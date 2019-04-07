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Крупным планом

Подкаст«Крестный отец». Как сегодня смотреть гангстерскую драму Фрэнсиса Форда Копполы

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Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Как «Крестный отец» повлиял на мировое кино? Почему его драматургия больше похожа на сериальную? Какие особенности операторской работы и монтажа можно выделить? И почему героев гангстерской драмы Фрэнсиса Форда Копполы так часто воспринимают как ролевые модели, а не как бездушных злодеев?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первую часть саги «Крестный отец» и пытаются понять, почему именно она считается одним из величайших фильмов в истории.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)

Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Шан-Чи и легенду десяти колец» — блокбастер Marvel про азиатского супергероя с отсылками к гонконгским боевикам Джеки Чана и фильмам жанра уся вроде «Дома летающих кинжалов» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона».

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Гонконгский боевик плюс драма: блокбастер про нового супергероя Marvel теперь в подписке на Кинопоиске
В главных ролях:Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина
Режиссер:Дестин Дэниел Креттон
Смотрите по подписке
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