Что смотреть в 2022 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Все будущие хиты, грядущие блокбастеры, тайные сокровища и потенциальные шедевры, хорроры, супергероика, артхаус и аниме.



Коронавирус (но и не только он) продолжает вносить коррективы в прокатные планы, и в 2021 году мы так и не дождались многих фильмов, о которых писали в прошлогоднем материале: нетфликсовский байопик Мэрилин Монро «Блондинка», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, седьмая часть «Миссия: невыполнима» и «Топ Ган: Мэверик» переехали на 2022-й. В январе же состоится и российская премьера «King’s Man: Начало». В аду постпродакшена застрял «Ампир V», но вроде бы в марте мы его все-таки увидим. Вероятно, из-за переизбытка российских фильмов на фестивалях продюсеры придержали и выход экспериментального байопика Янки Дягилевой «На тебе сошелся клином белый свет». Также в 2022-м мы ждем широкий прокат российских фильмов, уже показанных в ушедшем году на фестивалях: 17 марта выйдет своеобразный ответ «Реке» Балабанова — «Нуучча» Владимира Мункуева; 24 марта — «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова; 7 апреля — «Капитан Волконогов бежал» Меркуловой и Чупова (о них мы много писали в отчетах из Сочи и Венеции). А теперь о свежих зрительских планах на 2022-й.

Даты российских премьер, если они уже известны, указаны на карточке фильма. Чтобы не пропустить премьеры остальных картин, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть»

1. «Лакричная пицца» Где смотреть: в кино; широкий прокат в России — с 13 января

Новый фильм Пола Томаса Андерсона попал во многие списки лучших фильмов за 2021 год, но до России он доедет лишь в начале 2022-го. Главный герой — 15-летний подросток Гэри Валентайн (Купер Хоффман, сын Филипа Сеймура Хоффмана), который живет в Америке 1970-х, мечтает стать звездой и пытается ухаживать за помощницей фотографа Аланой Кейн (рокерша Алана Хаим). Алана френдзонит Гэри, но скоро они становятся больше чем друзьями — партнерами по бизнесу. Кроме двух ярких молодых дебютантов, в фильме снялись и звезды вроде Брэдли Купера, Тома Уэйтса и Шона Пенна. Подробнее о фильме читайте тут.

2. «Трагедия Макбета» Где смотреть: Apple TV+ — с 14 января

Распался один из самых прославленных режиссерских дуэтов: Итан Коэн решил сосредоточиться на литературных опытах, и его брат Джоэл впервые снял кино в одиночку.

История Макбета среди рекордсменов по числу постановок в театре и кино (пьесу экранизировали, например, Орсон Уэллс, Роман Полански и Акира Куросава), но Джоэлу она особенно близка: этот сюжет лежит в основе многих коэновских фильмов о соблазнительности зла и чудовищных последствиях, к которым приводят человеческие пороки и слабости. Картина вышла в краткий ограниченный прокат перед Новым годом. Apple ждет номинаций на «Оскар».

3. «Аллея кошмаров» Где смотреть: в кино

Экранизация романа Уильяма Линдси Гришэма, сделанная Гильермо дель Торо, но не сказка и не хоррор, а остросюжетная полукриминальная драма. Действие разворачивается в Америке времен Великой депрессии. Авантюрист (Брэдли Купер), исполняющий цирковой номер с чтением мыслей, поднимается с самого дна шоу-бизнеса — ярмарочного шапито — в гостиные политиков и бизнесменов и падает обратно. Первая экранизация книги, нуар с Тайроном Пауэром и Джоан Блонделл, вышла в 1947-м. Дель Торо же в своей версии сознательно отказался от имитации классического нуарного визуала, хотя главные элементы жанра — гнетущая атмосфера, аморальный протагонист и роковая женщина — перешли и в новую версию. У фильма внушительный актерский состав: кроме Купера, играют Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара и другие.

4. «Морбиус» Где смотреть: в кино

Пополнение в киновселенной Sony, населенной антигероями и злодеями из комиксов Marvel (пока там есть лишь два фильма про Венома). Джаред Лето играет доктора Майкла Морбиуса, который пытается вылечить тяжелое заболевание крови, но превращается в вампира. Вампиризм и сверхсилы Морбиуса привлекают внимание правительственных агентов, а сам он пытается изучать свои новые способности и справиться с жаждой крови. Самая интригующая деталь фильма — участие Майкла Китона, который вновь сыграет злодея Стервятника из киновселенной Marvel («Человек-паук: Возвращение домой»). Пока неизвестно, как он окажется во вселенной Sony и для чего нужен этот ход.

