Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки

«Черное Рождество»

Приближающиеся рождественские каникулы заставляют вспомнить о рождественских хоррорах. Традиция кошмаров на Рождество существует довольно давно. Симптоматичным кажется, что канадское «Черное Рождество» снято еще до «Хэллоуина».

Сюжет и некоторые другие элементы фильма перекликаются с шедевром Карпентера: убийца без мотивов, девушки в беде, любопытная операторская работа. В остальном «Черное Рождество» — практичный микробюджетный хоррор, образцово бесхитростный и образцово же отруганный за дурной вкус прессой в момент выхода. В основу сюжета легла квебекская городская легенда о серии рождественских убийств. Беззащитная студентка и незнакомец на чердаке — это ли не рецепт успеха? Помогла картине и Оливия Хасси, в отрочестве сыгравшая в «Ромео и Джульетте» Франко Дзеффирелли. Режиссеру Кларку с ней повезло. На площадку актриса пришла благодаря случаю: гадалка предсказала, что роль в канадском фильме принесет ей деньги и славу. Так в общем-то и случилось. Спустя десятилетия «Черное Рождество» все еще на слуху.

«Рождественские каникулы»

Ужасы обязательно стоит заполировать безмятежной рождественской классикой. Снятые по сценарию великого комедиографа Джона Хьюза «Рождественские каникулы», может, и не великий фильм, но прекрасный пример того, как американское кино способно рассказывать о семейных ценностях и высоких моральных устоях в любом, даже совершенно, казалось бы, не предназначенном для этого месте. В данном случае в снятой под маркой шалопайского журнала National Lampoon комедии с Чеви Чейзом.

Чейз в «Рождественских каникулах» исполняет роль хлопотливого отца идеального семейства, усталого менеджера, который настроен как следует повеселиться на положенную ему тринадцатую зарплату. Программа праздника: найти и срубить лесную красавицу ель, оформить жилище 25 тысячами лампочек и пластмассовыми оленями, встретить и удивить родственников — тестя, тещу, маму, папу и семью непутевого брата. Хотелось бы при этом не отравить жизнь соседям-яппи. Но что делать, если премию отменят? Хьюзу и режиссеру Чечику хватает яда, чтобы посмеяться над всеми героями (каждый по-своему идеальный продукт рейганомики), но любовь и вера в чудеса, как и положено в рождественской истории, в конце концов пересиливают всякое зло.

«Совершенно секретно!»

Вэлу Килмеру 31 декабря стукнет 60 лет. Начинал он в 1980-е. Первой большой ролью в кино стала партия в пародии Цукера-Абрахамса-Цукера «Совершенно секретно!» — отвязном фильме про путешествие американского поп-идола в небольшую тоталитарную европейскую страну типа ГДР (немного попахивает и рейхом). «Совершенно секретно!» снимали после успеха «Аэроплана». Фильм развивает удачно найденную манеру дикого идиотизма, которая прославит комический триумвират в веках и наших сердцах. В качестве объекта пародии выступают шпионско-приключенческие кинофильмы на тему холодной войны и голливудские стереотипы в изображении Восточной Европы. «Совершенно секретно!» — один из самых смешных фильмов серии (даром что второй), с дракой в подводном баре, смертельными секс-игрушками и Омаром Шарифом, упакованным в спрессованный автомобильный кузов. Чистое развлечение на полтора часа. Не исключено также, что именно потешная рок-звезда Ник Риверс, сыгранный Килмером (на кастинг он ходил в костюме Элвиса), убедил Оливера Стоуна позвать актера на роль Джима Моррисона в «Дорз».

«Крамер против Крамера»

Идеальный шанс подготовиться к грядущему выходу в интернет-прокат «Брачной истории» Ноа Баумбака — посмотреть еще один фильм об американском разводе, в ходе которого два неплохих вроде бы человека выкручивают друг другу руки в зале суда. Снятый 40 лет назад «Крамер против Крамера» Роберта Бентона (он работал редактором Esquire, а потом долго писал сценарии) считается идеальным высказыванием на эту тему. Картина подводит итог социальным достижениям 1970-х и второй волне феминизма. Женщины и мужчины в США уже готовы поменяться ролями: она (душераздирающая Мэрил Стрип) хочет искать себя вне рамок брака и уезжает на Западное побережье, он (душераздирающий Дастин Хоффман) работает арт-директором в рекламной фирме и жертвует карьерой, чтобы воспитывать сына. Фильм пользовался феноменальным успехом в советском прокате, и отечественные зрительницы были поголовно на стороне брошенного папы. Им было не понять, отчего так мечется и бунтует героиня Стрип при непьющем и работящем супруге. Современному российскому зрителю мотивации героев из американских 1970-х, определенно, яснее.

