Пак Чхан-ук сражает критиков наповал, а Дэвид Кроненберг смотрит в лицо смерти: главные каннские премьеры

23 мая на Каннском кинофестивале прошли премьеры двух самых ожидаемых фильмов основного конкурса — «Решения уйти» Пак Чхан-ука и «Преступлений будущего» Дэвида Кроненберга. Чхан-ук последний раз заглядывал на Круазетт в 2016 году с детективным триллером «Служанка», а Кроненберг боролся за «пальму» в 2014-м с комедийной драмой «Звездная карта». Разбираемся, как пресса на этот раз отреагировала на новые работы двух великих режиссеров. Спойлер: теперь Пак Чхан-ук возглавляет таблицу международной прессы, сместив Джеймса Грэя на второе место.

О чем это?

Детектив Хэ Чжун (Пак Хэ-иль) расследует смерть мужчины, чье тело было найдено у подножья скалы. Подозрения падают на его вдову Со Рэ (Тан Вэй): она выглядит так, словно ее это не огорчило. По мере расследования Чжун влюбляется в женщину. После того как Рэ осознает его чувства, она начинает им манипулировать.

Что пишут критики?

Как и ожидалось, после показа зарубежная пресса разразилась восхищенными отзывами в социальных сетях и рецензиях. Многие критики считают, что режиссер снял свою версию «Любовного настроения», и называют «Решение уйти» лучшим романтическим фильмом этого года и идеальным нуаром. Еще все хвалят актерскую игру Тан Вэй и задаются вопросом, почему она не стала большой голливудской звездой.

«В „Решении уйти“ эротические сцены скромнее, чем в „Служанке“, а криминальный мир изображен не таким жестоким, как в „Олдбое“. Но даже без шоковой терапии, которая прекрасно работала в его предыдущих фильмах, Пак Чхан-ук может создать выдающийся триллер со своим авторским почерком, который еще и наверняка соберет в прокате неплохую кассу», — уверена Венди Иде из Screen Daily.

Дэвид Эрлих из Indiewire с удивлением заявляет: «Самый романтичный фильм этого года — полицейский процедурал Пак Чхан-ука. Это пронзительный криминальный триллер, где не столько важно, что герой знает о своей подозреваемой, а как он к ней относится. Правда, самые яркие эмоции нахлынут на зрителя только ближе к финалу, когда он столкнется с неожиданным поворотом сюжета».

«Южнокорейский режиссер вновь демонстрирует абсолютное мастерство, вдохнув новую жизнь в детективную историю. Первая половина фильма проходит в быстром темпе и представляет собой закрученный расследовательский процесс, который захватывает вас своим необычным монтажом и великолепной партитурой Чо Ён-ука, а затем мы переключаемся на романтическую историю двух людей, нашедших друг в друге спасение. Пак Хэ-иль в роли инспектора Хэ Чжуна входит в пантеон великих детективов, а китайская актриса Тан Вэй играет лучшую роль в своей карьере. Оскаровской академии стоит присмотреться к ним», — восторгается Карл Делосантос из Smash Cut Reviews.

Британский кинокритик The Guardian Питер Брэдшоу не жалеет для фильма пяти звезд и пишет, что на протяжении всего хронометража Чхан-ук удерживает внимание зрителя: «Великолепное кино! Здесь есть напряжение и интрига, изобретательное использование мобильных телефонов (которое так часто мешает современным триллерам), потрясающие съемки, включая фантастическую погоню на крыше и лихие повороты сюжета — все это выглядит очень по-хичкоковски».

Пак Хэ-иль и Тан Вэй

Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный», отметил в своем Telegram-канале, что фильм не дотягивает до магнум опус режиссера «Олдбоя», и называет картину «вымученным синефильским эстетизмом, к которому неплохо бы прилагать следователя».

Зинаида Пронченко у себя на странице в Facebook написала, что это первый фильм, который тронул ее на фестивале: «Классический сюжет про одержимость другим — конечно, роковой женщиной — Пак Чхан-ук рассказывает, будто с листа читает неопубликованные роман Камю. Вторжение в рутину постороннего превращает в потустороннее даже настолько конкретную вещь, как смартфон».

А что режиссер говорил о фильме?

В интервью Screen Daily Чхан-ук признается, что всегда хотел снять нетипичный полицейский детектив, и вообще считает все свои фильмы романтическими, независимо от жанра. Но, так как многие с ним не согласны, он решил показать отношения между мужчиной и женщиной в более понятном формате.

«Я хотел сделать что-то классически изысканное и довольно спокойное, где внутри героев буря эмоций, но внешне они выглядят сдержанными», — добавляет режиссер.

Сценаристка Чон Со-гён была против того, чтобы главная женская роль отошла китаянке Тан Вэй, которая играет иностранку с сомнительным прошлым, но Чхан-уку удалось ее переубедить: «Черты характера Вэй, которые я уловил при общении с ней, нашли отражение в ее героине, в первую очередь ее честность и упрямство. Она отказалась просто заучивать свои реплики наизусть, не понимая их смысла, поэтому учила корейский язык с двумя репетиторами».

О чем это?

Первый фильм Дэвида Кроненберга за 7 лет. В фильмографии Кроненберга уже есть картина с названием «Преступления будущего» — это вторая полнометражная работа режиссера. Фильм о глобальной пандемии, вызванной косметическими средствами, которая уничтожила всех фертильных женщин на Земле, вышел в 1970 году. Новая картина не ремейк.