5. Kimi Где смотреть: на HBO Max, с 10 февраля

До сих пор вышло немного фильмов, для которых пандемия COVID-19 была бы не досадной помехой съемкам, а частью сюжета. Один из них снял неутомимый исследователь социальных процессов Стивен Содерберг, по сути, предсказавший нынешний катаклизм в «Заражении» (фильм 2013 года возглавил топы просмотров во время первых локдаунов). 33-й полнометражный фильм Содерберга — Kimi, история айтишницы (Зои Кравиц), которая случайно обнаруживает доказательство жестокого преступления. Находка вынуждает героиню к активным действиям, но есть много препятствий: она страдает от фобии открытых пространств, большинство людей сидят по домам из-за пандемии, а на улицах Сиэтла идут протесты.

6. «Смерть на Ниле» Где смотреть: в кино

Второй фильм Кеннета Браны об Эркюле Пуаро с самим же Браной в роли легендарного сыщика (прошлый, «Убийство в Восточном экспрессе», собрал в прокате внушительные 352 млн долларов). В «Смерти на Ниле» Пуаро отправляется в речной круиз по Египту, и, конечно, глупые пассажиры снова совершают преступление рядом с великим детективом. Судя по «Восточному экспрессу», можно ожидать, что сюжет Агаты Кристи Брана щедро дополнил зрелищными съемками и экшеном (и приправил пародийным бельгийским акцентом). Других пассажиров теплохода, они же участники криминальной интриги, сыграли Галь Гадот, Летишиа Райт, Арми Хаммер и Аннетт Бенинг. Фильм давно дожидается релиза: из-за пандемии и скандального поведения Хаммера премьеру переносили несколько раз.

7. «Большой баг» Где смотреть: Netflix — с 11 февраля

Восстание машин, классический сюжет сай-фая от «Космической одиссеи» до «Матрицы», Жан-Пьер Жёне интерпретировал в духе фарсовой комедии. В его фильме четыре домашних робота неожиданно берут в заложники своих хозяев и зашедшую к ним соседку. Смешное кино на пугающие темы — обычное дело для Жёне, который еще до «Амели» прославился «Деликатесами» и «Городом потерянных детей», снятыми в соавторстве с Марком Каро. «Большой баг» — первый фильм режиссера за девять лет.

8. «Бэтмен» Где смотреть: в кино и позже на HBO Max

Очередной перезапуск истории Бэтмена делает Мэтт Ривз, режиссер последних фильмов про Планету обезьян. Ривз обещает, что его фильм будет нуаром/триллером, в котором молодой Брюс Уэйн столкнется с серийным убийцей Загадочником (Пол Дано). Звездный актерский состав дополняют Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (криминальный босс Пингвин), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт), Джеффри Райт (комиссар Гордон) и другие. Уже известно, что у нового «Бэтмена» будут сиквелы и два спин-оффа: на стриминговом сервисе HBO Мах должны будут выйти сериалы про Пингвина (в духе «Лица со шрамом») и детективное шоу про полицию Готэма.

9. «Я краснею»

Где смотреть: в кино и позже на Disney+

Потенциальный хит Pixar. Тринадцатилетняя Мэйлин Ли переживает кризис переходного возраста и каждый раз, когда нервы не выдерживают, превращается в пушистую красную панду. Саундтрек к фильму написал шведский композитор Людвиг Горанссон, а за песни отвечали Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл. Режиссер — Доми Ши, вторая женщина в истории студии, снявшая полный метр. До этого Ши успела получить «Оскар» за короткометражный мультфильм «Бао» про ожившую паровую булочку.

10. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Где смотреть: в кино

Многострадальный спин-офф поттерианы все-таки доберется до больших экранов после череды скандалов. Напомним, что злодея Грин-де-Вальда теперь играет Мадс Миккельсен, заменивший неудобного Джонни Деппа. В новом фильме Дамблдор (Джуд Лоу) собирает команду из хороших ребят, чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда на мировое господство; возглавит группу магов главный герой «Фантастических тварей» — эксцентричный магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). Кстати, Миккельсен не единственный новичок франшизы: российский актер Александр Кузнецов сыграет мракоборца Хельмута Вайса.

11. «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Где смотреть: в кино

Самый постмодернистский фильм 2022-го, экранизация всех мемов с Николасом Кейджем сразу. Главный герой — сам Кейдж, погрязший в долгах и снимающийся по второсортном треше. Однажды актер соглашается поучаствовать в праздновании дня рождения мексиканского богача Хави (Педро Паскаль) за внушительную сумму в миллион долларов. Хави оказывается безумным фанатом Кейджа и лидером крупнейшей ОПГ, похитившей влиятельного политика.

