«Он был настоящим панком на сцене». Баз Лурман — о детских годах Элвиса Пресли, любви к хип-хопу и своем фильме

В мировой прокат вышла музыкальная драма «Элвис», новый фильм База Лурмана («Мулен Руж», «Великий Гэтсби»). Роль самого Пресли исполнил многообещающий актер Остин Батлер, а его менеджера сыграл Том Хэнкс. В преддверии премьеры режиссер рассказал, что он снимал фильм не столько о «короле», сколько об Америке 1950–70-х годов.
Как Лурман решил снять фильм про Элвиса
Шекспир в своих пьесах рассказывал об исторических личностях, но при этом всегда преследовал собственные цели. Так же действовал и Милош Форман, снимая «Амадея», один из моих любимых фильмов в юности. Думаете, он действительно посвящен Моцарту? Отчасти да, но в большей степени это фильм о зависти. Я сторонник такого подхода. К Элвису Пресли и его фанатам я отношусь с невероятным уважением. Но также мне хотелось показать, какой была Америка в 1950–70-е годы и как выстраивались взаимоотношения между искусством и коммерцией, шоу и бизнесом. Это и стало главной идеей фильма.
Как режиссер готовился к съемкам
Я всегда глубоко изучаю тему, которая должна лечь в основу моего будущего фильма. У нас была специальная команда, которая провела грандиозное исследование: мы отправились в Мемфис и прожили там какое-то время, побывали в доме Пресли в поместье Грейсленд. Одним из открытий для меня стало то, что маленький мальчик и его мама остались без средств и были вынуждены переехать в один из самых бедных районов, после того как отец Элвиса попал за решетку. Я отметил этот район на карте и сам прожил там некоторое время.
Одним из соседей юного Элвиса был афроамериканец Сэм Белл, чье имя редко упоминается даже в документальных проектах о Пресли. Мы пытались найти его, даже отправили ему письмо через FedEx в его дом в городе Тьюпело (город в штате Миссисипи, в котором рос Элвис Пресли. — Прим. ред.), но они не смогли доставить его адресату. В итоге мы решили туда поехать сами и нашли этот дом. Двери и крыльцо были покрыты паутиной — очевидно, что там уже давно никто не жил. Мой коллега предложил обойти дом с другой стороны, и там мы наткнулись на пожилую женщину, которая рассказала, что Сэм жив, но лежит в больнице. Мы встретились с ним, когда он вернулся домой через неделю. Сэм показал мне, по какой дороге маленький Элвис каждый день ходил мимо домов, в которых жили афроамериканцы, прежде чем попадал в белый район. Сэм и Элвис стремительно подружились. Эти истории попали в фильм: как они ватагой мальчишек сбегали из школы, чтобы послушать Артура Крудапа в небольшой забегаловке, иногда попадали на службы в пятидесятнической церкви, а в какой-то момент Элвис оказался единственным белым посетителем блюзового бара Club Handy.
На Элвиса повлияло то, что его брат-близнец умер в младенчестве, и мальчику казалось, что ему никогда не удастся завоевать любовь матери. Именно любовь он всю жизнь искал и впитывал в себя. Но с возрастом он научился впитывать в себя эти чувства, смешивая их с любовью к кантри и госпел-музыке. Пресли был невероятно чутким и одухотворенным человеком.
Как на артистов влияет социальная среда
Важную идею фильма можно сформулировать примерно так: дети не обращают внимания, в каком окружении растут, но это все равно на них отражается. Например, Эминем вырос в черном районе, и это сильно на него повлияло. Музыка Элвиса тоже впитала в себя годы дружбы с начинающими афроамериканскими музыкантами, среди которых был и Б. Б. Кинг, который тогда еще не был известен. Пресли любил госпел, в фильме он произносит: «Это музыка, которую я люблю, Махалия Джексон». Родители могут устанавливать какие угодно правила, но дети растут и впитывают в себя все, что видят, а затем создают на этой основе что-то новое. Сам Элвис говорил, что «никогда не изобретал рок-н-ролл, просто дал ему свою интерпретацию». И даже просил не называть его «королем», потому что считал им Б. Б. Кинга.
Почему Лурман добавил хип-хоп в «Великого Гэтсби»
В свое время на писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда обрушилась лавина критики, после того как он включил в свой роман только зарождающийся джаз, который был преимущественно музыкой черных. Никто не верил, что мода на джаз выльется во что-то серьезное. Нечто подобное происходило и с ранним хип-хопом: считалось, что эта музыка никогда не выберется за пределы Бронкса. Те музыканты были практически детьми, а сегодня это мощнейший музыкальный жанр во всем мире. Когда мы снимали «Великого Гэтсби» по Фицджеральду, я с максимальным уважением отнесся к музыке и сохранил всю классику, для меня это было очень важно. Но вместе с тем включил в саундтрек, над которым мы работали вместе с Jay-Z, современный хип-хоп, так как это очень близкие по духу жанры.
Как звучит «Элвис»
Исполнитель главной роли Остин Батлер пел хит «Hound Dog» в той же манере, что и сам Элвис. К слову, этот хит был написан двумя белыми еврейскими композиторами — Джерри Либером и Майком Столлером. Кавер на нее в свое время записывала Биг Мама Торнтон, она произносила строчки, которые были сомнительными, непристойными, грубыми и неприемлемыми в приличном обществе. И эта версия тоже попала в саундтрек.
В аутентичном исполнении Батлера есть свое очарование. Но когда мы видим идущего по улице Элвиса, то слышим рэп в исполнении Doja Cat. Это сделано для молодой аудитории, которая может не знать, кто такой Элвис, а в лучшем случае помнит о нем по мультфильму «Лило и Стич» или какой-нибудь видеоигре, в которой есть стильный парень в белом костюме.
Мне хотелось, чтобы более молодая аудитория фильма могла почувствовать, какой авангардной для своего времени была музыка Элвиса. Да, ранние записи Пресли чудесны, благопристойны и очаровательны. Но однажды мне попалась очень редкая запись интервью с Полковником Томом Паркером, менеджером Пресли (в фильме его играет Том Хэнкс). На этой пленке на фоне слышна музыка кантри, а затем крики и вопли, которые раздаются в тот момент, когда Элвис выходит на сцену. Он был настоящим панком на сцене. И его музыка становилась более агрессивной, громкой и грубой, если не сказать безумной. Мне очень хотелось, чтобы зрители, незнакомые с ранним творчеством Элвиса, узнали, каким он мог быть.
Автор: Юлия Лоло
Фото: PictureLux / «Легион-Медиа», Hugh Stewart / © Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / «Легион-Медиа»