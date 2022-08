«Объективных байопиков не существует». Оливер Стоун — о The Doors, Джиме Моррисоне и студии Carolco

— Конечно. Я узнал о них, когда воевал во Вьетнаме. Я вырос на классической европейской музыке, но во Вьетнаме мне открылся новый мир — рок-н-ролл, психоделика, черный соул (во «Взводе» у меня играет много черного соула). The Doors, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Джими Хендрикс. The Doors отличались ото всех, их музыка была одновременно интеллектуальной и чувственной. Моррисон писал гипнотические стихи. Не думаю, что The Doors были такими же популярными среди массовой аудитории, как некоторые другие группы, но их Light My Fire была огромным хитом. Я продолжал следить за ними, когда вернулся из Вьетнама, но на концерты никогда не ходил. И очень расстроился, узнав о смерти Моррисона в 1971-м.