12. «Сердце Пармы» Где смотреть: в кино

Фильм Антона Мегердичева, режиссера «Метро» и «Движения вверх», снят по одноименному роману Алексея Иванова — автора, столь любимого кинематографистами (см. сериал «Пищеблок» и фильм «Географ глобус пропил»). «Сердце Пармы» основано на истории завоевания пермских земель (их тут называют Пармой) Иваном III в XV веке. Суровые бородачи, кони и мечи прилагаются. В главных ролях — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Над сценарием работал Сергей Бодров, изначально он и должен был снять этот фильм, но позднее оставил режиссерское кресло, сославшись на плотный рабочий график.

13. «Варяг» Где смотреть: в кино

Новый проект модного режиссера Роберта Эггерса, снявшего «Ведьму» и «Маяк», — триллер о мести в декорациях раннего Средневековья. Локальное название «Варяг» навевает ассоциации с Киевской Русью, но дело происходит в Исландии начала X века. Персонаж скандинавского фольклора Амлет, сын убитого короля викингов — прототип шекспировского принца датского. В фильме Эггерса его играет Александр Скарсгард. Там также снимаются Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Уиллем Дефо, несколько скандинавских актеров и Бьорк, чья героиня называется просто ясновидящей.

14. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Где смотреть: в кино

О возвращении колдуна-супергероя Доктора Стрэнджа нам напомнили тизером после титров нового «Человека-паука». Во втором сольном фильме о хирурге, обучившемся магическим искусствам, герой Бенедикта Камбербэтча открывает вход в мультивселенную, хотя ему настоятельно советуют этого не делать. Доктору помогает Ванда Максимофф из сериала «Ванда/Вижн» (Элизабет Олсен). Из тизера можно узнать, что в мультивселенной Стрэндж встретит злого двойника — альтернативную версию себя самого.

15. «Базз Лайтер» Где смотреть: в кино и позже на Disney+

Приквел «Истории игрушек», который студия Pixar делала пять лет. Режиссером стал Энгус МакЛэйн («В поисках Дори»). Фильм посвящен космонавту (не игрушечному!) Баззу Лайтеру (его озвучил Крис Эванс), который бороздил космические пространства и встречал пришельцев, а потом стал прототипом фигурки, попавшей в руки мальчику Энди из оригинального мультфильма.

16. «Мир Юрского периода: Господство» Где смотреть: в кино

В летнем сезоне студия Universal ставит на проверенных временем динозавров. Действие происходит через несколько лет после событий «Мира Юрского периода 2». Человечество пытается понять, как сосуществовать с генетически модифицированными динозаврами, захватывающими планету. Надо полагать, это будет непросто. Автор сценария и режиссер Колин Треворроу обещает, что динозавры больше не будут нападать на города (и правда, трудно объяснить, что их заставляло это делать), так что ждем экшена в природных пейзажах. Большая часть актеров прошлого фильма, включая Криса Пратта, Брайс Даллас Ховард и Лору Дерн, заявлена и в составе нового фильма.

17. «Тор: Любовь и гром»

Где смотреть: в кино Фотография со съемок

Громовержец Тор станет первым персонажем киновселенной Marvel с четырьмя сольными релизами. Назначение Тайки Вайтити на режиссерский пост «Рагнарёка» дало новую жизнь линейке фильмов о супергерое с молотом: новозеландец усилил комедийный элемент истории. А сюжетная арка Тора в «Войне бесконечности» и «Финале» третьей фазы «Мстителей» оказалась одной из самых драматичных и запоминающихся. Ответственным за «Любовь и гром» снова оказался Вайтити, а Кристиан Бэйл (Горр — убийца богов) может задать новый стандарт марвеловских суперзлодеев. Четвертый «Тор» получил один из самых выигрышных слотов в прокатном календаре: он выйдет в разгар летнего сезона, в начале июля.

18. «Быстрее пули» Где смотреть: в кино; премьера в США — 15 июля

Боевик с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок (оба стали звездами в 90-е, но ни разу не играли в одном фильме) — история о пятерых наемных убийцах, которые одновременно оказываются в японском скоростном поезде. У каждого из них свое задание, но по ходу фильма киллеры узнают, что их миссии связаны. «Быстрее пули» — экранизация бестселлера японца Котаро Исаки, а ее режиссер — Дэвид Литч, снявший «Дэдпула 2» и «Хоббса и Шоу» из франшизы «Форсаж».

