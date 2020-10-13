«Лакричная пицца». Авантюрная комедия Пола Томаса Андерсона о первой любви

У «Лакричной пиццы» восторженная критика, она попала во многие топы за 2021 год и считается фаворитом сезона наград. Шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков посмотрел фильм и считает, что именно он идеальная точка входа в фильмографию мастера для тех, кто не очаровался монументальностью его прошлых картин. Прокат картины в России начнется 13 января 2022 года.



1973 год, долина Сан-Фернандо. Гэри Валентайн (Купер Хоффман, сын Филипа Сеймура Хоффмана), 15-летний актер с деловой хваткой, знакомится в очереди с Аланой (Алана Хаим из группы Haim) — двадцати-с-чем-то-летней девушкой из еврейской семьи, которая подрабатывает в школьной фотостудии. Алана пресекает его ухаживания, но не отдаляет от себя настырного подростка. Постепенно герои становятся не только приятелями, но и бизнес-партнерами (Гэри с жаром продвигает хит сезона — водные кровати), попадая в комичные ситуации с участием реальных и вымышленных знаменитостей того времени.

К началу 2020-х Пол Томас Андерсон оказался одним из последних американских «аутеров», которого не попытались отменить или сбросить с пьедестала. Он уже 20 лет живет в счастливом, насколько можно судить, браке с актрисой Майей Рудольф. Признается в любви фильмам Marvel и не ругается со стримингами. Часто хвалит коллег и покровительствует молодежи. В общем, не пытается вести себя как гуру и эксплуатировать образ мэтра, которым Андерсон, вообще-то, и является (он брал призы в Каннах и Венеции, экранизировал прихотливую прозу Томаса Пинчона и дважды поработал с требовательным Дэниэлом Дэй-Льюисом). Его можно было бы назвать абсолютно нормальным режиссером, если на секунду забыть, какое странное кино он снимает.

«Лакричная пицца» — фильм, который в сравнении с другими вещами Андерсона кажется незатейливым. В нем нет монументальности «Нефти», метафизичности «Мастера» или параноидальности «Врожденного порока». Самый близкий аналог «Пиццы» в фильмографии ПТА — «Любовь, сбивающая с ног». Впрочем, ромком про двух чудиков, которые, несмотря на все препятствия, обрели счастье, никогда не был любим широкой аудиторией. Но вот зал мультиплекса, каждые десять минут взрывающийся от хохота на «Пицце», я могу представить себе очень хорошо. Да что там, я сам в нем сидел!

Купер Хоффман

Хардкорные фанаты Андерсона, привыкшие разбирать многослойные работы кумира, наверняка скажут, что это самая необязательная и неамбициозная его картина. Что такой ностальгический, местами откровенно сентиментальный фильм мог бы снять кто-то другой (например, Ричард Линклейтер — «Пицца» и правда чем-то напоминает «Каждому свое»). Что здесь даже по андерсоновским меркам слишком много куда-то бегут, а на фоне играет крайне конвенциональный для кино о 1970-х саундтрек (Боуи, The Doors, Маккартни). Все это, наверное, справедливо. Но правда и в том, что Андерсону удалось заразить зрителя собственным восторгом от текстуры жизни, солнца, Калифорнии, молодости. Убедить нас хотя бы на два часа, что миру нужно говорить «да» и не бояться последствий.

Добиться, чтобы оптимистический пафос не звучал фальшиво, помогают актеры, подобранные, как обычно у Андерсона, исключительно точно. Если бы существовал «Оскар» за роль третьего плана, то в этом году его взял бы Брэдли Купер, сыгравший истеричного продюсера Джона Питерса. Хоффман-младший, которому, понятно, не избежать сравнений с великим отцом, одинаково убедителен и в ипостаси парня из вечной френдзоны, и в образе ловкого импресарио. Ну а главное открытие, конечно, Хаим — очень хочется, чтобы после такого органичного, расслабленного и в то же время эффектного дебюта у нее началась полноценная кинокарьера.

Алана Хаим и Купер Хоффман

«Пицца» интересна еще и тем, что в ней — похоже, впервые у Андерсона — в центре сюжета оказывается женщина. Альма в «Призрачной нити» все-таки была прежде всего музой главного героя, пусть и выторговавшей себе небывалые для ее предшественниц условия. Алана движется по собственной, независимой от Гэри орбите, у нее достаточно сцен, никак не обусловленных его присутствием и раскрывающих ее внутренний мир. Это знаменательный сдвиг для режиссера, который в своих картинах обычно представляет точку зрения мужчины: порнозвезды, коммерсанта-неудачника, алчного нефтепромышленника, хиппи, гениального кутюрье.

И, наконец, самое, пожалуй, ценное. В последнее время все чаще приходится слышать, что большое искусство — это непременно разговор о важных вещах, что оно невозможно без громкой, с социальным окрасом, темы. И Андерсон никогда не чурался политического. Погружаясь в историю Америки, он серьезно разрабатывал сюжеты об индивидуализме («Нефть»), крахе традиционных религий («Мастер»), контркультуре, которая переходит на службу системе («Врожденный порок»). «Лакричная пицца» выходит в эпоху, когда слово «эскапизм» звучит как ругательство, а от обращения к прошлому ждут грозных параллелей с настоящим. И что же? После этого удивительного фильма, прочно вписанного в свое время (по телевизору рассказывают о нефтяном кризисе, в кино идет «Живи и дай умереть», обыватели несмешно передразнивают акценты иммигрантов), запоминаются не общепризнанные исторические или бытовые вехи, а выдуманные режиссером, но такие живые, подробности. Звук пощечины, которую Алана отвешивает Гэри. Сцена с маневрирующим на наклонной дороге грузовиком, в котором закончился бензин. Или то, как герои дышат друг другу в трубку. Очень может быть, что именно энергичная и трогательная «Пицца» превратит Андерсона из героя небольшого, но страстного культа в режиссера, понятного миллионной аудитории и любимого ею.