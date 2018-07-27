От «Лица со шрамом» до «Ирландца»: Гангстерский стиль в кино

В эпоху Великой депрессии и сухого закона в США новыми героями стали гангстеры. Одетые с иголочки парни вроде Аль Капоне и Джона Диллинджера регулярно появлялись на страницах криминальной хроники, становясь знаменитостями и законодателями мод. Им подражали в жизни и на киноэкране. Лучшие актеры того времени, от Джеймса Кэгни до Эдварда Дж. Робинсона, изображали крутых и беспринципных парней в костюмах-тройках, федорах и с неизменным пулеметом Томпсона в руках.

Рассказываем, с чего все начиналось и как эволюционировал их образ почти за сотню лет.

Канонический гангстер

Возможно, Аль Капоне был не самым влиятельным гангстером в американской истории, но уж точно самым известным. Помимо бесчисленного количества преступлений и правонарушений, Капоне был также известен своим хорошим вкусом. Неслучайно именно его внешний облик прочно ассоциируется с понятием канонического гангстерского стиля.

Аль Капоне с телохранителем / Фото: Getty Images

Аль Капоне не скупился на одежду и аксессуары. Как и любой уважающий себя гангстер, он шил костюмы только на заказ и мог потратить за раз 500 долларов (около 6500 долларов в пересчете на сегодня) на покупку пошивочной итальянской шелковой ткани. Предпочтение Капоне отдавал костюмам-тройкам в полоску. В его коллекции были темно-серые, темно-синие, а также бежевые костюмы, но находилось место и для ярких цветов — фиолетового или лаймового. Образ дополняли классическая белая рубашка, шелковый галстук и платок в нагрудном кармане пиджака, белые перчатки, жемчужно-серые гетры (привет Коломбо из комедии «В джазе только девушки», которого, к слову, сыграл Джордж Рафт, в молодости работавший шофером у Капоне) и шляпа-федора Borsalino (любимый итальянский бренд гангстеров) белого или кремового цвета. В холодное время года Капоне носил, как правило, двубортное пальто, иногда с контрастным воротником.

По слухам, гардероб Капоне насчитывал более полутора сотен костюмов и такое же количество пар обуви. В основном он носил дорогие коричневые или черные оксфорды, но в теплую погоду мог надеть и популярные среди гангстеров броги. Ну, и редкий портрет мафиози обходился без сигары. Капоне очень трепетно относился к тому, каким его увидит публика. Поэтому всегда просил фотографов снимать его с правой стороны, чтобы не было видно шрамов на левой щеке, из-за которых он и получил прозвище Лицо со шрамом.

Оксфорды и броги — английский стиль ботинок на невысоком каблуке со шнуровкой. Отличие их в том, что оксфорды имеют аристократическое происхождение (считается, что их придумали студенты Оксфорда, отсюда и название), изготавливаются без излишних украшений и только с закрытым типом шнуровки, тогда как у брогов на мыске и других частях есть перфорация (отличительная черта — фигурный отрезной мыс, напоминающий букву W), а их предшественники — крестьянские башмаки. Поэтому-то в фильме «Kingsman: Секретная служба» паролем для вышколенных шпионов была фраза: «Оксфорды, не броги». Первые носились только с костюмами, смокингами или фраками, вторые предполагают менее формальный стиль одежды и выглядят более празднично — например, могут быть черно-белыми. Именно такие броги стали отличительной приметой гангстерского стиля.

Аль Капоне / Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Гангстерский стиль 1930-х: Капоне в кино

Культовость фигуры Капоне подтверждает большое количество биографических фильмов о нем, а также вымышленных киноперсонажей, во многом вдохновленных его личностью. Самым ярким героем, прототипом для которого стал Капоне, является Тони Камонте в исполнении Пола Муни из знаменитой ленты Ховарда Хоукса «Лицо со шрамом» (1932). Самому Капоне настолько понравилась эта картина, что он даже повесил афишу у себя дома.