19. «Нет» Где смотреть: в кино; премьера в США — 21 июля

Новый проект Джордана Пила окружен атмосферой секретности (то же было и с его прошлым фильмом «Мы»). Все, что известно на сегодняшний день о картине, — это название, имена основных актеров (в их числе — Дэниэл Калуя, снимавшийся в сенсационном дебюте Пила «Прочь», и Стивен Ян из «Пылающего» и «Минари») и загадочный постер с угрожающей тучей, нависшей над горным городком. Это первый фильм Пила, снятый для формата IMAX, значит, стоит ждать чего-то более масштабного, чем «Прочь» и «Мы».

20. «Неудержимые 4» Где смотреть: в кино Фотография со съемок

Четвертую часть «Неудержимых» запланировали еще после выхода третьей, семь лет назад, но разногласия между Сильвестром Сталлоне и продюсерами застопорили процесс. Судя по тому, что известно на сегодняшний день, состав «Неудержимых» будет менее представительным, чем в предыдущих фильмах франшизы, но Сталлоне, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Джейсон Стэйтем по-прежнему в строю. Из новых бойцов самые примечательные — рэпер 50 Cent (обладатель солидной фильмографии из малобюджетных боевиков) и Меган Фокс, больше всего известная по «Трансформерам». Жан-Клод Ван Дамм публично говорил, что тоже готов вернуться в строй, но официальных новостей на этот счет не было. Ключевая интрига тут — возможный возрастной рейтинг фильма. Две первые картины франшизы получили R за жестокость, а вот третью смягчили до PG-13, но это явно не соответствует духу боевиков 1980 — 1990-х, ради возрождения которого «Неудержимые» и были придуманы.

21. «Треугольник печали»

Где смотреть: в кино и на фестивалях; российская премьера — осень 2022 Фотография со съемок

Швед Рубен Эстлунд сделал себе имя сатирическими комедиями о нравах «золотого миллиарда». «Форс-мажор» и «Квадрат» были хитами Каннского фестиваля (последняя картина принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь», номинацию на «Оскар» и приз Европейской киноакадемии за лучший фильм). У первого англоязычного проекта Эстлунда опять геометрическая фигура в названии и парадоксы классового общества — в сюжете. Это кино о крушении роскошной яхты посреди океана. Главные герои — пара супермоделей — оказываются на необитаемом острове в компании миллиардеров, капитана-марксиста (Вуди Харрельсон) и уборщицы — единственной из выживших, кто умеет готовить. Можно смело ставить на то, что мировая премьера пройдет в Каннах.

22. «Преступления будущего»

Где смотреть: в кино

В мире недалекого будущего жизнь человечества изменил «синдром ускоренной эволюции». Артист Сол (Вигго Мортенсен) отращивает себе новые органы для развлечения публики, ему помогает жена Каприз (Леа Сейду). Имя режиссера можно угадать уже по этому краткому описанию — это Дэвид Кроненберг, вернувшийся к своим истокам в жанре боди-хоррора. «Преступления будущего» — так назывался второй фильм канадца, снятый полвека назад, однако новый проект основан не на той истории, а на нереализованном сценарии двадцатилетней давности. Кроме Мортенсена и Сейду, в фильме снялась Кристен Стюарт. Режиссер рассчитывает на премьеру в Каннах.

23. «Хэллоуин заканчивается»

Где смотреть: в кино

Перезапуск франшизы об убийце в белой маске оказался успешным. Первые два фильма в трилогии Дэвида Гордона Грина — в числе самых кассовых хорроров последних лет. Сюжет заключительной части неизвестен, но в жанре слэшера это вопрос второстепенный. Тут снова сыграет Кайл Ричардс — актриса, которая ребенком снималась в оригинальном «Хэллоуине» Джона Карпентера и вернулась к роли в фильме этого года «Хэллоуин убивает». Поклонники хорроров тепло приняли возвращение Ричардс, и в сценарии «Хэллоуин заканчивается» ее участие будет более значительным.

24. «Человек-паук: Через вселенные 2» Где смотреть: в кино

У сиквела мультфильма о Спайдермене, а точнее, о Спайдерменах, еще может измениться локальное название. По-английски он называется «Через Спайдер-вселенную. Часть 1» (первый фильм был озаглавлен «В Спайдер-вселенную» — все запутано). Работа над сиквелом началась еще до релиза чрезвычайно успешного оригинала (собрал 375 млн долларов в 2018 году). Главными героями останутся альтернативный Питеру Паркеру Человек-паук Майлз Моралес и Женщина-паук Гвен Стейси, также в мультфильме появятся Человек-паук из будущего Мигель О’Хара и еще целая армия Спайдерменов.

