Все: 168

Положительные: 97

Отрицательные: 26

Процент: 71.1%

Нейтральные:45 ещё случайные fculikow рецензии (2)

оценки Реализм и только. Безусловно сейчас в 2020,учитывая обстоятельства Коронавируса, фильм смотрится как некое пророчество, ибо имеется сходство даже в источнике вируса.



Однако если абстрагироваться от этого, и оценить этот фильм как он есть. То мы имеем очень реалистичное кино: действия эпидемиологов, паника простых людей, блогеры и журналисты, которые пытаются получить со всего этого выгоду. Все это показано очень достоверно.



И… плюсы кончились.



Драмы здесь НЕТ, она отсутствует, отец который потерял жену и дочь реагирует настолько спокойно, что вспоминает о них лишь ближе к концу фильма, все это следует из очень быстрого темпа фильма. Показаны все события от начала эпидемии до ее конца.



Каст. Я был невероятно удивлен насколько блекло смотрелись все из сыгравших звезд. Настолько, что если заменить их другими малоизвестными актерами, то ничего бы и не изменилось в общем.



Вместо того, чтобы сосредоточиться и показать людские отношение во время этого ужасного вируса, авторы решили сконцентрироваться на самом вирусе, как будто он и есть главный герой. Итого мы имеем очень правдоподобное кино с никакой драмой, плохо сыгранный и как следствие довольно пустой.



5 из 10



Только за счет реализма. Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет Йурий рецензии (404)

оценки

друзья

фильмы

звёзды Очень злободневное кино. Стивен Содерберг заслуженно считается одним из лучших голливудских режиссеров современности, одним из немногих мастеров, способных собрать в одном кадре весь цвет национального и общемирового кинематографа (трилогия о Друзьях Оушена, «Нокаут», «Побочный эффект» и т. д. как бы намекают). Одна из самых звездных картин автора, «Заражение» (Contagion, 2011) переживает сегодня новую волну популярности — во многом, из-за пугающей актуальности и злободневности описываемых событий, из-за чего фильм воспринимается многими зрителями фактически пророческим.



И действительно, вспышка заражения начинается в Китае, разносчиком мутировавшей заразы становятся летучие мыши, высокий уровень заразности (даже ее распространение через предметы) и беспрецедентные карантинные меры по всему миру… Когда смотришь на закрытые аэропорты, вокзалы, общественные места вроде кинотеатров и ресторанов, толпы в масках и переоборудование стадионов в больницы, невольно возникают ассоциации с нынешними новостными сводками из Италии или тех же США. Монолог героини Кейт Уинслетт о заразности вируса, статистике прикосновений человека к лицу, и даже профилактических мерах один-в-один совпадают с теми рекомендациями и информацией, которую озвучивают медицинские специалисты в СМИ. От того мародерство и беспорядки доведенных до пика людей выглядят особенно угрожающе. Еще вчера приветливые и общительные, соседи превращаются в параноиков, аптеки подвергаются нападению, закрывающие границы городов на карантин военные угрожают гражданским оружием. Люди бегают от зараженных как от прокаженных, на улицах разруха, пожары, насилие. Как справедливо отмечают персонажи фильма, эпидемия вируса оборачивается еще более мощной пандемией страха. Удар по психологическому состоянию людей, моральное разложение общества, экономические проблемы, государственная ложь и врачебное бессилие — такой вот пессимистический букет представляет нам Содерберг. Вкупе с невероятным реализмом.



Но в то же время вымышленный вирус куда более опасен, чем бушующий сейчас в реальном мире COVID-19, а занятые в проекте артисты эту угрозу показывают идеально. Вирусологи-ученые растерянно разводят руками, врачи самоотверженно кладут свое здоровье на алтарь борьбы с инфекцией, спецслужбы (в лице Брайана Крэнстона в фактически камео-образе) стараются предотвратить панику, а журналисты (яркий и шустрый персонаж Джуда Лоу) напротив, кричат о том, что правительство обманывает своих граждан, занижая уровень опасности нового заболевания. И, что в фильме особенно напрягает, блоггер оказывается прав.



