«Шары вверх»: Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер бегут из Бразилии

На Prime Video вышла комедия Питера Фаррелли «Шары вверх» про футбол и презервативы. Герои, оказавшись в Бразилии во время чемпионата мира, портят хозяевам праздник и пытаются унести оттуда ноги. Не «Тупой и еще тупее», но добродушно и периодически смешно.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

В американской фирме, производящей презервативы, Элайджа (Пол Уолтер Хаузер) — дизайнер, а Брэд (Марк Уолберг) — сотрудник отдела продаж. В Бразилии приближается чемпионат мира по футболу — предположительно, событие, во время которого противозачаточные средства сметают с полок. В связи с этим фирма стремится заключить с бразильским правительством контракт на революционное изобретение Элайджи — презерватив, покрывающий гениталии целиком, вместе с мошонкой (его рабочее название — «Шары вверх»). Это героям почти что удается, потом не удается, но так или иначе они оказываются на стадионе «Маракана» во время финального матча Бразилия — Аргентина и покидают его врагами целой страны.

Осенью у Питера Фаррелли запланирован первый со времен «Зеленой книги» фильм в широком театральном прокате — странным образом байопик о съемках «Рокки». «Шары вверх» — менее амбициозная, более рутинная для режиссера история: среднебюджетная стриминговая комедия в духе тех, что он когда-то делал с братом, а в последние годы чаще снимает сольно («За пивом!», «Рики Стэники»). Сценарий в этот раз писал не он сам, а блокбастерный дуэт Ретта Риза и Пола Верника («Zомбилэнд», «Дэдпул»). Те, впрочем, явно выросли на классике братьев Фаррелли из 1990-х и в меру сил попытались этот стиль имитировать.

Слагаемые понятны. С одной стороны, это бадди-комедия про двух непохожих одиноких мужчин, которые сперва терпеть друг друга не могут, но постепенно становятся лучшими друзьями. Брэд — болтун и отчасти болван (что делает его идеальным сотрудником сейлз-отдела), Элайджа — неловкий саркастичный интроверт. Уолберг и Хаузер неплохо смотрятся вместе и практически не появляются в кадре по отдельности. В Бразилии они становятся известны на всю страну как Os Estupidos — почти что «тупой и еще тупее».

Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер

С другой стороны, это, как многие фильмы Фаррелли, по сути, роуд-муви: героям нужно спастись из Рио-де-Жанейро и по пути преодолеть ряд препятствий. В ход идет, естественно, все, что сценаристы вспомнили о Бразилии: футбол, дождевые леса, наркокартели, Жизель Бундхен. Чтобы примерно представить, о чем речь: главу наркокартеля играет Саша Барон Коэн с длинными светлыми локонами. Будет ли аллигатор, объевшийся характерных для этого региона запрещенных веществ? Да, будет.

И, наконец, это история про чрезвычайно вместительные презервативы синего цвета. Даже когда коммерческий потенциал изделия оказывается поставлен под сомнение, герои продолжают таскать их с собой. И они оказываются очень кстати в самых разных ситуациях (кроме, естественно, прямого назначения) — как подушка, как бинт, как спасательный круг, как контейнер для перевозки (это, допустим, не в новинку), как украшение.

Саша Барон Коэн

Сказать, что все происходящее заставит зрителя биться в смеховой истерике, явно было бы преувеличением. Но довольно многое, по правде говоря, смешно, если вы в принципе расположены смеяться над такого рода нехитрыми шутками. Много гэгов, связанных, скажем так, с оральным сексом. Драка с маскотом — всегда весело. Хаузер и Марки Марк поют дуэтом в караоке «Somebody That I Used to Know». Да, не Сандра Хюллер, но тоже неплохо. Отличное камео (правда, только голосовое) у Ларри Дэвида.

Другой вопрос, что у Фаррелли за вульгарным юмором всегда, даже в неудачных работах, просвечивала искренняя сентиментальность. Риз и Верник — сценаристы техничные, но, кажется, не слишком одушевленные (эту пару ИИ заменит среди первых) — с лирической частью справляются плохо. Формально все нужные слова сказаны, но сближение Брэда и Элайджи обозначено предельно схематично и неубедительно. Впрочем, в кульминационной сцене, напоминающей о золотых деньках Фаррелли, их отношения действительно переходят на новый уровень. Через 30 лет после «Ночей в стиле буги» Марк Уолберг по-прежнему умеет распорядиться муляжом.