25. «Флэш» Где смотреть: в кино и позже на HBO Max

Самый скоростной супергерой из комиксов DC тоже получит свой сольник. Барри Аллен по прозвищу Флэш (Эзра Миллер) попытается вернуться в прошлое, чтобы спасти мать, но своими действиями создаст альтернативную вселенную. В блокбастере появятся его коллега Чудо-женщина (Галь Гадот) и сразу два Бэтмена! С Бэтменом-Аффлеком Флэш уже знаком, а вот пожилого супергероя (Майкл Китон сыграет постаревшую версию Бэтмена из фильмов Тима Бёртона) он увидит впервые.

26. «Черная Пантера: Ваканда навсегда» Где смотреть: в кино

Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер не сомневался, что Чедвик Боузман вернется к роли короля Ваканды Т’Чаллы, и уже писал сценарий с расчетом на актера. Летом 2020 года Боузман умер от рака. Он не афишировал свою болезнь, и смерть актера стала для всех шоком. Были сомнения в том, делать ли вообще сиквел «Черной Пантеры», ведь любого актера на замену Боузману фанаты Marvel бы не приняли. Пока неизвестно, что происходит в сюжете «Ваканда навеки», но в комиксах титул Черной Пантеры переходит к сестре Т’Чаллы — Шури, которую играет Летишиа Райт.

27. «Фабельманы»

Где смотреть: в кино; премьера в США — 22 ноября

Стивен Спилберг давно задумал драму взросления, основанную на его собственных воспоминаниях о детстве в Аризоне. Режиссер долго не решался приступить к проекту, который изначально назывался «Я буду дома»: вдруг не понравится родителям? И вот после их смерти (мать режиссера умерла в 2017 году, отец — в августе 2020-го в возрасте 103 лет) фильм все же снят и выйдет под другим названием. Сценарий написан Спилбергом вместе с драматургом Тони Кушнером — автором хитовой театральной пьесы «Ангелы в Америке», который работал с режиссером над «Мюнхеном», «Линкольном» и «Вестсайдской историей». Сюжет расскажет о юном киномане по имени Сэмми, который мечтает сделать карьеру в Голливуде. Родителей играют Мишель Уильямс и Пол Дано, а прототипом героя Сета Рогена стал дядя Спилберга.

28. «Аватар 2»

Где смотреть: в кино

Со времен «Аватара» утекло столько времени, что установленная им гегемония и 3D уже вышли из моды, а кассовый рекорд всех времен побил фильм «Мстители: Финал» («Аватар», правда, вернулся на первую строчку благодаря повторному прокату), да и мы успели уже подзабыть про четыре анонсированных сиквела. «Аватар 2» был запланирован на 2014 год, но, как и в случае с первым фильмом, под продолжение пришлось специально разрабатывать новую технологию, на этот раз захвата движения при подводных съемках. Релиз переносили восемь раз, в итоге он стоит на декабрь 2022 года — возвращение на Пандору состоится через 13 лет после первого фильма. О сюжете ничего не известно, кроме того что главные герои останутся теми же (Сэм Уортингтон и Зои Салдана в образах инопланетных аборигенов на’ви), а действие будет происходить на Пандоре, но в других ее областях.

29. «Аквамен 2»

Где смотреть: в кино и позже на HBO Max Фотография со съемок

Киновселенная DC продолжает расширяться: свой сиквел заслужил и подводный супергерой, сыгранный Джейсоном Момоа. Сюжет фильма пока держится в тайне, но известно, что Аквамен должен будет защитить Атлантиду и для этого объединит усилия с неожиданным союзником. Вероятно, им станет Орм (Патрик Уилсон) — злобный брат главного героя из первой части. Также во втором фильме вернутся Мера (Эмбер Хёрд), соратница Аквамена, и его злейший враг Черная Манта (Яхья Абдул-Матин II). А в режиссерском кресле — по-прежнему Джеймс Ван, снявший первого «Аквамена».

30. «Клипмейкеры» Где смотреть: в кино

Почти автобиографическое кино Григория Константинопольского. В 90-е он был одним из главных клипмейкеров страны и снимал музыкальные видео для Аллы Пугачевой, «Машины времени» и Pep-See, а теперь реконструирует эту бурную эпоху. Действие фильма происходит в Москве с 1992-го по 1999-й. Главного героя зовут Гриша (Александр Горчилин), он, разумеется, тоже снимает клипы, а еще влюбляется, тусуется, ищет себя. В фильме также снялись вездесущий Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина и Иван Макаревич.

