ведут в нем ожесточенную борьбу за власть. Альдо Ракан, наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов. Свои счеты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла, сына одного из мятежников.

«Artificial detective»: новые кадры и анимированный робот-заяц

Презентовали первые кадры и другого фантастического сериала Кинопоиска — «Artificial detective».

Создатели — студия Vivix, которые ранее работала над эпизодами шоу «Любовь. Смерть. Роботы» — также показали анимацию с робозайцем.

«Artificial detective» — это захватывающая история про робота-детектива AD, который столкнулся с исчезновением человечества. В его окружении – военизированный робот СБКА, робот-психолог Крис, робот-заяц, живущий в робозоопарке (именно его анимацию вы видите выше), и робот-злодей Бишоп, созданный из множества частиц для служения человечеству.

Первые эпизоды проекта выйдут только на Кинопоиске в 2023 году.