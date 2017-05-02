Как убийство Кеннеди превратило Оливера Стоуна из режиссера культовых фильмов в исследователя заговоров

На Кинопоиске вышел документальный фильм «Как убили Джона Кеннеди» Оливера Стоуна, обладателя трех премий «Оскар» и яростного критика США. Отчасти это сиквел трехчасового игрового фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», который режиссер выпустил в 1991 году и также посвятил убийству 35-го президента США. Картина получила два «Оскара» (за монтаж и операторскую работу), две премии BAFTA (за звук и монтаж), а Стоуну вручили «Золотой глобус» за режиссуру.

Кинопоиск рассказывает, как режиссер культовых фильмов, критикующих политическую и социальную систему Америки, превратился в интервьюера Фиделя Кастро и Владимира Путина, страстно копающего почву теории заговоров.

Как Стоун пришел к фильмам про Кеннеди?

К началу 1980-х Стоун, ветеран Вьетнама, выпускник Нью-Йоркского университета (одним из его преподавателей был Мартин Скорсезе) и хоррормейкер-неудачник (независимый «Захват заложников» и студийная «Рука» одинаково провалились в прокате), стал одним из самых высокооплачиваемых сценаристов Голливуда. За свой первый сценарий — поставленную Аланом Паркером адаптацию автобиографической книги Билли Хейса «Полуночный экспресс» про побег из турецкой тюрьмы — Стоун получил «Оскар». Затем он написал еще два хита: фэнтези Джона Милиуса «Конан-варвар» и гангстерский боевик Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом». А к концу 1980-х поставил по собственным сценариям пять удачных работ: триллер «Ток-радио», финансовую драму «Уолл-стрит» и военные драмы «Сальвадор», «Взвод» и «Рожденный 4 июля». Суммарно фильмы заработали 19 номинаций на «Оскар», а последние две картины принесли Стоуну статуэтки за режиссуру.

В 1991-м Оливер Стоун находился на пике формы, славы и продуктивности. За один год он выпустил музыкальный байопик о Джиме Моррисоне «Дорз» и эпик «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Фильм о расследовании убийства 35-го президента США стал одним из самых инновационных и провокационных политических фильмов в истории. 180-минутный проект Warner Bros. финишировал на шестом месте в списке самых кассовых фильмов 1991 года и получил восемь номинаций на «Оскар». В 1990-х у него еще были культовые «Прирожденные убийцы» и залихватский триллер «Поворот», но последние 30 лет режиссера в первую очередь занимают истории про властителей планеты, политиков-изгоев и мировую закулису.

Кадр из фильма «Как убили Джона Кеннеди»

Что нужно знать про убийство Джона Кеннеди?

Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года во время того, как он следовал в президентском кортеже по улицам города Далласа, штат Техас. Президента доставили в больницу, но спасти его не удалось. Стрелял в Кеннеди Ли Харви Освальд, бывший морпех США, живший в СССР с 1959 по 1962 год. Для расследования убийства создали специальную комиссию, которую возглавлял Эрл Уоррен, председатель Верховного суда. Итоговый доклад, который опубликовали спустя почти год, в сентябре 1964-го, содержал 888 страниц.

Вокруг убийства появилось множество конспирологических теорий. Большинство свидетелей утверждали, что слышали три выстрела, столько же гильз нашли в школьном книгохранилище, где находился стрелок. Интереснее всего теории вокруг первого выстрела. Согласно официальной версии комиссии, пуля попала в спину Кеннеди и вышла через шею, а затем отскочила в грудь губернатора Коннелли, который был на переднем сидении, прошла через его правое запястье и также попала в левое бедро. При этом медная оболочка пули осталась практически нетронутой, несмотря на то что снаряд нанес суммарно семь ранений и задел две кости. При расследовании пуля загадочным образом терялась и находилась. Стоун вновь показывает пальцем на всем известные слабые места в докладе комиссии Уоррена, согласно которому коммунист Освальд действовал в одиночку. Как известно, сам Освальд при аресте заявил, что он козел отпущения, и был убит через день после Кеннеди. Его застрелил владелец ночного клуба со связями в мафии Джек Руби, который, в свою очередь, скончался через четыре года (как и многие другие свидетели дела).

Что мы помним про «Выстрелы в Далласе»?

В «Выстрелах в Далласе» Стоуну удалось соединить конспирологический триллер, исторический детектив и политическую басню. Фильм посвящен тому, как окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон (Кевин Костнер) ставит под сомнение выводы комиссии Уоррена, начинает собственное расследование убийства Кеннеди и даже предъявляет бизнесмену Клею Шоу (Томми Ли Джонс) обвинения в участии в заговоре. Свидетели утверждают, что в деле также замешаны кубинские контрреволюционеры, мафия, правительство США, военно-промышленный комплекс, ЦРУ и даже лично Линдон Джонсон, преемник Кеннеди. Стоун написал сценарий на основе книги Гаррисона «По следам убийц», а самого прокурора представил примерным идеалистом и искателем правды (хотя Гаррисона многие считали нарциссическим человеком).

