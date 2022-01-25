— Гильдия киноактеров США объявила лучшие фильмы и сериалы 2021 года. В главной кинономинации («Лучший актерский состав») победила команда «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Награду как лучший актерский состав драматического сериала получил каст «Наследников». Всех лауреатов можно посмотреть тут.

Во время вручения награды Брайан Кокс (Логан Рой из «Наследников») прокомментировал ситуацию в Украине. Приводим его цитату: «Я хотел бы сказать кое-что важное для меня и, надеюсь, для вас — актеров, авторов, режиссеров. О том, что происходит в Украине. Это действительно ужасно. Это ужасно еще и тем, как ситуация отразится на людях — представителях наших профессий. Президент Украины [Владимир Зеленский] был прекрасным комиком. За это нам стоит его уважать, он стал прекрасным президентом. Меня огорчает и то, что происходит в России. Актеры, актрисы, сценаристы, критики не могут сказать ни слова об Украине, потому что это могут посчитать государственной изменой. Это ужасно. Мы должны держаться вместе. Люди из России, которым не нравится, что происходит, особенно артисты! Я верю, что они смогут добиться изменений».

— Против событий в Украине высказались продюсер Александр Роднянский («Разжимая кулаки», «Нелюбовь»), актер, режиссер и продюсер Данила Козловский («Карамора»), актер Евгений Цыганов («Воланд»), режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Одни из нас»), актер Риналь Мухаметов («Притяжение»), актриса Чулпан Хаматова («Петровы в гриппе») и актер и режиссер Александр Невский («Нападение на Рио Браво»).

— На канале «Радио Долин» вышел спецвыпуск, посвященный событиям в Украине. В нем показали видеообращения режиссеров Андрея Звягинцева («Левиафан»), Ильи Хржановского («Дау»), Нигины Сайфуллаевой («Верность»), Юрия Быкова («Дурак»), Киры Коваленко («Разжимая кулаки»), Оксаны Карас («Доктор Лиза»), Кантемира Балагова, режиссера и сценариста Михаила Местецкого («Тряпичный союз», «Легенда № 17»), оператора и режиссера Романа Васьянова («Общага»), актрис Юлии Ауг («Ученик») и Елены Кореневой («Тот самый Мюнхгаузен»), а также продюсера Александра Роднянского.

— Американский актер Шон Пенн снимает документальный фильм о событиях в Украине. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и дал комментарий для шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости». По словам актера, он уже несколько дней находится в Киеве и считает происходящее самыми важными событиями в его жизни. Актер считает, что обе стороны должны скорее провести мирные переговоры.

— Российские деятели культуры и искусства, а также сценаристы, операторы и аниматоры написали открытое письмо в связи с ситуацией в Украине. Подписавшая одно из таких писем Екатерина Долинина, руководительница кинотеатров «Москино Звезда» и «Москино Полет», была уволена из компании «Москино».

— Кинопоиск перенес премьеру пятнадцатой, финальной серии второго сезона «Последнего министра» с 26 февраля на 5 марта по просьбе сценариста и режиссера сериала Романа Волобуева. Также сервис Start убрал информацию о выходе второго сезона драмы «Пассажиры» с Сергеем Гилевым и Аней Чиповской. Он должен был выйти 25 февраля.

— Вышел саундтрек к новому «Бэтмену», который можно послушать на YouTube и других платформах, в том числе на Яндекс Музыке. Его написал композитор Майкл Джаккино. В 2010-м он получил «Оскар» за саундтрек к мультфильму Pixar «Вверх». Он также написал музыку для «Тайны Коко», «Нет пути домой» и четвертого «Тора», который должен выйти в июле 2022 года.

— Давид Дастмалчян (Человек-в-горошек из «Отряда самоубийц 2») сыграет в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. Он уже снимался у режиссера в «Темном рыцаре», это был его дебют в кино. В 2007-м актер искал подработку и решил пройти кастинг как один из грабителей банка, но в итоге ему предложили сыграть Томаса Шифа, приспешника Джокера (Хит Леджер).

— Олег Березин решил сложить с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров в связи с текущей ситуацией в Украине. Он занимал эту позицию с 2017 года.

— Завершились съемки «Индианы Джонса 5». Релиз должен состояться почти через полтора года, в июле 2023-го. Режиссер новой части — Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari», «Логан»). В главных ролях — Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас.

— Стивен Спилберг снимет фильм о культовом персонаже Фрэнке Буллите. Это герой полицейского триллера 1968 года «Буллит», которого сыграл Стив Маккуин. За сценарий отвечает Джош Сингер («Секретное досье», «В центре внимания»). Известно, что это будет не ремейк, а совершенно новая история.

