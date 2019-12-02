«Объективных байопиков не существует». Оливер Стоун — о The Doors, Джиме Моррисоне и студии Carolco

— Родители Пэм (девушку Моррисона в фильме играет Мег Райан — Прим. ред.) хотели, чтобы мы показали ее положительно. Мне нельзя было показывать, что она была героиновой наркоманкой. Думаю, ее зависимость стала причиной гибели Джима. Она была виновата в его смерти больше, чем кто-либо другой. Хотя их двоих в Париже окружало множество наркоторговцев. Это странная история. Джим любил Пэм, хотя она была обычной девушкой, не красавицей и не интеллектуалкой вроде Йоко Оно. Он спал со всеми подряд, но в то же время хотел остепениться с ней. Он ее всегда называл «моя девочка». Очень мило. В любом случае у меня не было желания вешать на Пэм вину. Джим умер, потому что его время в мире музыки ушло. Было бы замечательно, если бы он сделал настоящий перерыв в карьере и стал писателем или кинематографистом. Однако он не смог разорвать связи со старыми знакомыми, которые последовали за ним в Париж. Но Джим, конечно, активно занимался и саморазрушением. Ну, вы видели финал фильма. Я им доволен.