Кадр из фильма «Выстрелы в Далласе»

Стоун и его монтажеры Джо Хатшинг и Пьетро Скалия собрали эпичное полотно в духе Эйзенштейна и Годара, которое режиссер описывал как «контрмиф по отношению к мифу, придуманному комиссией Уоррена». В нем есть бесконечные флешбэки внутри флешбэков, используются разные форматы пленки и соотношения сторон кадров. А еще жуткий звуковой дизайн, военные барабаны Джона Уильямса в саундтреке. В «Выстрелах» показана хроника самого убийства, снятая любителем Абрахамом Запрудером. Еще есть инсценировка действий официального убийцы Ли Харви Освальда (Гари Олдман) и его гибели, показания потенциального соучастника Дэвида Ферри (Джо Пеши). В своей работе Стоун указывает на ошибки и небрежности в отчете Уоррена. Впрочем, режиссеру интересно не столько заново «раскрыть» убийство Кеннеди, сколько показать власть военно-промышленного комплекса, который, по мнению режиссера, до сих пор правит США, выдумывая Америке врагов и создавая оружие на борьбу с ним.

В 1990-х из-за фильма в американском обществе поднялась дискуссия, которая, в свою очередь, привела к принятию конгрессом акта о собрании материалов об убийстве Кеннеди и к последующему рассекречиванию тысячи документов, касающихся расследования. Собственно, из появившихся тогда материалов и родится документальный фильм «Как убили Джона Кеннеди».

Показал ли режиссер что-то новое в «Как убили Джона Кеннеди»?

В новой ленте Оливер Стоун продолжает выстраивать конспирологические теории вокруг убийства американского президента. Правда, если в 1991-м на игровой фильм «Выстрелы в Далласе» студия Warner Bros. выделила 40 млн долларов, то документальное продолжение Стоун снимал с независимыми британскими компаниями.

Кадр из фильма «Как убили Джона Кеннеди»

Док состоит из интервью судмедэкспертов, федерального судьи, историка и племянника президента Роберта Фрэнсиса Кеннеди. В ленту вошли кусочки хроники и прогулок Стоуна по Вашингтону. Режиссер подкрепил документальными аргументами теорию о том, что убийство Кеннеди — результат сговора Пентагона, ФБР и ЦРУ, о котором эмоционально и с большими драматургическими допущениями рассказывал 30 лет назад. По большому счету в «Как убили Джона Кеннеди» не раскрывают новых секретов; во всяком случае, громких. Однако Стоун снова предъявляет причины, почему молодой президент раздражал ЦРУ, Пентагон, своих предшественников на посту Эйзенхауэра и Трумэна, коммунистов, мафию, республиканцев и даже однопартийцев.

Что еще Стоун снимал про президентов?

На протяжении всей карьеры Стоун резко критиковал внешнюю политику США, отмечая, что история страны построена вокруг военных кампаний. Этой теории посвящены не только антивоенные драмы «Взвод» и «Рожденный 4 июля», но также «Выстрелы в Далласе» и трехчасовой байопик «Никсон» с Энтони Хопкинсом. Трилогию стоуновских фильмов об американских президентах замыкает комедийный «Буш» с Джошем Бролином. В XXI веке Стоун начал снимать документальные проекты о лидерах недружественных США стран, в которых явно симпатизировал своим героям: Фиделю Кастро («Команданте»), Уго Чавесу («Мой друг Уго») и Владимиру Путину («Интервью с Путиным»). Своим же самым амбициозным политическим проектом последнего времени режиссер называет 12-серийный документальный сериал «Нерассказанная история Соединенных Штатов», снятый для Showtime (в 2014-м его показали на Первом канале). В нем он поднимает темы, о которых, по его мнению, американское правительство пытается умолчать, и это не только убийство Кеннеди.

После «Прирожденных убийц» в игровой фильмографии Стоуна практически не было хитов, зато было несколько крупных провалов, самым громким из которых стал эпик «Александр», принесший продюсерам убытки свыше 70 млн долларов. За последние десять лет он снял только два игровых фильма — боевик «Особо опасны» (2012) и политический триллер «Сноуден» (2016). Неизвестно, вернется ли постановщик в Голливуд. Возможно, студии-мейджоры были готовы терпеть неудобные взгляды Стоуна, пока его проекты однозначно приносили доход. Однако нельзя отрицать, что документальные фильмы режиссера, снятые из искреннего любопытства, — логичное продолжение его фильмографии. Просто в XXI веке единственный конспирологический триллер, который может угодить в десятку самых кассовых фильмов года, — это «Первый мститель: Другая война», а не «Выстрелы в Далласе».

Кадр из фильма «Как убили Джона Кеннеди»

Чем режиссер занимается сейчас?

По словам представителей Стоуна, в данный момент он готовит документальный фильм об экологически чистой энергии. В 2020-м режиссер работал в России над неким проектом о глобальном изменении климата. Надо сказать, что Стоун давно увлечен страной; в 1980-х он приезжал в СССР и даже написал сценарий про советских диссидентов, который не был реализован из-за ссоры Стоуна с продюсером. Долгое время Стоун поддерживал российскую официальную версию в конфликте с Украиной и спродюсировал док «Украина в огне», для которого лично взял интервью у Путина, Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. В фильме Евромайдан показан как государственный переворот, профинансированный США.

Однако после начала «спецоперации» в Украине режиссер в своих соцсетях осудил «агрессию мистера Путина», отметив, что решение российского президента не оправдывает «многие агрессивные войны, находящиеся на совести США». Он также призвал обе ядерные державы «отойти от края бездны и спасти свою репутацию».