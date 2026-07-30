«Майкл»: восковой байопик без скандалов и сюрпризов

В российский прокат вышел байопик Майкла Джексона, поставленный Антуаном Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»). Фильм, спродюсированный наследниками певца и с его племянником в главной роли, обходит решительно все острые углы. Что, вероятно, не помешает «Майклу» стать одним из главных кассовых успехов года.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

В 1966 году в пролетарском городке Гэри, штат Индиана, крановщик Джозеф Джексон (Колман Доминго) сколачивает — иногда в буквальном смысле — из своих пятерых сыновей поп-группу The Jackson 5. Поначалу они умиляют местную публику, потом пойдут контракты с лейблами вплоть до знаменитого Motown. Особенно всем нравится младший Джексон по имени Майкл (Джулиано Вальди).

Скептиков, которые могут усомниться, что из маленького Майкла выйдет толк, фильм Антуана Фукуа предупреждает коротким прологом: в 1988 году взрослый герой (уже в исполнении Джаафара Джексона) готовится выйти на сцену переполненного «Уэмбли» в рамках своего первого сольного тура Bad. Мы вернемся туда через два часа, чтобы закончить на бравурной ноте и, напевая и притопывая, разойтись на фоне многозначительной надписи: «Его история продолжится».

Прочесть эти слова действительно можно по-разному. Для самых прямодушных фанов Майкла Джексона это всего лишь констатация факта: впереди певца ждет множество творческих успехов. Для других фраза звучит почти издевательски: следующие 20 лет будут наполнены в том числе драмами, которые фильм, остановившись в конце 1980-х, демонстративно проигнорировал. А возможно, это просто обещание сиквела (или даже сиквелов): когда «Майкл» станет блокбастером — в чем мало кто сомневается, — продолжение будет напрашиваться. Если фильм и не повторит головокружительный успех «Богемской рапсодии», спродюсированной тем же Грэмом Кингом, то двум сериям это уж точно по силам.

Премьера несколько раз откладывалась, в том числе из-за поздних изменений в сценарии и потребовавшихся досъемок. По слухам, первоначально действие заканчивалось позже и обвинения в растлении несовершеннолетних, преследовавшие Джексона начиная с 1993 года, там фигурировали. Разумеется, никто не ждал бы от байопика, полностью сделанного под диктовку наследников певца, признания его вины (которая и в суде так и не была доказана), но в любом случае это приличнее, чем просто сделать вид, как сейчас, что ничего не было. Если «Майкл 2» состоится, авторам придется ходить по куда более тонкому льду.

Джаафар Джексон

В нынешнем виде все проблемы героя сводятся к его папаше, которого с чувством играет Доминго. Джо Джексон (скончавшийся в 2018 году) держит жену и детей в ежовых рукавицах, порет малыша Майкла и впоследствии долго не дает ему развернуться с сольной карьерой. Впрочем, даже этот популярный (и жизненный, увы) троп — «строгий папа звезды» — раскрыт здесь предельно деликатно и легковесно. Да, травма, куда сегодня без нее, но в конечном счете — просто страница, которую Майклу удается перевернуть параллельно с другими триумфами. В том, как преподнесена история семьи Джексон, просвечивают бессонные ночи не столько сценариста-ветерана Джона Логана («Гладиатор», «Авиатор»), сколько армии адвокатов. Например, Джанет по каким-то причинам вымарана вовсе, словно ее и не было. А те братья Майкла, которые в кадр попали (The Jackson 5 должна состоять из пятерых), всякой индивидуальности лишены: они всегда показаны вместе, как баскетбольная команда, и либо поют, либо говорят Майклу что-нибудь ободряющее.

Один из них, Джермейн, впрочем, косвенно очень помог фильму: он отец 29-летнего Джаафара Джексона. Джаафару (как и юному Вальди) можно поаплодировать: он растворяется в роли дяди настолько, насколько ему позволяют талант и обстоятельства. Как имитация, первое место на конкурсе двойников, это, несомненно, впечатляет — особенно когда герой оказывается на сцене. При этом в драматических сценах Джаафар-Майкл чаще всего просто замирает, как олень в свете фар. Повезло, что сцены эти можно пересчитать по пальцам и их за двоих тащит опытный Доминго.

Колман Доминго

Образ героя полностью соответствует мифу, окружавшему Джексона до того, как его эксцентричность стала приобретать несколько пугающий характер, а потом задрожавшему (выразимся максимально дипломатично) под тяжестью обвинений. Одинокий и лучезарный вечный ребенок, живущий среди плюшевых игрушек и экзотических животных. Майкл пересматривает с мамой Чарли Чаплина, Майкл играет в твистер со спасенным шимпанзе, Майкл раздает здоровым детям автографы, а больным — деньги. Майкл без конца перечитывает «Питера Пэна» и, вдохновленный иллюстрациями, начинает трагическую (но выглядящую на экране почти трогательно) борьбу со своим носом. Заметим в скобках, что даже откровенно нарисованный шимпанзе выглядит более натурально, чем Майлз Теллер со странными бровями и волосами, играющий джексоновского адвоката Джона Бранку — верного друга, умелого юриста и, разумеется, продюсера этого фильма.

Стоит ли говорить, что на портрет живого человека «Майкл» похож в минимальной степени. Герой и говорит исключительно рекламными лозунгами кроссовок: «Я должен светить и распространять радость… это моя судьба… я должен найти свой путь… танец может изменить мир…» — и так далее. Другой вопрос — нужен ли кому-то из собравшихся этот живой портрет? Наследникам, для которых имидж покойного напрямую завязан с миллиардами долларов, — точно нет. Поклонникам?.. Песни Майкла Джексона с годами хуже не стали, и чем дальше, тем больше Фукуа, начинавший как клипмейкер, просто мечет на стол козыри: вот вам «Thriller», вот вам «Billie Jean». Заключительная часть фильма (где в ранней версии сценария герой вроде бы пытался смириться с поворотом фортуны) уже почти полностью состоит из грохочущих музыкальных номеров. Кого-то «Майкл» приведет в экстаз, и странно упрекать людей в любви. Кому-то он покажется возмутительным. Но, как ни посмотри, наверное, все это в первую очередь печально: превращение в восковую фигуру, начатое самим Джексоном при жизни, можно считать завершенным.

Материал впервые опубликован в апреле 2026 года и обновлен к выходу фильма в российский прокат.