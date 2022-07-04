Мишель Хазанавичус: «Сложно снимать очень плохое кино, которое должно вызывать у зрителя ужас»

Признаюсь, это тяжело. Куда проще было бы сократить все сцены и добавить шуток, но для меня важно было сохранить ощущение «очень плохого кино», чтобы его было сложно смотреть, не критикуя. При этом у нас снимались очень известные актеры, что по моему плану должно запутать зрителя. Мне хотелось, чтобы люди начали думать: «Нет, не может быть! Неужели все будет так плохо еще полтора часа?» Поскольку наша сцена длилась целые 32 минуты, зрители должны были начать спрашивать, действительно ли фильм будет таким до самого финала. Мне очень понравился этот прием! Сначала вы видите на экране историю с позиции критика. Затем сюжетная линия меняется, меняется перспектива, и зритель начинает критиковать уже свое первоначальное суждение о фильме, потому что фильм из плохой пародии с шутками, над которыми никто не смеется, превращается в нечто абсолютно феноменальное с великолепными актерами. Что-то подобное происходило у нас и в «Артисте»: люди приходили на фильм с ощущением того, что им будет скучно, потому что это черно-белое кино, которое вызывает ассоциации с походом в музей, но очень скоро они были так захвачены происходящим на экране, что забывали свой изначальный настрой.