Вигго Мортенсен — об оптимизме, любви к Дэвиду Кроненбергу и роли во «Властелине колец»

Я тщательно взвешиваю свои решения, выбирая проекты. Часто бывает, что актеры не до конца выполняют свои обязательства, некоторых порой невозможно найти, когда приходит время давать интервью и заниматься продвижением фильма. Я очень осторожно беру на себя обязательства, потому что понимаю: каждый проект в моей жизни займет некоторое время. С момента, когда ты говоришь «да», до начала подготовки к съемкам может пройти несколько месяцев, а до премьеры и вовсе несколько лет. Каждый раз, когда мне кажется, что гонорар того стоит, я пытаюсь представить, буду ли готов рассказывать о будущем фильме с удовольствием или мне придется менять тему разговора и отшучиваться, рассказывая о смешных моментах на съемках. Что само по себе неплохо, но может оказаться, что эти забавные моменты будут единственным, о чем я смогу рассказать, потому что больше о фильме сказать нечего. Я действительно очень щепетилен в этом отношении.

Да, я знаю, что в начале карьеры всегда нужны деньги, чтобы как минимум платить за аренду, и ты готов браться за любую работу! И у меня так было, но мне повезло, что все эти годы я мог позволить себе выбирать только те проекты, которые мне очень нравились. В нескольких фильмах я и вовсе снялся без гонорара, а в некоторые даже вложил деньги в качестве продюсера или партнера.

Автор: Юлия Лоло

Фото: Terence Baelen / Starface Via ZUMA Press / Legion-Media, Archives Du 7e Art / Legion-Media