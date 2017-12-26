«Крестному отцу» — 50 лет. Мамонт в истории кино, оказавшийся мессией

Это беспощадная критика капитализма (на месте Корлеоне, говорил Коппола, могли быть хоть Ротшильды, хоть Кеннеди) и в то же время капиталистическая история успеха, особенно вторая часть с ее классической ретроспективной линией «из грязи в князи». В американском контексте отдельно важны, естественно, иммигрантская тема и тщательно выдержанная аутентичность итальянских лиц, акцентов, музыки, еды и всего остального.

Это кровавая сказка или, если угодно, шекспировская хроника про царя, у которого было три сына, — и при этом раскидистая семейная сага в совершенно другой, мирной литературной традиции. Здесь есть место и для генеральной идеи, что семья — это все, и для конфликта поколений, столь существенного для тех лет.

Это ностальгия по белому патриархальному миру в эпоху разнообразия и борьбы за гражданские права — и одновременно приговор этому миру. Старый Свет, проникший в Новый со своими ценностями, притягательными и смертельными, в «Крестном отце» терпит символическое поражение.

Это фильм о тупике, в который себя загоняет преступник, и в то же время вызов коррумпированному обществу. Дело не в пресловутой романтизации бандитов, в которой Копполу периодически обвиняли все эти годы: зритель, как похоронных дел мастер Бонасейра, тянется к Корлеоне в тот момент, когда его предают традиционные институты власти. Так было во времена Вьетнама и Уотергейта, и с тех пор ситуация не слишком изменилась.