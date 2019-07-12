«Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить свою неправильную любовь»: интервью с Пак Чхан-уком

29 сентября в российский прокат выходит корейский медитативный нуар «Решение уйти» Пак Чхан-ука, который забрал в этом году приз за лучшую режиссуру в Каннах. Здесь мы уже собирали восторженные отзывы критиков после фестивальной премьеры, а теперь пришло время лично поговорить с режиссером о его новой работе и причинах популярности корейского кино.
— Почему ваш главный герой Хэ-джун страдает бессонницей? Это важная деталь для понимания персонажа?
— Главный герой — человек очень ответственный и чувствительный, но при этом неспокойный, ему несвойственны радость и душевный покой. Мне нужно было подчеркнуть, как он будет справляться с ситуацией, когда в его жизни появилась героиня и нужен был какой-то инструмент, который поможет рассказать об особенностях его характера. Я не хотел показывать в фильме откровенные сцены или сцены насилия, но при этом мне хотелось, чтобы любовь между героями выглядела правдоподобно. Для этого я придумал, что Со-рэ будет помогать следователю уснуть. Здесь нет секса, тем не менее это очень интимный и чувственный момент, который бьет по эмоциям зрителя. Это очень сложно — показать эротику без лишней откровенности, поэтому я решил заменить ее бессонницей. И потом, после расставания с Со-рэ, главный герой снова перестал спать, так что это снова показывает нам развитие их отношений.
— А что за фильм постоянно смотрит героиня по телевизору?
— Это два сериала, которые, на самом деле, не существуют, я снял их специально для своего фильма. Она смотрит их настолько часто, что уже знает все реплики наизусть. Для Со-рэ это важный инструмент для изучения корейского языка, даже более важный, чем учебники. Первый — историческая драма, и детектив даже говорит ей, что ее корейский очень античный, то есть очевидно, что это именно из-за фильмов. Когда Со-рэ про Хэ-джуна говорит, что он благородный и достойный, он спрашивает ее: «Как кореец или как мужчина?» А она отвечает: «Как современный человек». И тогда в шутку он спрашивает Со-рэ: «Откуда вы приехали, из какой вы эпохи? Может быть, эпохи династии Тан?» То есть то, как говорит и ведет себя Со-рэ, выглядит так, как будто она девушка из прошлого с немного устаревшим мышлением. Но во второй части фильма она уже смотрит современную драму о том, что произошло на атомной электростанции. И это можно по-разному оценить. Возможно, у нее просто поменялись вкусы, или это потому, что жена человека, которого она любит, работает на АЭС и теперь эта тема ей стала интересна.
— Это кино про неспособность взрослых людей выражать свои чувства и принимать тяжелые решения? 16 лет и 8 месяцев — ужасный срок для «воскресного брака» главного героя. Какая тема была для вас основной?
— Герои были женаты 16 лет 8 месяцев, но не все это время это был «воскресный брак». Я специально не стал говорить, сколько они живут вот так по отдельности. Они живут неплохо, заботятся друг о друге, относятся друг к другу с нежностью и любовью. Он влюбился в Со-рэ не потому, что несчастлив в браке. Я не пытался через фильм транслировать какой-то месседж. Тут нет определенной темы, которую я подчеркиваю. Это фильм о человеке, у которого есть моральные обязательства как у полицейского и мужа. Он не просто полицейский, а начальник. Он вечно стремится поступать правильно, но все-таки один раз проявляет слабость. Я хотел показать его колебания и конфликт в его душе. Он пытается вести себя как взрослый. Но это не про возраст. Вести себя как взрослый — значит вести себя согласно правилам. Иногда нужно идти вразрез со своими желаниями, терпеть и страдать. Таких взрослых людей мне хотелось показать.
— «Решение уйти» выросло из вашей любви к шведским детективам? Книги про Мартина Бека даже в кадре появляются.
— Я обожаю серию про Мартина Бека, все 10 книг. Среди них мне больше всего нравится один роман. Точнее, даже лишь одна глава из него. Но я ей только вдохновился, а не использовал сюжет напрямую. Права покупать не пришлось! Когда я писал сценарий, то представлял себе, какой бы вышла история про Мартина Бека, если бы он влюбился в подозреваемую.
— «Решение уйти» — это ваш хичкоковский триллер. А еще он напоминает «Основной инстинкт», но про любовь, а не про секс. Вы задумывали такие параллели?
— Фильм «Головокружение», где главный герой уходит из полиции, очень сильно на меня повлиял и даже подтолкнул к решению стать режиссером. Но самое смешное, когда я снимал «Решение уйти», мне ни разу в голову не приходило это кино, ни одного раза я про него не вспомнил! А после премьеры практически все критики «Решение» с ним сравнили. То есть, видимо, он настолько сильно отпечатался у меня на подкорке. Что касается «Основного инстинкта»… Я о нем тоже не думал! Мой фильм поделен на две части. Когда зритель узнает правду, вполне можно было бы поставить точку, и история все равно казалась бы цельной. И тут начинается второй фильм, основной. Нуар про femme fatale. В нем на первый план выходит уже любовь.
