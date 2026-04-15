Что смотреть в кино: оригинальный «Нормал», великий «Олдбой», очередной ММКФ

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут комедийный боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком, комедия «Петрушка» с Никитой Кологривым, триллер «Гуру» с Пьером Нинэ, семейное кино «Операция „Панда“. Дикая миссия» с Джеки Чаном, драма «Я — значит Ястреб» с Клэр Фой, иранский мультфильм «Толстяк Юзи» и «Олдбой», вечная классика повторного проката.

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Главные премьеры

Британский выдумщик Бен Уитли, снявший «Высотку» и «Перестрелку», объединился со сценаристом «Джонов Уиков» и «Никто» Дереком Колстадом, чтобы расширить экшен-фильмографию Боба Оденкёрка, звезды «Лучше звоните Солу». Действие происходит в маленьком и с виду очень спокойном американском городке, где временному заместителю шерифа приходится иметь дело с последствиями неудачного ограбления банка. В черной экшен-комедии про коллективную ответственность также сыграли Лина Хиди («Игра престолов») и Генри Уинклер («Барри»). Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 84% «свежести».

Ожившая кукла Петрушка (Гарик Харламов), словно крысенок Реми, помогает неуверенному в себе повару Пете (Александр Метёлкин) сдержать обещание, данное в детстве бабушке, и попасть на кухню престижного ресторана. Мудрый ментор Петрушка объясняет Пете, как впечатлить строгого начальника (Виктор Логинов), влюбить в себя официантку (Стася Милославская) и обойти друга-предателя (Никита Кологривый). Новая комедия режиссера Павла Воронина («Я хочу! Я буду!») и продюсера Василия Ровенского («Царевна-лягушка»).

Сверхпопулярный коуч по личностному росту Матье Вассер (Пьер Нинэ) — харизматичный манипулятор, помогающий тысячам людей налаживать взаимоотношения и достигать целей. Когда самый известный коуч в мире Питер Конрад (Холт Маккэллани) предлагает ему сотрудничество и совместные гастроли, Матье сталкивается с серьезными проблемами. Правительство грозится принять закон об обязательном высшем психологическом образовании для подобных тренеров, безумные фанаты-последователи донимают, а неизвестный враг хочет разрушить его жизнь. Третий совместный проект Нинэ с режиссером Яном Гозланом после «Идеального мужчины» и «Черного ящика» — драматический триллер о деструктивных культах, сомнительных инфобизнесменах и тонких манипуляциях. По словам Нинэ, он вдохновлялся игрой Тома Круза в «Магнолии» и Джейка Джилленхола в «Стрингере».

Международная кинозвезда и мастер кунг-фу Джеки (Джеки Чан) вынужден вновь защищать своего подопечного — панду Сюсю. Во время транспортировки животного Джеки попадает в лапы первобытного племени. Чтобы вернуться, герою придется найти общий язык с дикарями и помочь им решить ряд проблем. Сиквел популярной экшен-комедии. Чжан Луаня в режиссерском кресле сменил Дерек Хуэй («Кроссфаер»).

Экранизация автобиографического бестселлера Хелен Макдональд, поставленная режиссером «Короны» и «Мисс Плохое Поведение» Филиппой Лоуторп. В главных ролях — Клэр Фой и Брендан Глисон. После смерти любимого отца преподавательница Кембриджа Хелен находит необычный способ справиться с утратой — берет на воспитание ястреба. Между ними возникает странная, почти мистическая связь.

Выросший в нью-йоркском особняке гепард Юзи чувствует себя чужим и решает отправиться в родной Иран, чтобы найти свои корни, встретить родню и научиться охотиться. Его путь оказывается полон опасностей и внутренних сомнений, а по мере путешествия большая кошка понимает, что ищет не только родину, но и самого себя. Иранская анимация о поиске идентичности и сохранении исчезающих видов.

Перевыпуск

Классика южнокорейского экстрима, открывшая многим в начале XXI века прелесть южнокорейского кино. Взяв за основу одноименную мангу (по совету Пон Джун-хо!), бывший кинокритик Пак Чхан-ук превратил историю О Дэ-су (Чхве Мин-щик), заточенного на 15 лет в отеле-тюрьме неизвестным доброжелателем, в античную трагедию, полную ярких красок и жестоких шоу-стопперов.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

15 апреля в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

17 апреля в 19:10 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

18 апреля в 19:00 в Центре «Зотов» (Москва)

К 70-летнему юбилею Ларса фон Триера компания Vereteno выпустит в прокат его последний на данный момент фильм — исповедь архитектора-неудачника и по совместительству серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который строит дом мечты и ведет философские беседы с Вёрджем (Бруно Ганц). Жертв маньяка сыграли Ума Турман, Райли Кио, Шиван Фэллон Хоган и Софи Гробёль. «Вариация на тему „Божественной комедии“ и одновременно еще один автопортрет. Автор верен себе: много, едко и умно шутит, боготворит женщин и отлично заменяет „Википедию“», — рассказывал в гиде по фильмам ЛФТ Василий Степанов. «Если бы в свое время я не выбрал киношколу и карьеру режиссера, возможно, я стал бы Джеком», — признается сам фон Триер.