Прочих персонажей в равной степени качественно изображают Мэтт Дэймон (обычный семьянин с несуразной прической, чья жена стала первой жертвой инфекции), Кейт Уинслетт (как всегда прекрасная в роли ответственного и самоотверженного врача, бросившего все силы на борьбу с вирусом), как всегда мрачный Лоуренс Фишберн в роли главы научного центра вирусологии, сексуальная Марион Котийяр (уж очень ей идет голос Рамили Искандер) в роли властной американской чиновницы и знакомая по «Цели номер один» Дженнифер Эль.



При первом просмотре фильм показался мне скучным (возможно, в силу возраста и интересов, преобладавших на тот период). При повторном же просмотре нельзя не согласиться, что актерская команда, композитор, оператор (морозно-холодная картинка, разбавляемая кислотно-яркими ядовитыми вкраплениями) создают антураж по-настоящему пораженного мира, эдакую предапокалипсисную атмосферу, а персонажи, изображающие врачей-вирусологов, последними героями на Земле. Невероятно реалистично снятый карантин, отображающий сегодняшнюю общемировую ситуацию, логичное поведение персонажей — все это удерживает зрителя у экрана телевизора в напряжении до самого финала. Который, кстати, действительно вселяет надежду на то, что все точно скоро образуется.



В итоге перед нами довольно мощный по накалу творящихся в кадре и за его пределами триллер, радующий очень мощной работой всего актерского ансамбля, а также воссоздаваемой атмосферой всеобщего страха, паники и паранойи на фоне злободневной и пугающе актуальной истории, аналогию которой зрители по всему миру фактически могут наблюдать за окном. И дай Бог, чтобы зритель российский за этим следил только в кино или по новостным программам.



7 из 10 Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет sparrow hawk рецензии (99)

оценки

друзья

фильмы

звёзды «Я бы пожал вам руку, но это будет плохой пример» Само название фильма меня уже отталкивало от просмотра. Ну, вот казалось бы, что ещё за «Заражение» такое? Сколько уже можно снимать кино про вирусы? А вот нет. Создатели фильма пошли совершенно другим путём.



Перед нами, как не сложно догадаться, фильм-катастрофа. По сюжету неизвестный вирус распространяется в мире с огромной скоростью. Вакцины ещё не разработали. И Всемирной Организации Здравоохранения во главе с героиней Кейт Уинслет необходимо найти происхождение вируса. Стивен Содерберг представил в фильме парочку сюжетных линий. В конечном итоге все они получат общее развитие и дадут зрителю очевидные ответы.



Итак, экранная жена Мэтта Деймона в исполнении Гвинет Пелтроу становится первой жертвой заражения. Главному герою, как и большинству жителей планеты, предстоит нелёгкая борьба за выживание в поисках лекарства. А оно в свою очередь ограничено. Вот с этого момента поподробнее. Не ожидайте в фильме очередных зомби. Для этого есть вполне приличная франшиза «Обитель зла». В данном фильме сделано большое углубление в науку. И те факты, которые так старательно пытается донести Кейт Уинслет — достоверные. Вот сейчас вспомните хоть один фильм, где было подобное? Сомневаюсь. В «Заражении» проделана колоссальная работа в области науки, в частности биологии.



Мэтт Деймон предоставил зрителям на обозрение свою профессиональную актёрскую игру. Он играл и мужа, потерявшего жену, и отца, который пристально следил за своей дочерью, чтобы та случайно не заразилась от одного парня. Кейт Уинслет к лицу роль доктора Эрин Мирс. Поэтому ты с лёгкостью веришь каждому её слову или действию. Лоуренс Фишборн также достойно исполнил роль доктора лаборатории.



А теперь, что касается недостатков. Во-первых, это скудное повествование и некоторое провисание середины. Во-вторых, это аудитория, на которую рассчитано кино. Прежде всего, фильм будет интересен учёным, а также любителям инфекционной тематики. А вот за тех, кому эта тема нейтральна, я не ручаюсь.



