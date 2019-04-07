«Крестный отец». Как сегодня смотреть гангстерскую драму Фрэнсиса Форда Копполы

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Как «Крестный отец» повлиял на мировое кино? Почему его драматургия больше похожа на сериальную? Какие особенности операторской работы и монтажа можно выделить? И почему героев гангстерской драмы Фрэнсиса Форда Копполы так часто воспринимают как ролевые модели, а не как бездушных злодеев?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первую часть саги «Крестный отец» и пытаются понять, почему именно она считается одним из величайших фильмов в истории.
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«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)
Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Шан-Чи и легенду десяти колец» — блокбастер Marvel про азиатского супергероя с отсылками к гонконгским боевикам Джеки Чана и фильмам жанра уся вроде «Дома летающих кинжалов» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона».
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов