Что показали на Comic Con в 2021 году: «Этерна», «Киберслав», перезапуск «Ну, погоди!»

В этом году фестиваль Comic Con прошел онлайн, трансляция велась 20 и 21 ноября в соцсетях. На фестивале представили несколько проектов, которые выйдут эксклюзивно на Кинопоиске. Рассказываем о них в подробностях.

«Этерна»

Эпическая сага по циклу фэнтези-романов Веры Камши «Отблески Этерны», который выходит с 2004 года. В цикле пять книг, некоторые из них делятся на несколько томов.

Действие сериала разворачивается в мире Кэртианы, созданном четырьмя богами-творцами, где уклад жизни напоминает Европу XVII века, а мистики и церковники ведут ожесточенную борьбу за власть.

Сюжет такой: 400 лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алву (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов. Свои счеты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла (Денис Нурулин), сына одного из мятежников. Окончив училище оруженосцев Талига, Окделл неожиданно попадает в услужение к своему заклятому врагу. Ракан мечтает занять престол, Окделл — отомстить убийце отца, но их ждет столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой.

Продюсерами сериала выступили Евгений Баранов, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов и Владислав Рубин. Режиссером стал Евгений Невский («Интерны»), а сценарий написал Сергей Юдаков («Великая»).

Первая часть «Этерны» выйдет эксклюзивно на Кинопоиске в январе 2022 года, все остальные серии сезона — в 2023 году.

Artificial Detective

Сериал о роботах, живущих в перенаселенном городе в альтернативной реальности XXII века, создавала студия Vivix. Ранее она работала над эпизодами шоу «Любовь. Смерть. Роботы».

Главным героем Artificial Detective станет робот-детектив Эд. Его создали, чтобы помогать людям-полицейским. Однажды Эда выключают, и он просыпается спустя десятилетия в мире, где все люди исчезли. Так Эд начинает свое самое важное дело — дело о пропаже человечества.

На презентации создатели рассказали и о других героях шоу. Среди них:

• военизированный робот СБКА («СэБэКэА») — специальный боевой компаньон, мощное оружие, у которого критически повреждена батарея питания;

• робот-психолог Крис — единственный из роботов, кто не доверяет человечеству;

• робот-заяц — один из жителей Робозоопарка;

• робот-злодей Бишоп — он создан из множества частиц для служения человечеству.

Создатели описывают жанр сериала как декопанк или неонуар. «Это история о том, что значит быть человеком в мире, полном технологий. Человечество в этой истории потеряло свою человечность. Это очень похоже на сегодняшний мир, где мы окружены медиа и социальными сетями», — рассказывают в Vivix.

Всего в сериале будет 12 серий по 15–20 минут. Первые четыре эпизода выйдут на Кинопоиске в 2023 году.

«Киберслав»

Анимационный сериал, сочетающий в себе славянские мотивы и киберпанк. Действие разворачивается в стольном граде Китеже, где таинственный Источник питает своей силой невиданные механизмы и чудесные устройства, чем вовсю пользуется простой народ.

Богатырь Киберслав состоит на службе у местного князя — хранителя Источника. Он лучший в округе охотник на нечисть, но о его подвигах не слагают сказаний, ведь он полукровка. «Грязную» кровь в нем выдают фиолетовые глаза и страшная лапа вместо левой руки. Происхождение Киберслава — загадка, мать сдала его в монастырский приют сразу после рождения. Чтобы сдерживать свою темную сущность, Киберслав вынужден носить особый ошейник, а ненависть к себе он заглушает, ввязываясь в драки и истребляя местное лихо в огромных количествах.

Мультсериал разрабатывает независимая студия Evil Pirate. Продюсер и режиссер — Стас Дмитриев, сценарист и режиссер — Дмитрий Яковенко («Смешарики»), продюсеры — Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов, Владислав Рубин.

«Киберслав» тоже эксклюзивно выйдет на Кинопоиске. Вот что создатели рассказали нам о деталях и особенностях сериала.

Дмитрий Яковенко: «Киберслав — славянский богатырь-полукровка, наполовину человек, наполовину нечисть. Из-за этого его презирают и те, и другие. О его происхождении мало что известно, так как парень вырос в сиротском приюте и никогда не видел родителей.

Прежде всего мы ориентировались на русский фольклор: „Курочка Ряба“, „Царевна-лягушка“ и прочие мифологемы прошлого служили нам источниками вдохновения».

Владислав Рубин: «Как таковой команды у Киберслава нет, он изгой. Но есть Милослава — молодая княжна, единственная, кто принимает богатыря таким, какой он есть. Они дружат с самого детства, и, конечно, Киберслав в нее влюблен, но находится в глубокой френдзоне. Также у Киберслава появляется неожиданный союзник в его делах — древний демон Арт. Богатырю, который ненавидит нечисть, сложно принять такое существо рядом с собой.

В первом сезоне Киберслав столкнется с изобретательно придуманной нечистью, действительно страшной, могущественной, серьезной. Мы увидим мир Междуречья: Китеж, Гнилое селище, Черный лес и еще много таинственных и опасных земель».

Стас Дмитриев: «Нам показалось интересным скрестить мир Древней Руси и современных технологий. Что бы делали наши предки, если бы у них были смартфоны, самоходные сани и прочие блага цивилизации?»

«Ну, погоди! Каникулы»

Волк и Заяц кардинально сменили стиль. Волк теперь не пьет и не курит, зато любит играть в компьютерные игры, а Заяц в трейлере вытворяет трюки в стиле Нео из «Матрицы».

Кроме того, создатели добавили несколько новых персонажей: Барсука Тима, Ёжика Шу и Косулю Улю. Проект выйдет на Okko в декабре 2021 года.