Наиболее знаковый в картине — полностью полосатый образ Камонте (намек на иногда изменяющий бандитам вкус и излишнюю вычурность их внешнего вида), костюм с двубортным пиджаком из коричневой шерсти в полоску, рубашка в полоску и… полосатый галстук. Как говорится, в глазах слегка рябит, зато запоминается.

Пол Муни в фильме «Лицо со шрамом» (1932)

Самым аутентичным воплощением Капоне на большом экране стала роль Роберта Де Ниро в «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы (1987). Актер со свойственной ему тщательностью подошел к проработке образа. Времени, чтобы набрать вес для роли тучного мафиози, у Де Ниро не было (в итоге пришлось использовать накладки, спрятанные под одеждой), но он специально разыскал реальных портных, которые обшивали Капоне. Поэтому, вопреки распространенному мнению, костюмы для Де Ниро в этом фильме сделал не Джорджио Армани (он изготовил одежду для служителей закона во главе с Кевином Костнером), а портной Генри Стюарт. Де Ниро даже настоял, чтобы рубашки были сшиты из такого же шелка, что носил гангстер, дабы еще сильнее вжиться в образ.

Ричарду Бруно, личному консультанту Де Ниро по костюмам, удалось раздобыть две болванки шляп Borsalino с инициалами Капоне, которые он в итоге использовал для изготовления головных уборов актера. Пальто верблюжьего цвета с контрастным коричневым бархатным воротником, в котором экранный Капоне спускается по лестнице отеля «Лексингтон», очень похоже на то, в котором гангстер был запечатлен на газетных снимках. Наконец, немаловажный элемент образа — очки с затемненными стеклами в черепашьей оправе, до этого не появлявшиеся на экранных Капоне. Стиль очков больше соответствует 1980-м, нежели 1930-м, когда в моде были более тонкие оправы. Однако они неслучайны и явно отсылают к изображениям Капоне 1941 года, когда он вышел из тюрьмы Алькатрас.

Роберт Де Ниро в фильме «Неприкасаемые» Аль Капоне / Фото: Getty Images Аль Капоне и Роберт Де Ниро

Гангстеры 1930-х годов выбирали двубортные пиджаки модели «Кент», названные так в честь герцога Джорджа Кентского, младшего брата принца Уэльского. Четыре или шесть пуговиц, широкие лацканы, доходившие до высокой талии и прямые фалды без разрезов — все это создавало иллюзию стройности и высокого роста для гангстеров-коротышек.



Кинонасмешкой над гангстерской модой 1930-х стал фильм «Дик Трейси» Уоррена Битти (1990), где глава чикагской мафиозной группировки по кличке Биг Бой Каприз из киноверсии популярных комиксов Честера Гулда — это пародийная версия Аль Капоне. В этой роли Аль Пачино оттянулся на полную катушку. Костюмы Милены Канонеро (номинация на «Оскар») и потрясающий грим (премия «Оскар») идеально работают на гротескный образ: сальные, зализанные назад волосы, огромный нос, горб, непропорционально огромные для низкого роста плечи и зад. Вся эта нелепая карикатурная фигура облачена в кричащие ансамбли из костюмов в полоску красного цвета и цвета морской волны, пальто в тон с воротниками из каракуля и цветными хомбургами (шляпа с продольным заломом на верхушке и загнутыми полями). Завершающие штрихи утрированного гангстерского стиля — зеленые подтяжки и фантазийные галстуки.

Аль Пачино в фильме «Дик Трейси» Аль Пачино в фильме «Дик Трейси»

Гангстерский стиль 1940—1950-х: Дон Корлеоне

Марлон Брандо, взявший в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы мощный реванш за актерские неудачи 1960-х, создал один из самых культовых кинообразов. Наиболее узнаваемый и цитируемый впоследствии костюм патриарха мафиозного клана Вито Корлеоне, который он надевает на свадьбу дочери в 1945 году, — черный смокинг, белая рубашка, черный жилет, черная бабочка и красная роза в петлице. Мурчащий кот (находка самого Брандо) на коленях добавляет образу обманчивой доброжелательности и сентиментальности.

