«Этот фильм нежен»: Дарио Ардженто о «Темных очках»

— (Смеется.) Уверен, что так и есть. Но, для того чтобы понять развитие отношений между героями «Темных очков», Дианой и Чином, психоанализ не нужен. Надеюсь, вы и невооруженным глазом заметили, что к концу фильма Диана все больше превращается для Чина в мать. Есть там и другие элементы, создающие драматургическое напряжение. Она — итальянка, он — китаец. Оба происходят из разных культур. Ребенок слишком мал, чтобы жить самостоятельно, взрослая Диана из-за слепоты тоже не может жить одна. Темп и тон этих коллизий идут рука об руку с напряжением и саспенсом. Этот фильм по сравнению с моими предыдущими картинами немного сентиментален, если хотите, нежен. Можно сказать, что нежность — моя попытка избежать классического джалло, добавить к нему другие элементы: немного хоррора, немного юмора. Финал может показаться особенно ироничным. Но ведь вы не относитесь серьезно к страшным историям? Например, злодей у меня разъезжает по городу в небольшом белом фургоне, а не в каком-нибудь чудовищном грузовике, как герои картины Спилберга «Дуэль», или на огромных опасных машинах из картин Тарантино «Доказательство смерти» и «Убить Билла».