31. «Три тысячи лет ожидания»

Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Джордж Миллер описывает свой новый проект как эпический по масштабам и одновременно утверждает, что это противоположность «Безумного Макса»: в «Трех тысячах лет» будет много сцен в интерьерах и много диалогов, хотя и экшен режиссер тоже обещает. Бюджет по сравнению с «Дорогой ярости» тоже скромный — 60 млн долларов. Ради фильма о романтической (скорее всего) встрече героини Тильды Суинтон с джинном (Идрис Эльба) Миллер отвлекся от «Фьюриосы» — спин-оффа фильмов о Максе. О сюжете почти ничего не известно, но продюсер Даг Митчелл проговорился, что три тысячи лет в заглавии фильма не метафора.

32. «Белый шум»

Где смотреть: Netflix; дата премьеры пока неизвестна

Третий фильм интеллигентного Ноа Баумбака для стриминга — самый амбициозный проект режиссера на сегодняшний день. «Белый шум» — первая для Баумбака экранизация, ее первоисточник — самый известный роман постмодерниста Дона ДеЛилло, современного классика американской литературы. Основная сложность для режиссера — найти верную интонацию для изложения причудливого сюжета о профессоре «гитлероведения» и его семье в заштатном университетском городке. Главные роли играют постоянные актеры Баумбака — Адам Драйвер и Грета Гервиг, которая в последние годы больше занималась режиссурой, чем актерской карьерой.

33. «Бульвар Разочарования» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер определяет свой новый проект как «комедию кошмаров» и грозится, что фильм будет идти четыре часа. Плохая новость для тех, кому показалось затянутым «Солнцестояние» с его хронометражем в два с половиной! Главную роль играет Хоакин Феникс, среди актеров второго плана — Эми Райан, Паркер Поузи и Мэрил Стрип. Продюсирует «Бульвар Разочарования», как и прежние фильмы Астера, компания A24.

34. «Убийцы цветочной луны» Где смотреть: в кино и на Apple TV+; дата премьеры пока неизвестна

Это уже десятый фильм Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и шестой — с Леонардо ДиКаприо. Но первый, в котором два актера появятся вместе. Основанные на документальном бестселлере, «Убийцы цветочной луны» рассказывают о массовом убийстве индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х и расследовании дела ФБР. Преступление стало кульминацией конфликта вокруг нефтяных месторождений, обнаруженных на территории резервации. Вместе с «Трагедией Макбета» Джоэла Коэна «Убийцы» — внушительная заявка Apple TV+ на вклад в киноискусство, престиж и оскаровские номинации. Недавно Скорсезе осуществил на деньги Netflix проект мечты «Ирландец», но Apple смогла предложить режиссеру нечто большее — полноценный прокат «Убийц цветочной луны» в кинотеатрах.

35. «Бардо» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна Фотография со съемок

Бардо — буддийский термин, означающий состояние души между смертью и очередным перерождением. Пока непонятно, подразумевает ли Алехандро Гонсалес Иньярриту новый виток собственной карьеры. Но в аннотации фильма угадываются параллели между главным героем и самим режиссером. «Бардо» посвящен мексиканскому журналисту и документалисту, который возвращается в родную страну и осмысляет свои отношения с ней. Также и Иньярриту работает в Мексике впервые за 20 лет после полнометражного дебюта «Сука-любовь».

36. «Решение расстаться» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Самый ожидаемый корейский фильм года — романтический триллер Пак Чхан-ука о детективе, который во время расследования преступления влюбляется в жену убитого, она же главная подозреваемая. Корпорация CJ Entertainment, лидер южнокорейской киноиндустрии, пока не обнародовала дату премьеры. Но Пак — завсегдатай Каннского фестиваля (в конкурсе показывали «Олдбоя», «Жажду» и «Служанку»), так что можно ожидать возвращения режиссера на Круазетт. Права на российский прокат уже куплены.

37. «Банши Инишира» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

В «Банши Инишира» собрались лучшие силы ирландского кинематографа: режиссер и автор сценария — Мартин МакДона, в ролях — Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Бэрри Кигэн. Национальный колорит заявлен уже в непонятном названии фильма: Инишир — островок у западного берега Ирландии, банши — призраки из кельтского фольклора. Сюжет, впрочем, не имеет отношения к сверхъестественному — это драма о кризисе в отношениях двух старых друзей, основанная на неопубликованной пьесе режиссера, который до кино прославился как театральный драматург.

38. «Зона интересов» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Роман Мартина Эмиса «Зона интересов» — картина холокоста глазами трех сотрудников концлагеря: коменданта, офицера вермахта и бригадира зондеркоманды (заключенные, обслуживающие газовые камеры в обмен на повышенный паек и улучшенные условия содержания). Книга издавалась и на русском. Режиссер Джонатан Глейзер известен неспешным темпом работы: дебютировав в кино «Сексуальной тварью» в 2000 году, с тех пор он снял всего два игровых фильма — «Рождение» и «Побудь в моей шкуре». Но съемки «Зоны интересов» благополучно завершились осенью, и, если Глейзер не увязнет в монтаже, фильм наверняка покажут на одном из топ-фестивалей 2022-го.