Итог: «Заражение» — это комплексное и реалистичное погружение в мир современной науки. В комплекте к этому идут известные и любимые актёры. Ну а моя оценка исходит из принципа: качество + личное предпочтение:



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спойлер? Да / Нет Gwedolina Картина маслом: святые и грешник Новый проект Стивена Содерберга «Заражение» хорошо иллюстрирует поговорку о том, что ожидание праздника, зачастую, оказывается приятнее самого праздника. Проблема в том, что от «Заражения» или от звездного состава зритель надеялся получить нечто грандиозное, искристый коктейль из ярких образов, гениальной игры и увлекательного сюжета. Но Содерберг не стал плясать под дудку публики и превращать свое детище в банальный блокбастер с экшеном и спецэффектами. Очевидно, Содерберг намеревался угодить критикам, зрительской аудитории же он предоставил небогатый выбор — либо согласиться с профессионалами и принять фильм таким, каким он есть, либо… Соль в том, что правда балансирует из стороны в сторону: критики во многом переоценили «Заражение», но и зрители принялись незаслуженно его ругать, ибо в нем достаточно положительных моментов.



Сам Содерберг заявлял, что смысл «Заражения» в реалистичном воссоздании общественного поведения во время катаклизмов. Такая постановка вопроса объяснят отсутствие четкой системы персонажей, заторможенность сюжета, а так же наличие некоторых особенностей, присущих документальному фильму. Между тем, Содерберг либо слукавил, либо неверно истолковал им же проделанную работу, так как «Заражение» по большому счету, напоминает сказку, а не естественную картину бытия. Кроме развития событий и соответствующего финала, на сказочный подтекст указывают поступки персонажей, а так же деления их на исключительно положительных и одного резко отрицательного. Дабы и впредь не тянуть волынку «философии», о них и поговорим.



Святые



Единственный «гражданский» персонаж, он же условно главный герой фильма Митч Эмхоф, в исполнении «музы» Содерберга Мэтта Дэймона, по существу ничего выдающегося из себя не представляет, потому оставалось только удивляться, за какие заслуги ему отведено больше всего экранного времени. С логической точки зрения, Эмхоф должен быть олицетворением горя и отчаяния «простых смертных» перед лицом неведомой опасности, беспомощного положения людей, не стоящих у власти. Но возможно ли проникнуться предполагаемыми чувствами Митча, если уже через две минуты после сообщения о смерти жены и сына, он ведет себя так, будто ничего трагического не произошло. Далее, на протяжении полуторачасов наш «человек из народа» пытается спасти свою дочь от ее же парня, мародерствует, а на деле не делает ничего, что вызвало бы реальную интригу. Впрочем, Дэймону в отличии от его «жены» Гвинет Пэлтроу, еще повезло, так как чего-то более предсмертных судорог, Содерберг ей отмерять отказался. Что же, как говориться, «кому досталась палочка, кому и ничего!».



Следующие на очереди современные рыцари без страха и упрека — доктора и ученые.



За главного у них афроамериканец Эллис Чивер (Лоренс Фишберн) — персонаж скорее фоновый, нежели влияющий на ход событий. На первый взгляд, этот высокопоставленный начальник — обычный человек, заботящийся, прежде всего, о своих близких и друзьях, в чем-то не полностью откровенный, а потому и попадающий впросак перед лицемерным блоггером, указавшим ему на это. Тем не менее, странные метаморфозы происходят с доктором Чивером, когда под конец эпопеи он проявляет чудеса благородства, совершая поступок, совершенно неправдоподобный и, сказать больше, высосанный из пальца. Что это — совесть персонажа, или желание создателей фильма показать, какая в США милосердная власть?



О «клоне» Чивера, персонаже Дженнифер Эль, сказать, к сожалению, нечего — так же однообразность, приторная положительность и полная безликость.



Кое в чем из эшелона «угодников Божьих» запоминается «мученица N 1» Эрин Мирс, старательно сыгранная Кейт Уинслет. На долю Мирс достались самые драматические действия, именно действия, а не отсиживание по кабинетам с умным видом. Она как тот миссионер, отправляющийся в самую глушь дикарских поселений, по первому приказу патрона поехала в центр распространения эпидемии с целью выяснить ее причины. В принципе, роль Уинслет могла остаться такой же бесцветной, как и у коллег, если бы не печальная участь ее героини…



И последняя, кто у нас исполняет роль чистой и светлой принцессы — доктор Леонора Орантес (Марион Котийяр), похищенная китайцами в надежде получить выкуп вакциной. Самой Котийяр не пришлось даже пальцем пошевелить в работе над своей, с позволения сказать, ролью. С той же легкостью Леонору могла сыграть фарфоровая кукла со встроенный магнитофоном — остается только разводить руками и гадать, зачем Котийяр согласилась на столь копеечную роль? Хотя, смысл сюжетной линии Леоноры мне понятен: с одной стороны, ее история — это один из примеров множества подобных ситуаций с похищениями людей во всем мире, а с другой — доказательство пагубного влияния интернета, ведь Леонору и похитили именно потому, что одна сетевая крыса раструбила на весь мир, что китайцам лекарства никогда не достанутся.



