Сериал «Тайный город»: сюжет, первый тизер, актерский состав

«Тайный город» — мистическая история о скрытой стороне Москвы. Сняли сериал Андрей Туманов (Gypsy) и Николай Рыбников («Трудные подростки»). Они собрали в кадре россыпь кинозвезд: Олега Савостюка, Юлию Пересильд, Юрия Колокольникова, Милоша Биковича и других. Показываем тизер сериала и рассказываем, что еще о нем известно.

О чем это

На улицах современной Москвы происходит странный инцидент, свидетелем которого становится Артём (Олег Савостюк). Это событие открывает ему доступ в скрытую от горожан часть столицы, существующую по своим законам. Артём случайно получает редкий магический артефакт и узнаёт про представителей Тайного города. Баланс миров контролируют лидеры трех Великих домов: Сантьяго (Юрий Колокольников), Всеслава (Юлия Пересильд) и Франц де Гир (Андрей Мерзликин). С ними также связан загадочный Любомир (Лео Канделаки). За расследование происшествия в Москве берется принципиальный майор Андрей Корнилов (Алексей Гуськов).

В сериале снялись Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Павел Чинарёв, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Александра Ревенко, Петар Зекавица, Игорь Верник, а также Сергей Шакуров в образе профессора Льва Серебрянца.

Кто работал над сериалом

Сюжет вдохновлен циклом произведений «Тайный город» Вадима Панова. Сценарий написали Александр Талал («Обоюдное согласие», «Пищеблок»), Маруся Трубникова («Беспринципные», «Последний министр») и Виктория Островская («Постучись в мою дверь в Москве», «Химичка»). Режиссеры — Андрей Туманов (Gypsy) и Николай Рыбников («Трудные подростки»). За камерой стоял оператор Улугбек Хамраев («Мажор», «Вампиры средней полосы»), художница по костюмам — Татьяна Мамедова («Алиса в Стране чудес», «Притяжение»), художница-постановщица — Юлия Чарандаева («Радар», «Кракен»).

Съемки прошли в знаковых локациях Москвы: парке «Зарядье», на Северном речном вокзале, в Москва-Сити, а также на специально выстроенных декорациях на кинозаводе «Москино». Производство — компания «Медиаслово» при участии ТНТ и «Москино». Продюсеры — Данила Шарапов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Мария Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Всеволод Жаров и Настасья Гомиашвили.

Когда премьера

Сериал выйдет на Кинопоиске и в эфире телеканала ТНТ осенью 2026 года.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)