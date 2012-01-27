Вигго Мортенсен — об оптимизме, любви к Дэвиду Кроненбергу и роли во «Властелине колец»

В российский прокат выходит фантастический боди-хоррор «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга о недалеком будущем, в котором люди почти перестали чувствовать боль, зато научились отращивать разные и порой неожиданные органы. Герой Вигго Мортенсена использует эту новую возможность тела, чтобы устраивать перформансы с прилюдным извлечением «новинок».
Это уже четвертая совместная работа Кроненберга и Мортенсена после «Оправданной жестокости», «Порока на экспорт» и «Опасного метода». В своем интервью Вигго рассказал о том, как сын убедил его сняться во «Властелине колец», а Кроненберг научил оптимизму.
О работе с Дэвидом Кроненбергом
Дэвид мне как-то рассказал, что мы с ним впервые встретились в Каннах в 2001 году, когда я приезжал представлять «Братство кольца». Но я не помню ту встречу. Дело было на очень поздней шумной вечеринке в каком-то замке на холме, и я, вероятно, хорошо проводил там время. (Смеется.) Дэвида на ту вечеринку пригласил его друг, композитор Говард Шор, с которым он снял не один фильм и который написал музыку к «Властелину колец».
Но наша по-настоящему первая встреча состоялась лишь весной 2004 года в Лос-Анджелесе, когда мы встретились, чтобы обсудить «Оправданную жестокость». «Преступления будущего» — это уже наш четвертый совместный проект. Кстати, у Дэвида уже есть фильм с таким же названием (имеется в виду комедия «Преступления будущего» 1970 года — Прим. ред.), но он никак не связан с его новым проектом, где я сыграл главную роль. Дэвиду просто очень нравится это название, и, как настоящий авангардист, он не считает, что нельзя повторяться, тем более что заимствует он у самого себя. Я тоже считаю, что для нашего фильма это идеальное название.
Дэвид никогда не репетирует, не готовит раскадровок. Он немногословен, но всегда открыт к диалогу с любым членом съемочной группы. Ему нравится приезжать на площадку и смотреть, что делают актеры. Он доверяет тем, кого утвердил на роль. Он очень педантичен в выборе актеров, но после того, как актерский состав утвержден, Дэвид дает всем проявить себя. Он очень быстро работает: кажется, он монтирует все сразу у себя в голове. За 18 лет нашего с ним знакомства он перешел на другой уровень. Технологии за это время сильно продвинулись, и Дэвид стал работать еще лаконичнее, снимая еще меньше дублей. Он всегда четко знает, что ему нужно.
Об оптимизме и преодолении
В чем я черпаю вдохновение, кроме Дэвида Кроненберга? (Смеется.) Даже не знаю. Каждый раз, когда мне кажется, что у меня был плохой день, я думаю, что кому-то сейчас может быть куда хуже! Это своего рода прием коррекции момента. Меня вдохновляют люди типа Дэвида и еще нескольких моих друзей, у которых есть причины жаловаться на жизнь, но они все же так не делают и получают от жизни максимум позитива. Я по сути своей оптимист и, даже когда мне плохо, стараюсь смотреть в будущее. Я склонен думать, что людям свойственно умение находить выход из любой ситуации.
У нас с Дэвидом есть общая черта: мы верим в идею адаптации и преодоления. Другими словами, необходимо принимать реальность независимо от того, что это — твое тело или обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться во время работы. Используйте то, что у вас есть. К примеру, мы сначала должны были снимать «Преступления будущего» в Торонто, затем планы поменялись, и мы собирались в Венгрию. В связи с продюсерскими нюансами нам пришлось снимать в Греции, а там достаточно жарко, каждый день было почти +45 градусов по Цельсию. Снимали мы в старом здании, где не было кондиционеров, к тому же у меня был сложный пластический грим, перчатки, капюшон и маска на лице. Это было невыносимо! Все мы пили очень много воды, но как-то справились.
Эта жара помогла мне до конца прочувствовать физические проблемы моего героя, а Дэвид смог извлечь пользу из странного насыщенного освещения. По всей Греции тогда были жуткие лесные пожары, все вокруг было в дыму. Эта ситуация добавила некоторой визуальной глубины и текстуры нашему фильму, которой мы вряд ли смогли бы добиться в обычных обстоятельствах. Так, вместо проблемы мы обнаружили преимущество. Я и дома также реагирую на бытовые поломки или отмены планов. Вы можете злиться или пугаться, а можете испытать легкое раздражение и отшутиться.