Грешник



Джуд Лоу давно смекнул, что каким бы хорошим и талантливым он не был, широкие массы его все равно не полюбят. Потому он и сказал себе: «А сыграю ка я такую роль, чтобы и персонажа моего возненавидели тоже!». Кто-то писал, что Лоу необходимо похвалить уже за то, что он не побоялся изобразить столь неприятного субъекта, как кривоногий и кривозубый блоггер Алан Крамвид, ведь большинство актеров предпочитают не играть резко отрицательных ролей. Джуд на сей раз он не прогадал, ибо если кто и вызывает настоящие (пусть даже негативные) чувства, а временами и улыбку, то это его хитроумный псевдожурналист. Важно, что Алан, самый правдоподобный персонаж «Заражения», хоть и несколько гиперболизированный, потому что именно так ведет себя каждый второй (а то и полуторный) в часы бедствия. Крамвид представляет собой тип, часто встречающийся в жизненных реалиях — человека ничтожного, ничего из себя не представляющего, но зараженного манией величия. Каждая сцена его появления показывает насколько противоречит наружность и натура этого презренного с его мнением о себе, особенно та, где Алан нагло пристает к персонажу Элиота Гулда с криками «Я — писатель!», на что тот отвечает «Блог — это не литература, а граффити со смайликами». Что до игры, то Лоу, кажется, единственный (разве что кроме стараний Уинслет), о ком можно сказать, что он действительно играл. Каждый его жест, походка, мимика направлены на то, чтобы вызвать у зрителя желание забросать подлого блоггера гнилыми помидорами. Жаль только, что его так мало, ведь по сути, Алан — единственная интересная личность в фильме.



В заключение. Триллер Стивена Содерберга «Заражение» обещал больше, чем мы в итоге получили — это факт. Но факт и то, что фильм, при всей скомканности и недосказанности, не лишен достаточно умных и злободневных идей, качественной постановки, отличной музыки и многих других положительных аспектов. А потому чихвостить его вдоль и поперек, как будто это третьесортный фильм, не стоит.



P. S. Не смотрите экранку!



8 из 10



А теперь можете смело минусовать мою рецензию! Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет chickenburtsev рецензии (8)

оценки

друзья

фильмы «Зомби есть?»(с) Сразу готов предупредить вас, друзья, готовтесь минусовать эту рецензию, так как она будет положительной.



Положительной она будет благодаря многим фактором. Безусловно фактор под номером один это мои личные предпочтения, а именно то, что я фанатичный любитель сего жанра. Любитель фильмов про вымирание человечества (в разных масштабах). И фанат жанра практически во всех его проявлениях.



Фильм Содерберга порадовал меня прежде всего тем, что большинство аудитории как раз-таки смутило: размеренность, неторопливость действия, режиссер не пытался шокировать всеми возможными способами, популярными нынче: литры крови, вампиры, инопланетяне, зомби, всемирный зловещий заговор корпораций… Ничего этого в фильме нет, да и слава богу! А человек здравомыслящий всегда найдет в этом фильме чего испугаться.



Фильм смотрится на одном дыхании и без особого экшена, сама динамика развития событий держит в напряжении до конца.



Автор картины задал себе определенную задачу, поставил перед собой и зрителем конкретные вопросы. Задачу он решил, на все вопросы сам дал ответы. Это еще один момент, который подкупил меня в фильме. Если честно, уже надоели фильмы с открытыми концовками, с вопросами без ответов или с «тонким» намеком в конце на то, что ответы то будут, но только части так в пятой, шестой.



Не смотря на то, что режиссер сам ловко раскрывает все темы и без участия зрителя, этот фильм безусловно лишь для тех кто любит иногда включать мозги, для мыслителей и ценителей. Фильм не любит критику, отстраняется от нее, но заставляет людей обсуждать, спорить, задумываться. Не прекрасно ли это?



