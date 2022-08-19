«Наши тела постоянно мутируют». Дэвид Кроненберг — о «Преступлениях будущего» и Вигго Мортенсене

По мере того как меняются технологии, меняется и общество. В мире появляются вещи, которых раньше не существовало. Их по различным причинам пытаются запретить, видя в них опасность для общества или угрозу для социальных структур. Например, 30 лет назад не было электронной почты и, соответственно, не существовало такого преступления, как взлом чужого электронного ящика. Как обычно, я начал думать о человеческих телах, потому что они являются основой природы человека. Преступления будущего могут быть связаны с человеческими телами, которые эволюционируют и меняются. Иногда изменения едва уловимы, иногда — разительны. Отчасти тела меняются из-за того, что мы делаем с нашей планетой, отчасти — из-за того, что мы сами с ними делаем с помощью технологий. Мне захотелось снять фильм о том, как общество реагирует на телесные изменения, которые считает опасными и запрещенными. Может ли человеческое тело меняться, чтобы справиться с проблемами, которые мы создали? Может ли человечество переваривать пластик и искусственные материалы, не только чтобы найти решение климатического кризиса, но и чтобы расти, процветать и выживать?