О «Властелине колец»
Каждый раз, когда я вспоминаю фильмы, в которых снимался, то вспоминаю людей, с которыми мне довелось работать. Я провел в Новой Зеландии много времени, это прекрасная страна! И съемочная группа оказалась потрясающей, мы все друг с другом подружились. Нас было несколько сотен человек, но атмосфера царила такая же, как на независимом проекте с маленькой группой. И фильм мы снимали с таким же настроением. Это очень в духе Питера Джексона, ведь он пришел в большое кино после «Небесных созданий» и еще нескольких независимых проектов. Этот дух был очень заразительным. На этих съемках у меня появилось много друзей, к тому же этот проект открыл для меня новые горизонты. Да, и с Дэвидом я смог познакомиться именно благодаря этой трилогии, ведь и «Оправданную жестокость», и «Властелина колец» поддерживала одна и та же студия New Line. Не думаю, что без успеха трилогии Джексона Дэвид бы позволил мне сыграть одну из главных ролей в его фильме. И я обязан этим Питеру Джексону, как и тем, что он выбрал меня среди многих других актеров.
Меня иногда спрашивают, не ощущаю ли я бремени «Властелина колец», но я не понимаю этого вопроса. Во-первых, это был потрясающий опыт. Во-вторых, после Арагорна я сыграл много разных ролей, которые позволили мне не застрять в этом типаже. В-третьих, я смог позволить себе выбирать эти разные роли.
Напомню, я сначала отказался от этого проекта. Мне довольно поздно предложили эту роль, когда остальные актеры уже репетировали и учились фехтовать, ездить верхом и еще много чему. Я как раз закончил сниматься в предыдущем проекте и только что вернулся из поездки по стране со своим сыном Генри, которому тогда было 11 лет. И тут мне говорят, что уже через пару дней надо лететь на съемки в Новую Зеландию, причем надолго. Я не читал Толкина, был не готов лететь и не хотел оказаться слабым звеном. Так и сказал: «Найдите кого-нибудь, кто хотя бы читал эту книгу». Мой сын был рядом. Когда я положил трубку, он заявил, что читал Толкина, и спросил, кого мне предложили сыграть. Я ему говорю: «Арагорна». А он такой: «Это король!» Я в ответ: «Король чего?» Ну, тут он объяснил, что этот герой лишь впоследствии станет королем, что я должен его сыграть, а когда я сказал, что не готов так надолго уехать из дома, заверил меня, что я справлюсь, потому что эта история основана на скандинавской мифологии, которую я знаю. В общем, именно Генри заставил меня изменить решение.
Я лишь позже узнал, что толкинисты — это огромная субкультура, которая стремительно росла в 1960-е, особенно в США и Канаде. Помню, мы как-то разговорились с одним из продюсеров, и он сказал мне, что волнуется за сборы в Азии, особенно в Японии. Пришлось его успокоить, объяснив, что культурный код эльфов в чем-то пересекается с самурайскими традициями, что вряд ли оставит японских зрителей равнодушными. Но в любом случае никто из нас даже представить себе не мог, каким оглушительным будет успех этой экранизации.
О выборе ролей и проектов
Я тщательно взвешиваю свои решения, выбирая проекты. Часто бывает, что актеры не до конца выполняют свои обязательства, некоторых порой невозможно найти, когда приходит время давать интервью и заниматься продвижением фильма. Я очень осторожно беру на себя обязательства, потому что понимаю: каждый проект в моей жизни займет некоторое время. С момента, когда ты говоришь «да», до начала подготовки к съемкам может пройти несколько месяцев, а до премьеры и вовсе несколько лет. Каждый раз, когда мне кажется, что гонорар того стоит, я пытаюсь представить, буду ли готов рассказывать о будущем фильме с удовольствием или мне придется менять тему разговора и отшучиваться, рассказывая о смешных моментах на съемках. Что само по себе неплохо, но может оказаться, что эти забавные моменты будут единственным, о чем я смогу рассказать, потому что больше о фильме сказать нечего. Я действительно очень щепетилен в этом отношении.
Да, я знаю, что в начале карьеры всегда нужны деньги, чтобы как минимум платить за аренду, и ты готов браться за любую работу! И у меня так было, но мне повезло, что все эти годы я мог позволить себе выбирать только те проекты, которые мне очень нравились. В нескольких фильмах я и вовсе снялся без гонорара, а в некоторые даже вложил деньги в качестве продюсера или партнера.
Автор: Юлия Лоло
Фото: Terence Baelen / Starface Via ZUMA Press / Legion-Media, Archives Du 7e Art / Legion-Media