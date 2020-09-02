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Paramount покажет альтернативную версию «Крестного отца 3». В ней изменят начало и финал

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Студия Paramount выпустит альтернативную версию фильма «Крестный отец 3». Картина будет называться «„Крестный отец“ Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне» и выйдет в ограниченный прокат в декабре этого года. Позже она появится и в онлайн-кинотеатрах.

По словам режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, он отреставрировал фильм, а также изменил в нем начало, финал, последовательность некоторых сцен и музыкальное сопровождение.

Трилогия «Крестный отец» основана на одноименной книге Марио Пьюзо и рассказывает о восхождении гангстера Майкла Корлеоне, которого сыграл Аль Пачино. В третьей части герой решает отойти от дел и заняться легальным бизнесом.

Несмотря на семь номинаций на «Оскар», критики и зрители приняли финал трилогии прохладнее, чем первые два фильма.

Коппола давно говорил о желании перемонтировать «Крестного отца 3». По его словам, он хотел сделать не столько полноценный триквел, сколько эпилог первых двух частей.

Трилогию «Крестный отец» можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

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