39. «Хозяин» Где смотреть: на фестивалях и на Кинопоиске; даты пока неизвестны

Юрий Быков продолжает снимать суровые и честные драмы с названием из одного существительного. В новой, по словам самого режиссера, он пытается ответить на вопрос о том, почему современное российское общество жестко разделено на социальные страты и возможен ли между ними диалог (ответ отрицательный). Семья Меньшовых становится свидетелями аварии на трассе. Они спасают мужчину, который оказывается подполковником ФСБ по фамилии Родин. На первый взгляд выгодное знакомство превращает жизнь Меньшовых в ад. Главные роли исполнили Артем Быстров (он уже снимался у Быкова в «Дураке»), Клавдия Коршунова, игравшая в фильмах Шарунаса Бартаса и Александра Миндадзе, и Олег Фомин. Производством «Хозяина» занимается компания Hype Film («Петровы в гриппе», «Уроки фарси»), но не только она: фильм снимается в копродукции с Францией, Швейцарией, Великобританией и Мексикой, так что его премьеру можно ожидать на одном из престижных европейских фестивалей.

40. «Скарлет» Где смотреть: в кино и на фестивалях; дата премьеры пока неизвестна

Экранизация «Мартина Идена» превратила итальянца Пьетро Марчелло из авангардиста, известного только знатокам, в одну из главных надежд европейского арт-кино. Любитель русской культуры и подзабытых писателей ХХ века, сейчас Марчелло заканчивает работу над фильмом по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. В повести действие происходило в условной приморской стране, Марчелло перенес историю в Нормандию после Первой мировой. Главную мужскую роль — видимо, капитана Грея — сыграл Луи Гаррель. Как и «Хозяина», этот фильм тоже продюсируют Илья Стюарт и его компания Hype Film.

41. «Воланд»

Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Вслед за Юрием Карой и Владимиром Бортко за киноадаптацию культового романа Михаила Булгакова взялись режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор. Ранее они вместе работали над зимней сказкой «Серебряные коньки». Бюджет фильма — 15 млн долларов. Действие, как и у Булгакова, разворачивается в Москве 1930-х. А вот сюжет немного изменится: после громкого скандала от известного писателя отворачиваются коллеги и общественность, поддерживает его только возлюбленная Маргарита. Мастер берется за новый роман, героем которого становится таинственный иностранец Воланд. Автор погружается в свое произведение, постепенно переставая различать реальность и вымысел. Мастера и Маргариту сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда досталась немецкому актеру Аугусту Дилю, снимавшемуся у Тарантино в «Бесславных ублюдках» и у Малика в «Тайной жизни».

42. «Достать ножи 2»

Где смотреть: Netflix; дата премьеры пока неизвестна

Безукоризненный сыщик Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возвращается! Первая часть «Достать ножи» доказала, что оригинальные детективы все еще интересны массовому зрителю (фильм с бюджетом 40 млн долларов заработал в прокате 311 миллионов). Поэтому Netflix подсуетился и решил выкупить права на сиквелы, которые будут выходить сразу на стриминге. Сценарист и режиссер Райан Джонсон не раскрывает подробности сюжета фильма, но известно, что новое дело Бланка никак не будет связано с предыдущим. А компанию Крэйгу составят Итан Хоук, Кэтрин Хан, Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста.

43. «Город астероидов» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Не успел выйти «Французский вестник», как Уэс Андерсон уже принялся за новый проект. Съемки начались в августе в Испании и завершились в октябре, так что есть шансы, что премьера состоится на грядущем Каннском фестивале. Саундтрек к фильму вновь написал Александр Деспла. Подробностей пока нет, но журналисты уверяют, что это самый грандиозный проект режиссера (примерно то же говорили и про «Вестник»!); известно, что для съемок были построены декорации в стиле вестернов. Актерский состав традиционно звездный: Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Брайан Крэнстон, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и другие.

44. «Кит» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Даррен Аронофски снимает для культовой компании А24! В главной роли — звезда «Мумии» Брендан Фрейзер, который в последние годы известен, скорее, как интернет-мем (сначала все потешались над его лишним весом и потрепанной внешностью, а затем стали сочувствовать). Фрейзер играет 300-килограммового мужчину по имени Чарли, который давно бросил семью ради любовника, а теперь пытается восстановить отношения со своей дочерью-подростком Лиз (Хонг Чау). Фильм снят по одноименной пьесе модного нью-йоркского драматурга Сэмюэля Д. Хантера, в 2014 году он получил стипендию МакАртура, которую неофициально называют «грантом для гениев».

