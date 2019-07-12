«Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить свою неправильную любовь»: интервью с Пак Чхан-уком

— Это два сериала, которые, на самом деле, не существуют, я снял их специально для своего фильма. Она смотрит их настолько часто, что уже знает все реплики наизусть. Для Со-рэ это важный инструмент для изучения корейского языка, даже более важный, чем учебники. Первый — историческая драма, и детектив даже говорит ей, что ее корейский очень античный, то есть очевидно, что это именно из-за фильмов. Когда Со-рэ про Хэ-джуна говорит, что он благородный и достойный, он спрашивает ее: «Как кореец или как мужчина?» А она отвечает: «Как современный человек». И тогда в шутку он спрашивает Со-рэ: «Откуда вы приехали, из какой вы эпохи? Может быть, эпохи династии Тан?» То есть то, как говорит и ведет себя Со-рэ, выглядит так, как будто она девушка из прошлого с немного устаревшим мышлением. Но во второй части фильма она уже смотрит современную драму о том, что произошло на атомной электростанции. И это можно по-разному оценить. Возможно, у нее просто поменялись вкусы, или это потому, что жена человека, которого она любит, работает на АЭС и теперь эта тема ей стала интересна.