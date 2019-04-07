«Крестный отец». Как сегодня смотреть гангстерскую драму Фрэнсиса Форда Копполы

Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Шан-Чи и легенду десяти колец» — блокбастер Marvel про азиатского супергероя с отсылками к гонконгским боевикам Джеки Чана и фильмам жанра уся вроде «Дома летающих кинжалов» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона».

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.