— У новой экранизации «Дракулы» с Николасом Кейджем и Николасом Холтом (первый играет Дракулу, второй — Рэнфилда, его приспешника) появилась дата выхода в прокат. Релиз комедийного хоррора намечен на 14 апреля 2023 года.

— 25 февраля объявили лауреатов главной французской кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом жюри выбрало «Утраченные иллюзии» (Ксавье Джанноли). Это экранизация одноименного романа Оноре де Бальзака. В франко-бельгийской драме сыграли Ксавье Долан («Матиас и Максим») и Жерар Депардье («Шахматист»). Сюжет посвящен поэту Люсьену Шардону (Бенжамен Вуазен), который пытается разбогатеть в Париже, но зарабатывает лишь проблемы близким. Картине присудили призы за лучший адаптированный сценарий и операторскую работу (Кристоф Бокарн). Лучший режиссер — Леос Каракс («Аннетт»). Мюзикл также получил награду за лучший оригинальный сценарий, который написали музыканты Рон и Расселл Мэл. Лучший иностранный фильм — «Отец» Флориана Зеллера. Все победители — здесь.

— Квентин Тарантино может поставить несколько эпизодов сериала «Правосудие», который основан на произведениях Элмора Леонарда, автора первоисточника «Джеки Браун». Режиссер ведет переговоры с каналом FX, других подробностей пока нет.

— «Парадиз» и «Каропрокат» начнут совместный выпуск фильмов. Дистрибьюция проектов начнется в июне 2022 года. О совместном выпуске фильмов президент «Каропроката» Алексей Рязанцев и глава «Парадиза» Геворг Нерсисян заявили во время зимнего форума «Российский кинобизнес» в декабре 2021 года.

— Появилась информация о том, что сервис Megogo отключил трансляцию ТВ-каналов в России. Представители компании дали следующий комментарий: «Ночью у нас случились серьезные технические проблемы, вызванные невероятной ddos-атакой на наш медиасервис. Раздел ТВ на данный момент недоступен из-за непредвиденных технических сложностей с онлайн-трансляциями телеканалов на территории РФ. Все наши специалисты уже занимаются восстановлением доступа к эфиру. Все фильмы в полном доступе».

— Компанию «Роскино» отстранили от участия во французском телевизионном фестивале и отраслевой встрече Series Mania в связи с событиями в Украине. Мероприятие будет проходить с 18 по 25 марта. «Мы не можем принять официальный российский правительственный орган в данный момент», — заявила управляющий директор Series Mania Лоуренс Хершберг.

— Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника». В главной номинации «Лучший игровой фильм» представлено не пять картин, как обычно, а шесть: «Иван Денисович» Глеба Панфилова по рассказу Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Купе номер 6» Юхо Куосманена и «Уроки фарси» Вадима Перельмана. Полный список номинантов здесь.

— В связи с ситуацией в Украине российский продюсер Евгений Гиндилис принял решение выйти из Оскаровского комитета. Об этом он написал у себя на странице в Facebook: «Я хотел бы в этот день сделать официальное заявление, что более не считаю возможным для себя быть частью Российского оскаровского комитета. Я выполнял эти обязанности в течение десяти лет и горжусь тем, что в эти годы нашу страну представляли такие фильмы, как „Левиафан“ и „Нелюбовь“ Андрея Звягинцева, „Рай“ и „Дорогие товарищи!“ Андрона Кончаловского, „Дылда“ Кантемира Балагова и „Разжимая кулаки“ Киры Коваленко».

— Международный кинофестиваль в Стокгольме объявил о бойкоте российских фильмов, созданных на государственные средства. «Мы сожалеем о таком решении, но это необходимый знак в такое время», — заявила Беатрис Карлссон, директор Стокгольмского кинофестиваля. Мероприятие состоится с 9 по 20 ноября.

— Украинский режиссер Сергей Лозница («Аустерлиц») вышел из состава Европейской киноакадемии (EFA). В открытом письме Лозница раскритиковал формулировку заявления EFA, опубликованное 26 февраля и выражающее «солидарность с Украиной». «Мне не нужно, чтобы вы «были начеку и оставались со мной на связи», спасибо вам большое! Лучше бы вы «были на связи» со своей совестью. Вы по-прежнему остаетесь слепы и продолжаете бормотать какую-то ерунду о том, что «ежедневный рост напряженности сказывается на жизни и здоровье кинематографистов, их моральном состоянии и творчестве». Европейская киноакадемия была создана в 1989 году для того, чтобы зарыть голову в песок и закрыть глаза на катастрофу, которая сейчас творится в Европе».

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