Марлон Брандо в роли дона Вито Корлеоне

Что касается Майкла Корлеоне (Аль Пачино), то художница по костюмам первой части «Крестного отца» Анна Хилл Джонстоун (номинация на «Оскар») мастерски передала эволюцию его образа от восторженного романтика в военной форме до хладнокровного дона в финале. Если в начале Майкл предпочитает одежду теплых коричневых оттенков, включая вельветовый пиджак и пальто, то, вернувшись с Сицилии, где он временно перенял расслабленный стиль местных жителей (кепка, рубашка с воротником-стойкой, полосатый жилет), в Нью-Йорк, герой Пачино начинает одеваться как типичный мафиози: сдержанные и элегантные костюмы-тройки, шляпа хомбург, подтяжки. Дополнительный яркий штрих, добавленные к его образу во второй части художницей Теадорой ван Ранкл (номинация на «Оскар»), — это элегантные шейные платки, которые Майкл в 1950-е носит вместо галстуков на Кубе и дома в неформальной обстановке.

Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне

Гангстерский стиль 1960—1980-х: Славное лицо со шрамом

Гангстерская сага Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990), которую многие считают едва ли не лучшим фильмом в карьере режиссера, охватывает несколько десятилетий (с 1955 по 1980 год) из жизни Генри Хилла (Рэй Лиотта). Художник по костюмам Ричард Бруно прослеживает эволюцию главного героя через изменения его гардероба — от типичного двубортного бежевого костюма, который он покупает себе на один из первых преступных гонораров, и элегантных костюмов и кожаных и бархатных пиджаков, ставших актуальными в 1970-е, до голубого махрового халата обычного гражданина США (или, как говорит закадровый голос, обычного ничтожества) из финала картины. Часть костюмов с иголочки для членов нью-йоркской мафии была предоставлена дизайнером Джорджио Армани. Особое внимание Скорсезе уделял зубчатым белым воротничкам рубашек героев, причем доверял процесс их глажки исключительно своей матери Кэтрин (она в фильме сыграла роль матери Томми). По замыслу режиссера тугой воротник должен был символизировать железную хватку мафии, которая крепко держит «славных парней» за горло.

Джо Пеши и Рэй Лиотта в фильме «Славные парни» Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Пол Сорвино и Джо Пеши

В «Лице со шрамом» (1983), ремейке ключевого фильма 1930-х, Брайан де Пальма превратил главного героя в кубинского иммигранта Тони Монтану (и снова Аль Пачино), сделавшего головокружительную карьеру в Майами на торговле наркотиками. До своего взлета герой носит преимущественно гавайские рубашки, но затем переходит на пижонские костюмы-тройки, которые сочетает с контрастными рубашками с воротником апаш и неизменным платком в тон рубашке в нагрудном кармане. Этакий гангстерский шик с налетом диско. Так, в сцене, когда Тони навещает родных в белом костюме и темной рубашке, он до боли напоминает другого Тони в исполнении Джона Траволты из культовой ленты «Лихорадка субботнего вечера» (1977). А черный костюм в крупную полоску из кровавого финала явно отсылает к каноническому полосатому костюму Пола Муни из классического фильма 1932 года.

Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботним вечером» (1977)

Гангстерский стиль 1970-х: Самый стильный мафиози

Управляющий казино в Лас-Вегасе и ставленник мафии Сэм Ротштейн из фильма «Казино» Мартина Скорсезе (1995) стал одним из самым стильных персонажей в пантеоне сыгранных Робертом Де Ниро гангстеров. Его реальный прототип Фрэнк Розенталь по кличке Левша слыл тем еще модником и пижоном. Художница по костюмам Рита Райек и Роберт Де Ниро даже специально ездили во Флориду, чтобы побеседовать с Фрэнком и познакомиться с его фотоархивом для наиболее аутентичного воссоздания его эксцентричного стиля на экране. У Ротштейна в фильме 70 комплектов одежды (при общем бюджете картины в 52 млн долларов на костюмы ушло более 1 миллиона). Причем, несмотря на сознательную китчевость образов (основное время действия — безумные по части моды 1970-е), Де Ниро умудряется носить ансамбли из самых смелых цветовых сочетаний и при этом выглядеть не безвкусно, а невероятно стильно.

Роберт Де Ниро в фильме «Казино» Роберт Де Ниро в фильме «Казино» Роберт Де Ниро в фильме «Казино» Роберт Де Ниро в фильме «Казино» Роберт Де Ниро в фильме «Казино»

Одежда Ротштейна раскрывает эволюцию образа героя. Чем больше он погрязает в связях с мафией, тем более экстравагантным становится его стиль. Все образы Ротштейна создавались чрезвычайно кропотливо — от специально окрашенных носков до использования подлинных шелковых тканей 1970-х. Именно благодаря щегольскому гардеробу Де Ниро из «Казино» в моду вошло сочетание рубашки и галстука одного цвета.

Карта костюмов Де Ниро в «Казино»

Гангстерская мода — 2019: А теперь «Ирландец»

Когда титулованной художнице по костюмам Сэнди Пауэлл (у нее за плечами шесть совместных фильмов со Скорсезе, а в копилке три «Оскара», включая награду за «Авиатора») предложили участие в съемках эпохального «Ирландца» (картина рассказывает реальную историю Фрэнка Ширана, который долгие годы «красил дома», то есть убивал людей по приказу филадельфийской мафии), то, трезво оценив масштаб предстоящих работ (одеть 421 героя и около 6500 человек из массовки на протяжении пяти десятилетий и соответственно пяти разных модных периодов), она обратилась за помощью к Кристоферу Петерсону. Тот уже сотрудничал с Пауэлл на таких фильмах, как «Отступники», «Волк с Уолл-стрит» и «Кэрол», и она осталась крайне довольна их творческим тандемом.

Кристофер Петерсон и Сэнди Пауэлл / Фото: Getty Images

В своих многочисленных интервью художники отмечают, что «Ирландец» — это кино про гангстеров, которые не выглядят так, как привычные герои жанра. Они одеваются не для того, чтобы выделиться или чтобы их заметили. Они не должны привлекать внимание публики и фотографов, когда делают свое дело. Поэтому Скорсезе сразу дал четкую установку: никаких вычурных моделей и павлиньих цветов. Герои не должны быть одеты кричаще или вызывающе. Особенно это касается персонажа Роберта Де Ниро, ведь Фрэнк — киллер, и он не должен привлекать к себе лишнего внимания. Каждое десятилетие окрашено в свою палитру: 1950-е — это серо-голубые оттенки, 1960-е — горчично-оливковые тона, 1970-е — бордовые и коричневые краски.

Большинство действующих лиц в фильме — реальные люди, поэтому Пауэлл и Петерсону пришлось провести особенно тщательное изучение фото- и видеоматериалов. На удачу в костюмном цехе работала внучка Ширана, Бриттани Гриффит, которая охотно предоставила семейный архив с множеством снимков Фрэнка в самых разных возрастах, а также его кольцо Liberty и золотые часы с гравировкой, чтобы художники смогли их воссоздать.