Самый интересный момент в фильме, что нам показали в качестве главного злодея не одну из бездушных транснациональных корпораций или задушенных бюрократией правительственных учреждений, а как раз таки наоборот. И эта мысль мне понравилась. Я думаю, что один человек может быть не менее продажным, чем какое-нибудь ОАО со звучным названием.



-Who says?

-The Internet

-The Internet? And you believe it? (с)



Конечно каждый сам выбирает во что ему верить или скорее чем себя обманывать.



Главное о чем меня заставил задуматься этот фильм, это о том, что 1% это не так уж и мало. Конечно все относительно, это я знал и до просмотра фильма, но фильм меня заставил всерьез об этом подумать. Заставил задуматься о том, что кроется за некоторыми числами.



В 1918 году от вируса Испанского гриппа умер 1% населения земли. 1%. 50 000 000 человек. Вот тебе и 1%.



Птичий грипп. (H5N1). 2003-2009 годы: 442 заболевших, 262 умерших.



Атипичная пневмония.(SARS). 2003 год: 8096 заболевших, 774 умерших.



Свинной грипп. (A/H1N1). 2009 год: 414945 заболевших, 5850 умерших.



Что дальше? Я поверил Содербергу и пожалуй куплю себе защитную маску, латексные перчатки и запас консервов и воды.



Про банальности скажу по минимуму: актеры мировой величины, приятно видеть. Марион Котийяр обожаю! Очень порадовала Кейт Уинслет. Мой любимый персонаж в фильме. Режиссура и саундтрек на уровне, то, что должно быть, ни больше ни меньше.



8 из 10 Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет Ortega-y-Gasett рецензии (160)

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друзья

фильмы И звезды тоже болеют гриппом! Пока закадровый голос оглашает число жителей разнообразных городов мира, куда режиссер намерен нанести свой эпидемический удар, проходит полфильма. Каждому из названных городов соответствует лицо негодяя, занесшего смертельную заразу в город. Гибель Америки сосредоточена в лице Гвинет Пэлтроу, которая уже на старте сходит с дистанции, но ей отводится ключевая роль в судьбе всей державы. Остальные звездные лица пытаются играть во врачей, политиков, в панике делают вид, что работают. Высокопоставленный чиновник определяет, что к Дню благодарения надо уже развязаться с заразой, на том и успокаивается. И только Мэтт Дэймон продолжает играть роль непобедимого ни свиным, ни птичьим гриппом престарелого Джейсона Борна.



Главной ошибкой Стивена Содерберга стал слишком огромный штат звездных актеров. В отличие от актеров средней руки, каждая звезда нуждалась в блестящей презентации, а потому фильм больше запоминается перечнем именитых актеров, а не драматическим сюжетом. Конечно, наученные звездным опытом актеры выжимают из себя страдающие драматические жилы. Уверенно себя чувствует только Джуд Лоу. Он то ли в курсе происходящих событий, то ли у него иммунитет. Благодаря самоуверенности Лоу выделяется из всей серой, как бы парадоксально это не звучало, звездной массы.



В копилку киноисторий о бесславной кончине человечества посредством гриппа Содерберг ничего не внес. Куда эффектнее в этой серии вирусных фильмов без дальнейшего зомбитреша смотрелись «Носители» Алекса и Дэвида Пастор или даже сериальная хроника «Выжившие». Зато Содерберг оставляет открытой дверь в следующую часть на случай, если «Заражение» выгодно покажет себя в прокате. Именно поэтому фильм не выглядит законченным, а обрывается на одном из ключевых моментов в развитии сюжета.



По нагнетанию атмосферы предстоящей гибели людей и фантазий Содерберга о ходе этих событий фильм также скромен и неманевренен. Все как обычно, без доли вливания новых идей, а потому для ознакомления с картиной достаточно прочитать синопсис.



ИТОГ: Если посмотреть на фильмографию Содерберга, то он явно сдал позиции.



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спойлер? Да / Нет gulnaz_g рецензии (84)

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друзья

фильмы

звёзды Фильм, как предупреждение «Заражение» — один из тех фильмов, который я действительно хотела посмотреть. Не только из-за большой смеси самых приятных и известных актеров, но и из-за глобальной проблемы, затрагиваемой в фильме, которая окружает и держит нас в постоянной боязни 24 часа в сутки.