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18 апреля в 18:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

Документальная комедия о семье, которая снимает на старую видеокамеру и недорогой смартфон любительские фильмы для собственного кинофестиваля «Золотой шуруп». Ученик Сокурова Юрий Мокиенко сделал своими героями родных энтузиастов из Псковской области: отца (писателя, режиссера и ведущего Михаила Мокиенко), брата Никиту и других членов семьи, вовлеченных в творческие процессы. «Отцы» получили главный приз в неигровом конкурсе фестиваля «Окно в Европу» и премию имени Дзиги Вертова за лучший дебют. «В ход идут все доступные средства: штатив из лопаты, парты из заброшенной школы, откуда-то взявшийся костюм бортпроводницы; роли распределяются между родственниками и так далее. Но настоящим двигателем сюжета становятся даже не художественные подвиги режиссеров-самородков, а соперничество между двумя творцами, которые выглядят как типичный комический дуэт. Мокиенко-старший — вдумчивый, серьезный, организованный автор-хозяйственник. Мокиенко-младший — настоящий кинопанк, сочиняющий сценарий на ходу и орущий на всех вокруг», — описывал Кинопоиск ленту. После показа состоится обсуждение с Юрием Мокиенко.

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18 апреля в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Экранизация книги Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», вдохновленной его собственной жизнью. Москва, 1996 год. Молодой и предприимчивый банкир Андрей Рубанов (Александр Петров) ведет благополучную жизнь с женой и маленьким ребенком, пока не становится частью масштабной аферы. После ареста Андрей оказывается в следственном изоляторе «Матросская Тишина», который заставит его измениться. Авторами сценария и режиссерами фильма выступили Фёдор и Никита Кравчуки, сыновья режиссера Андрея Кравчука. В касте, помимо Петрова, числятся Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко и Хаски. После сеанса пройдет обсуждение с Петровым и Базыкиной, братьями Кравчуками и писателем Рубановым.

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19 апреля в 20:00 в кинотеатре «Поклонка» (Москва)

16 апреля в 48-й раз стартует Московский международный кинофестиваль. В рамках конкурсной программы «Русские премьеры» можно будет увидеть идейное продолжение истерна 2021 года о таинственном солдате-одиночке. На этот раз действие развернется во время Отечественной войны 1812 года. Олег Савостюк из «Снегиря» сыграет молодого дворянина, желающего отомстить французским фуражирам за уничтожение родового имения. К роли Призрака вернется Алексей Шевченков. Режиссером второго фильма снова выступил автор оригинала Андрей Богатырёв. Также в актерский состав вошли Владислав Тирон, Никита Кологривый и другие.

21 апреля в 18:00 в кинотеатре «Поклонка» (Москва)

В рамках «Русских премьер» ММКФ также покажут мистический триллер Алины Насибуллиной, частично основанный на сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнает об исчезновении брата Тимура. Айша возвращается на поиски в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль исполнила сама Насибуллина, звезда белорусского драмеди «Хрусталь». В актерский состав также вошли Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски и Евгений Сангаджиев.

Всё еще в прокате

Сотрудник музея Чарли (Роберт Паттинсон) и редактор в издательстве Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Во время невинной игры, где каждый должен рассказать о худшем поступке в своей жизни, Эмма делает признание, шокирующее ее друзей и жениха. Чарли начинает сомневаться, что действительно знает женщину, с которой собрался связать свою жизнь. Остроумный норвежский режиссер Кристоффер Боргли («Герой наших снов»), работающий на стыке сатиры и сюрреализма, снова объединился со студией А24 и продюсером Ари Астером. Мишенями норвежца в этот раз стали специфические американские культурные коды, свадебные ритуалы и скулшутинг. Первый из трех совместных проектов Паттинсона и Зендеи, запланированных на этот год (см. также «Одиссею» и «Дюна: Часть третья»).

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Откровенный док Валерии Гайа Германики о бойце смешанных единоборств и профессиональном боксере Александре Емельяненко. Режиссер «Школы» и «Все умрут, а я останусь» сняла интимный кинопортрет скандального и противоречивого спортсмена, откуда можно узнать про его взгляды, отношения и карьеру. Мировая премьера ленты состоялась на Шанхайском международном кинофестивале два года назад. После этого постановщица пыталась продать картину на «Авито» за 50 млн рублей. «Это мой лучший документальный фильм», — заявила тогда Германика, которая пришла в игровое кино из документального и училась у гуру кинодокументалистики Марины Разбежкиной.

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Экзистенциальная драма Паоло Соррентино о власти. Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью. Во-первых, он недавно потерял жену, во-вторых, перед ним лежат проект закона об эвтаназии и два письма о помиловании, связанных с убийством из милосердия и в качестве защиты от абьюза. Новую ленту режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» не выдвинули на «Оскар», зато Сервилло в Венеции наградили за главную роль. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверен, что это лучший фильм Паоло Соррентино за последнее время: «Пронзительный, смешной, серьезный там, где нужно быть серьезным».

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Новый хоррор студии A24. Ведущие подкаста о паранормальном получают на почту жуткие аудиозаписи и пытаются разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Сценарист и режиссер Иан Туасон начинал с блога на YouTube, куда выкладывал свои хоррор-короткометражки, собравшие более 14 млн просмотров. «В обманчиво простом концепте одиночество героини превращается в почти осязаемый аудиовизуальный ландшафт, где звонок мобильного телефона пугает не меньше, чем любой монстр, а реальность становится еще более ужасающей, чем фантазия», — рассказывала о кино Тамара Ходова.

Автор: Михаил Моркин