У Де Ниро на экране было 102 смены костюма. На стадии препродакшена актеру пришлось посетить около 15 примерок, каждая длительностью в четыре часа. Некоторые вещи были куплены или взяты напрокат, однако треть гардероба была сшита с нуля. Естественно, что на протяжении десятилетий стиль героя менялся — от незамысловатой дешевой одежды (рубашка в клетку, кожаная куртка — кстати, подлинный винтаж 1950-х — и фуражка, что, собственно, и соответствовало его работе водителем грузовика) до более дорогих и качественных вещей и в частности хороших костюмов. Так, если в сцене крестин его новорожденной дочери (начало 1950-х) на Фрэнке несколько устаревший готовый костюм с пиджаком с широкими лацканами, то к концу 1950-х, когда он уже неплохо зарабатывает, в его гардеробе появляются актуальные модели с более узкими лацканами. А его пиджак в цветную клетку, бирюзовое поло и бежевые чиносы — это, определенно, 1970-е.

Роберт Де Ниро в фильме «Ирландец» Роберт Де Ниро на съемках Роберт Де Ниро в фильме «Ирландец» Роберт Де Ниро в фильме «Ирландец»

Любимый образ Ширана для художников — это его внешний вид в доме для престарелых: белая рубашка, жилет и тренировочные штаны с высокой посадкой; они немного великоваты и поэтому герой смотрится таким жалким и маленьким.

Забавный факт: поскольку реальный Фрэнк Ширан был на 15 см выше своего друга Джимми Хоффы, то для соблюдения достоверности Де Ниро был вынужден носить ботинки на высокой платформе в совместных сценах с Пачино, ведь разница в росте актеров на самом деле не столь велика.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро на съемках «Ирландца»

Галстуки и красная шапочка



Поскольку Рассел Буфалино (Джо Пеши) старше остальных героев и давно занимает высокое место в мафиозной иерархии (он босс небольшой, но влиятельной семьи на северо-востоке Пенсильвании), то и одет он лучше многих. Главной особенностью его стиля являются галстуки с причудливыми принтами. При этом Буфалино одевается достаточно консервативно: в 1960-е носит костюмы по моде 1950-х. Но свободолюбивые 1970-е не оставляют Раса в стороне. По дороге на свадьбу дочери он одет в поло и слегка расклешенные светлые брюки.

Джо Пеши в фильме «Ирландец»

Джимми Хоффа (Аль Пачино) — лидер профсоюза американских водителей, невероятно популярный в 1950—1960-е годы — запечатлен на множестве фотографий и в кинохронике. Хоффа, хоть и имевший связи с мафией, всегда ратовал за интересы рабочего класса и даже в знак солидарности одевался достаточно скромно. Его костюмы были готовыми, купленными в магазине, а не сшитыми на заказ. Также реальный Хоффа питал слабость к белым носкам, он мог носить их с чем угодно: темно-синий костюм, черные туфли и белые носки — пожалуйста. Запоминается и его красная меховая шапка охотника наподобие той, что носит мультипликационный охотник Элмер Фадд.

Аль Пачино в фильме «Ирландец» Аль Пачино в фильме «Ирландец» Аль Пачино в фильме «Ирландец» Джимми Хоффа в зимней шапке Элмер Фадд

Как видим, гангстеры в кино — это и головная боль, и вызов, и невероятное удовольствие для художника по костюмам. Зрителю может казаться, что одеть мафиози — пара пустяков, на деле тот же Роберт Де Ниро сменил в своей гангстерской киножизни костюмов больше, чем Сара Джессика Паркер в «Сексе в большом городе», и стал законодателем мужской моды не меньше Кэрри Брэдшоу. А в гардеробных Тони Монтаны и Сэма Ротштейна такое количество одежды и обуви, какое Кэрри и не снилось. Гангстерский стиль на экране претерпевал изменения, сохраняя преемственность традиций и отражая при этом модные приметы времени (классический костюм-тройка и длинное кожаное пальто героя Аль Пачино из «Пути Карлито»). Неизменным остается одно: и 100 лет спустя «манеры — лицо мужчины», а федора, костюм и броги — его беспроигрышное украшение.