— А еще вы, как и Бернард Херрманн, любите Малера.
— Тут вы правы. Малер вообще повлиял на всех композиторов, которые работают в Голливуде. Безусловно, он повлиял и на Бернарда Херрманна. Мне, как и моим коллегам, запомнилась его музыка в «Смерти в Венеции», она надолго остается в голове. Я не собирался его использовать, но ничего не подходило лучше. Честно, я не хотел! Очень пытался найти что-то еще. На самом деле, это даже не самый любимый мой композитор. Просто он идеально вписался в «Решение уйти». Вообще, мой самый любимый композитор — это Шостакович.
— Жена главного героя обвиняет его в том, что он не может жить без насилия. Затем она говорит фразу: «Мы не любим фильмы, которые спекулируют на страхе». Долгое время критики считали, что и вы не можете без насилия. Однако «Решение уйти» — ваш самый нежный фильм. Почему вы решили изменить эстетику?
— Это действительно так. Я немножко поменялся, когда работал над фильмом. Но я бы не сказал, что это какое-то там поворотное кино в моей фильмографии. Я не буду снимать такое же кино следующие десять лет. Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить и скрыть свою неправильную, невозможную любовь. Чтобы зрители поняли, что творится в душе героев, им нужно внимательно следить за их взглядами и движением глаз. Только так герои вам раскроются. Я решил убрать все провокационные сцены, которые бы отвлекали зрителей от этого наблюдения. Вот и получился такой бескровный фильм.
— Здесь очень много дуального: горы и море, цвет платья героини, ее образ, в котором она кажется то скорбящей вдовой, то реальной убийцей. Почему вам было важно показать эту двойственность?
— Да, действительно, такого в фильме много. Но если говорить, например, про горы и море, и то и другое — это природа, единое целое. В фильме Со-рэ ведет тетрадку, которую она получила от дедушки, и она называется «Санхеге», то есть иероглифически это «горы» и «море». Я делю их на две части, сравниваю, и иногда они даже рождают хаос, но такое противопоставление кажется мне очень интересным. Еще здесь есть туман, который застилает глаза и не дает точно разглядеть предметы, мешает тебе сделать правильный выбор.
— Почему героиня в финале поступила именно так, что стало для нее переломным моментом, чтобы принять это решение уйти?
— Вы знаете, трудно сказать, что именно стало переломным моментом. Возможно, она к этому шла еще с окончания первой части фильма, когда рассталась с детективом. Но мне кажется, что такое скрытое желание исчезнуть из этого мира у нее было еще задолго до того, как она с ним познакомилась. В конце первой части Хэ-джун обвинил Со-рэ в том, что она его использовала, и сказал, что он в ней разочарован. То есть когда она осознала, что обрела большую любовь, то тут же ее потеряла. Потом она встретила другого мужчину, вышла за него замуж, но он оказался ужасным человеком. И это все копилось в ней, она шла к своей цели маленькими шажками. Со-рэ не психопатка-убийца, но все-таки спокойно жить в этом мире ей не суждено. Я категорически не согласен с теми, кто считает, что она поступила так в финале во имя любви к Хэ-джуну. Это не жертва ради чего-то, это просто ее собственное решение. И ей нужно было уйти, чтобы наконец-то стать свободной и чтобы Хэ-джун ее никогда не забыл.
— Ваш последний корейский фильм, «Служанка», был снят 6 лет назад. Срок кажется небольшим, но за это время «Паразиты» успели выиграть «Оскар», а корейские сериалы окончательно покорили зрителей. В чем вы видите причины бума популярности корейского кино и корейской культуры?
— Потенциал популярности корейских фильмов и сериалов был заложен, когда закончилась военная диктатура в Корее и отменили цензуру, это было в 1980-е годы. Тогда все творческие личности, которые были вынуждены себя сдерживать, наконец-то могли свободно выражать свои мысли. Тогда же крупные корейские конгломераты стали вкладываться в производство кино, в Корее сформировалась индустрия. То есть появилась экономическая стабильность, которая позволила развивать технологии в кинопроизводстве, и в результате качество корейского кино повысилось. Ну и, кроме того, причина кроется в особом характере корейцев. Мы пережили захват японцами, у нас были кровопролитные восстания, Корейская война, военная диктатура и очень быстрый экономический рост после. Меньше чем за 100 лет корейцы пережили огромные изменения, которые отразились на их характере. Да, это было болезненно и оставило много душевных ран, но в то же время это превратилось в такой огромный эмоциональный спектр, который теперь находит отражение в фильмах, дорамах и песнях, и все это откликается во многих сердцах.
Авторы: Кира Голубева, Михаил Моркин
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images