«Старший сын»

Грядущему юбилею Михаила Боярского посвящается — 26 декабря ему исполняется 70 лет. И не стоит забывать, что любимый Д’Артаньян нескольких поколений, исполнитель роли Волка при Козе Людмиле Гурченко (мюзикл «Мама»), петербургский символ в шляпе и с гитарой, помимо всего прочего, и отличный драматический актер. Напомнить об этом может давнишний фильм ленфильмовского классика Виталия Мельникова «Старший сын», поставленный по знаменитой пьесе Александра Вампилова.

По сюжету два продинамленных барышнями парня — Бусыгин (Николай Караченцов) и Сильва (Михаил Боярский) — опаздывают на последнюю электричку, но идти домой по шпалам как-то не хочется, и они решают напроситься к кому-нибудь на ночевку. Случай улыбается в лице кларнетиста Сарафанова (божественный Евгений Леонов), которого удается убедить в том, что Бусыгин — его внебрачный сын. Работу Мельникова, помимо актерского ансамбля (к упомянутым мужчинам стоит присовокупить Светлану Крючкову), принято хвалить за точно переданную атмосферу советского быта и героический реализм (фильм снят на натуре). Однако сегодня удивляет уже не это и даже не мощная драматургия Вампилова, а какая-то особая спокойная интонация терпимости и любви к человеку, кажется, безвозвратно утраченная отечественным кино. Сюжет этот с годами, кстати, ничуть не утратил актуальности: именно парафразом «Старшего сына» являлся дебютный фильм Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут».

«Замок Калиостро»

В этой рубрике Хаяо Миядзаки появляется регулярно. Что поделать! Во-первых, 15 декабря «Замку Калиостро» исполняется 40 лет, а во-вторых, кого еще пересматривать долгими зимними вечерами? «Замок» — очередное появление на экране героя сверхпопулярной манги, симпатичного парня и закоренелого международного рецидивиста Арсена Люпена III, который улепетывает от Интерпола, доверху набив свой «Фиат 500» денежными знаками. Судьба Люпена пересекается с судьбой симпатичной особы, которая оказывается обитательницей таинственного замка Калиостро.

Материал дает все возможности разгуляться Миядзаки, известному своей страстью к европейской экзотике. Едва ли можно сказать, что «Замок Калиостро» — пример, что называется, классического Миядзаки (фильм сделан еще до становления студии Ghibli), но смотреть его увлекательно: любовь, подводные города, горы фальшивых денег. Авантюрист Люпен даст фору и Джеймсу Бонду, и Гарри Палмеру.

«Призрак рая»

Молодой музыкальный гений Уинслоу Лич брошен в тюрьму и оклеветан бессовестным продюсером, который продал душу дьяволу, украл у него музыку и исковеркал ее так, что Лич послушал-послушал и свихнулся. «Призрак рая» — единственный в своем роде мюзикл в стиле глэм, путеводитель по главным хоррор-сюжетам мировой культуры (от «Фауста» Гёте до «Призрака оперы»). Брайану де Пальме этот фильм сделал имя, хотя его и нечасто упоминают среди лучших работ режиссера, несмотря на отличную музыку и операторскую работу, в которой виден будущий автор «Подставного тела» или «Неприкасаемых». По масштабу творящегося в кадре безобразия пару ему может составить разве что «Шоу ужасов Рокки Хоррора» или «Томми» (в Британии мюзикл Кена Рассела сейчас, кстати, вновь выпускают в прокат). Выходящим на Новый год «Кошкам» Тома Хупера при всех их жутковатых спецэффектах такой макабр не снился. Отдельное удовольствие состоит в том, что маломерного злодея-продюсера играет без шуток великий композитор Пол Уильямс.