В недалеком будущем человечество учится приспосабливаться к синтетической среде. У людей появляется «синдром ускоренной эволюции», который меняет их физиологию. Главный герой, популярный перформансист Соул Тенсер (Вигго Мортенсен), устраивает представления, где удаляет себе новообразованные органы в реальном времени, в этом ему помогает его жена Каприз (Леа Сейду). Когда творчество Тенсера привлекает внимание правительства, герою приходится устроить самое шокирующее шоу в карьере.

Что пишут критики?

Судя по отзывам, это кульминация творчества Кроненберга. В фильме проявляется одержимость режиссера плотью, как и в его предыдущих работах, получивших статус культовых. Кино называют радикальным и бескомпромиссным, отмечают завораживающий саундтрек и фантастические ландшафты загнивающих пляжей. Но есть и те, кто называет картину странной и перегруженной ненужными диалогами.

Дэвид Руни из THR спешит обрадовать фанатов ранних работ режиссера: Дэвид Кроненберг выдает тотального Дэвида Кроненберга, чего нам так не хватало последние двадцать лет, когда он снимал более реалистичные драмы. Но есть и минусы: провокативный посыл об эволюции человека перед лицом технологий перечеркивает довольно резкая и неубедительная концовка. По мнению Руни, после просмотра фильма остается очень много вопросов, на которые зритель сам вынужден искать ответы.

Ричард Лосон из Vanity Fair сожалеет, что название «Тела, тела, тела» уже принадлежит другому хоррору, который выпустит A24 в конце 2022 года; оно бы идеально подошло к его новой работе. «„Преступления будущего“ больше опираются на визионерский стиль режиссера, чем на саму историю. Кроненберг представляет мир, в котором люди мутировали и стали способны вырабатывать новые органы, бог знает для каких целей. В то время как их предназначение изучается, люди используют их, чтобы создать новый виток арт-перформансов. Фильм мастера боди-хоррора получился неожиданно спокойным, но все равно способным ввести зрителя в замешательство. Из-за того, что кино полно разных идей, которые не объединяются в тезисы, некоторым придется долго докапываться „до мяса“, тогда как остальным хватит мрачных гипотез и диких образов, чтобы удовлетворить свой аппетит».

«Преступления будущего» — изящный и провокативный фильм для конкурсной программы Каннского кинофестиваля, считает Тод МакКарти из Deadline.

Режиссеру удалось сохранить баланс между провокационными и шокирующими элементами, свойственными для его старых работ, и его нынешним видением.

Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен

«Новая работа Кроненберга похожа на сборник его лучших хитов», — утверждает Лиа Гриблатт из EW. Обозревательница хвалит музу Кроненберга Вигго Мортенсена и выдающиеся перформансы Леа Сейду и Кристен Стюарт, но, по ее мнению, «актерам остается только нагнетать интригу на пустой месте, поскольку режиссер, кажется, не сильно озабочен целостностью сюжета. Зритель в итоге так и не понимает, что же режиссер хочет сказать о будущем, которое от нас скрыто».

Критики, которые оставили свои отзывы в соцсетях, либо восхищаются фильмом, либо возмущаются. Дэвид Кроненберг предсказал, что за первые десять минут его фильма из зала выйдут зрители. Журналисты насчитали 15 ушедших человек на пресс-скрининге. «Возможно, выход из зала — это новые стоячие овации!» — добавил Кайл Бачэнэн, колумнист New York Times. Он же отметил, что люди часто выходят из зала, если им не нравится фильм или скрининг пересекается с чем-то более важным в графике. Но в случае Кроненберга люди выходили в основном на жестких сценах. Значит, «миссия выполнена»!

А что режиссер говорил о своем фильме?

Перед премьерой фильма Кроненберг дал большое интервью IndieWire, в котором рассказал о неудавшейся попытке поработать с Netflix и о том, как он смог вернуться к истокам.

«Мне кажется, я уже говорил об эпидемиях в своих фильмах „Судороги“ и „Бешеная“. Конечно, слоган „тело — это реальность“ всегда будет актуальным для меня. Вещи, которые оказывают влияние на человеческое тело, всегда очень примитивны и существенно необходимы. В 1998 году еще никто не говорил о микропластике, который теперь есть у нас в крови. Состояние человеческого тела всегда было центральной темой моих фильмов; это очень интригует, поскольку на его примере мы можем определить, где и как сейчас живут люди», — говорит режиссер.

Вызывающий слоган из фильма («Хирургия — это новый секс») вдохновлен огромным количеством YouTube-роликов с записями операций, в том числе видео, снятое от первого лица на iPhone, которое, по словам Кроненберга, показывает, насколько девайсы проникли в нашу повседневную жизнь. «Это должно быть супермодерном», — сказал режиссер.

Изначально Кроненберг должен был создать шоу для Netflix, но, после того как он написал сценарий для двух первых эпизодов, сервис открестился от дальнейшей разработки. «Я думаю, они слишком консервативны, поэтому не решились браться за мой проект. Но я все еще благодарен им. Я бы не взялся за сценарий, если бы не их энтузиазм. Мне было интересно превратить это в сериал и использовать телевизионный формат как альтернативу, потому что в таком случае я смог бы сделать восемь или даже десять часов хронометража».

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Автор: Кира Голубева