45. «Пузырь» Где смотреть: Netflix; дата премьеры пока неизвестна

Джадд Апатоу, главный американский комедиограф XXI века, возвращается с новым проектом. Герои «Пузыря» — актеры, которые застряли в отеле во время пандемии и пытаются закончить фильм. Главные роли сыграли Карен Гиллан, Педро Паскаль, Лесли Манн, Дэвид Духовны, Фред Армисен и еще несколько звезд, включая Марию Бакалову («Борат 2»). Сценарий фильма Апатоу написал совместно с Пэм Брэйди, известной по работе над первыми сезонами «Южного Парка».

46. «Серый человек»

Где смотреть: Netflix; дата премьеры пока неизвестна

Братья Руссо, известные по ряду громких марвеловских фильмов («Мстители: Финал», «Первый мститель: Противостояние»), пытаются избавиться от славы комикс-режиссеров. Они сняли драматический фильм «По наклонной», а теперь выпустят триллер с Райаном Гослингом. Он сыграл бывшего агента ЦРУ Корта Джентри по кличке Серый Человек, который вступил в противостояние с экс-коллегой Ллойдом Хансеном (Крис Эванс). Проект находился в разработке с 2011 года (тогда его должен был снимать Джеймс Грэй), но активно запустился лишь при участии Руссо и сейчас считается одним из самых дорогих фильмов Netflix (бюджет — 200 млн долларов).

47. «Вызов» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Проект Клима Шипенко («Текст» и «Холоп») привлек к себе повышенное внимание задолго до начала съемок. «Вызов» стал первым игровым фильмом, съемки которого прошли на МКС. Героиня, врач-кардиолог Женя (Юлия Пересильд), отправляется в космос, чтобы прооперировать астронавта Ивана (настоящий космонавт Олег Новицкий). Он потерял сознание на МКС и не может вернуться на Землю за медпомощью. Интересно, что за несколько месяцев до анонса «Вызова» о своих планах снять в космосе боевик (с известным экстремалом и авантюристом Томом Крузом) заявил Даг Лайман.

48. «Декабрь»

Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

До полета на МКС в компании Юлии Пересильд Клим Шипенко успел снять драму о последних днях Сергея Есенина с Александром Петровым в главной роли (работая с актером над «Текстом», Шипенко, по его словам, разглядел в Петрове трагический надлом и боль — качества, необходимые для роли поэта). В фильме также заняты Сергей Гилев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и Александр Самойленко. Кто играет Айседору Дункан, пока неизвестно, но это точно не Асмус.

49. «Судзумэ закрывает двери» Где смотреть: в кино и на стримингах; дата премьеры в Японии неизвестна

17-летняя Судзумэ помогает молодому путешественнику в поисках загадочной двери и, открыв ее, впускает в мир бедствия и несчастья. Один из главных современных режиссеров аниме, Макото Синкай сохраняет постоянный темп работы, выпуская по фильму раз в три года: суперхит «Твое имя» (в тройке самых кассовых полнометражных аниме в истории) вышел в 2016-м, «Дитя погоды» — в 2019-м, а прокат «Судзумэ» в Японии намечен на конец 2022 года.

50. «Ветер» Где смотреть: в кино; дата премьеры пока неизвестна

Сергей Члиянц — продюсер киноклассики нулевых: «Настройщика» Киры Муратовой, «Бумера», «Как я провел этим летом». Как режиссер он сделал всего один фильм — криминальную постперестроечную драму «По прямой». В режиссуру спустя 30 лет он возвращается, чтобы снять мистическую драму по сценарию Петра Луцика, написанному в 1996-м. Имя Алексея Саморядова в титрах — дань памяти соавтору, погибшему в 1994-м: вместе друзья написали сценарии таких культовых фильмов 90-х, как «Гонгофер», «Дюба-дюба», «Дети чугунных богов», «Лимита», и сняли великую «Окраину». После смерти Саморядова Луцик продолжал подписывать все свои сценарии двумя фамилиями.

О сюжете картины известно немного. Учитывая время написания сценария, это предсказуемо притча о развале империи (в духе «Дикого поля»). Иван и Катя живут в уцелевшей после войны станице на юге России. Отправившись на поиски пропитания, Иван сталкивается с еще одним выжившим, Сергеем, и они продолжают путь уже вместе, проходя через ряд испытаний. В фильме снялись Федор Лавров, Никита Тезин, Сергей Гилев, Артур Смольянинов, Виталий Хаев и Юлия Пересильд.

Авторы: Андрей Карташов, Марат Шабаев, Максим Ершов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС (фотография к фильму «Вызов»)