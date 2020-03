Сразу готов предупредить вас, друзья, готовтесь минусовать эту рецензию, так как она будет положительной.



Положительной она будет благодаря многим фактором. Безусловно фактор под номером один это мои личные предпочтения, а именно то, что я фанатичный любитель сего жанра. Любитель фильмов про вымирание человечества (в разных масштабах). И фанат жанра практически во всех его проявлениях.



Фильм Содерберга порадовал меня прежде всего тем, что большинство аудитории как раз-таки смутило: размеренность, неторопливость действия, режиссер не пытался шокировать всеми возможными способами, популярными нынче: литры крови, вампиры, инопланетяне, зомби, всемирный зловещий заговор корпораций Ничего этого в фильме нет, да и слава богу! А человек здравомыслящий всегда найдет в этом фильме чего испугаться.



Фильм смотрится на одном дыхании и без особого экшена, сама динамика развития событий держит в напряжении до конца.



Автор картины задал себе определенную задачу, поставил перед собой и зрителем конкретные вопросы. Задачу он решил, на все вопросы сам дал ответы. Это еще один момент, который подкупил меня в фильме. Если честно, уже надоели фильмы с открытыми концовками, с вопросами без ответов или с «тонким» намеком в конце на то, что ответы то будут, но только части так в пятой, шестой.



Не смотря на то, что режиссер сам ловко раскрывает все темы и без участия зрителя, этот фильм безусловно лишь для тех кто любит иногда включать мозги, для мыслителей и ценителей. Фильм не любит критику, отстраняется от нее, но заставляет людей обсуждать, спорить, задумываться. Не прекрасно ли это?



Самый интересный момент в фильме, что нам показали в качестве главного злодея не одну из бездушных транснациональных корпораций или задушенных бюрократией правительственных учреждений, а как раз таки наоборот. И эта мысль мне понравилась. Я думаю, что один человек может быть не менее продажным, чем какое-нибудь ОАО со звучным названием.



-Who says?

-The Internet

-The Internet? And you believe it? (с)



Конечно каждый сам выбирает во что ему верить или скорее чем себя обманывать.



Главное о чем меня заставил задуматься этот фильм, это о том, что 1% это не так уж и мало. Конечно все относительно, это я знал и до просмотра фильма, но фильм меня заставил всерьез об этом подумать. Заставил задуматься о том, что кроется за некоторыми числами.



В 1918 году от вируса Испанского гриппа умер 1% населения земли. 1%. 50 000 000 человек. Вот тебе и 1%.



Птичий грипп. (H5N1). 2003-2009 годы: 442 заболевших, 262 умерших.



Атипичная пневмония.(SARS). 2003 год: 8096 заболевших, 774 умерших.



Свинной грипп. (A/H1N1). 2009 год: 414945 заболевших, 5850 умерших.



Что дальше? Я поверил Содербергу и пожалуй куплю себе защитную маску, латексные перчатки и запас консервов и воды.



Про банальности скажу по минимуму: актеры мировой величины, приятно видеть. Марион Котийяр обожаю! Очень порадовала Кейт Уинслет. Мой любимый персонаж в фильме. Режиссура и саундтрек на уровне, то, что должно быть, ни больше ни меньше.



8 из 10