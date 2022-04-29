«Он был настоящим панком на сцене». Баз Лурман — о детских годах Элвиса Пресли, любви к хип-хопу и своем фильме

Одним из соседей юного Элвиса был афроамериканец Сэм Белл, чье имя редко упоминается даже в документальных проектах о Пресли. Мы пытались найти его, даже отправили ему письмо через FedEx в его дом в городе Тьюпело (город в штате Миссисипи, в котором рос Элвис Пресли. — Прим. ред.), но они не смогли доставить его адресату. В итоге мы решили туда поехать сами и нашли этот дом. Двери и крыльцо были покрыты паутиной — очевидно, что там уже давно никто не жил. Мой коллега предложил обойти дом с другой стороны, и там мы наткнулись на пожилую женщину, которая рассказала, что Сэм жив, но лежит в больнице. Мы встретились с ним, когда он вернулся домой через неделю. Сэм показал мне, по какой дороге маленький Элвис каждый день ходил мимо домов, в которых жили афроамериканцы, прежде чем попадал в белый район. Сэм и Элвис стремительно подружились. Эти истории попали в фильм: как они ватагой мальчишек сбегали из школы, чтобы послушать Артура Крудапа в небольшой забегаловке, иногда попадали на службы в пятидесятнической церкви, а в какой-то момент Элвис оказался единственным белым посетителем блюзового бара Club Handy.