Сам фильм поначалу показался муторным, не все было понятно, дни скакали один за другим, но в скором времени все выстроилось в логическую цепочку. История начинается с того, что молодая девушка, жена, мать, приезжает в свой родной город из командировки. Вернувшись из Гонконга, она чувствует себя вяло, плохо, у неё скачет температура. И вот, однажды, потеряв сознание на своей кухне, она больше не приходит в себя, став первой жертвой нового в мире вируса. Международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытаются установить первоначальный источник вируса. Доктор Леонора Орантес (Марион Котийяр) едет в Гонконг, где следует буквально по пятам пребывания там Бет, первой жертвы. Тем временем в США вслед за матерью мгновенно умирает сын, и все сослуживцы Бет, с кем ей приходилось общаться после приезда. Вирус распространяется с мгновенной скоростью, буквально за пару дней увлекая за собой сотни тысяч жизней. Нам говорят, что в течении дня человек в среднем имеет более 3 000 прикосновений с инородными предметами: трогает дверные ручки, кнопки лифта, посуду, дотрагивается до других людей и, в конечном счете, прикасается и к самому себе. Риск заболеть и заразиться какой-либо инфекцией невероятно высок.



Такие известные актеры как Марион Котийяр, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, показывают нам: насколько отважными могут быть люди, когда дело касается спасения мира. Как ценой собственной жизни они хотят, стремятся докопаться до правды. Примером героя Джуда Лоу, мы видим насколько корыстными бывают люди и насколько велико влияние Интернета на жизни и мнения людей. Так же в промежутках нам показывают, как люди сходят с ума, оставшись без продовольствия и ища вакцину для спасения собственной жизни, не жалуя жизни других. Получилось в некотором роде жутковатое кино, и страшно это потому, что реально.



Фильм я бы не то что рекомендовала, а даже настаивала к просмотру. Чем больше людей знают, чем больше людей видят, тем больше людей станут хоть на малую долю, но аккуратнее. Содерберг справился со своей задачей. Теперь дело за нами. Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет IIpopoK рецензии (139)

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друзья

фильмы Одна из первых моих рецензий на кинопоиске была на фильм под названием Пандемия. Телевизионный фильм повествовал о нелёгких судьбах сонма людей, которым довелось пережить, или не пережить страшную вирусную эпидемию. Каждый из них вёл себя абсолютно по-человечески, и именно этим фильм невероятно подкупал, даже не смотря на многие огрехи свойственные телефильмам.



И вот в 2011 году Голливуд преподносит нам Заражение — та же суть, та же завязка, та же попытка показать ситуацию с разных ракурсов используя большое количество персонажей, выделить из которых главных героев не получается абсолютно. Более того, то что в Пандемии удалось преимущественно неизвестным актёрам, в Заражении на мой взгляд не срослось у могучей кучки звёзд разной величины.



Нам показывают Мэтта Дэймона, который, к слову, абсолютно не вытянул своей роли, просто не сыграл и доли драматизма, которая была необходима. Его героя подают так, что создаётся впечатление — вот он, главный герой. Готовишься следить за его судьбой, но повествование, едва затянув виляет резко в сторону и убегает прочь, в след за Фишбёрном, Лоу, Пэлтроу, Уинслет, Котийяр и прочими-прочими.



Сильной стороной Пандемии было то, что большинство человеческих судеб было показано один раз, то есть повествование не возвращалось к ним с завидным постоянством, а показывало случившееся одним ярким мазком, который запоминался и при этом не заставлял зрителя держать в голове уйму персонажей и связей между ними. В Заражении всё наоборот. Хитросплетение местных перепутий очень быстро начинает утомлять и заставляет лично меня позёвывать со скуки.



Другим, что абсолютно не получилось можно смело назвать — героику. Поступки некоторых персонажей, которые по идее должны заслуживать уважения, абсолютно не воспринимаются, возможно из-за серости самих персонажей, или потому-что, как таковых людей мы в фильме и не видим. Герои ленты, скорее просто серые тени, муравьи, которых именно так и воспринимаешь. Однажды мне довелось прочитать статью о людях, погибших борясь с чумой в Российской Империи в начале века. Я до сих пор помню их юные лица, смотрящие на меня со старинных фотографий, до сих пор в состоянии припомнить историю их борьбы и героической, самоотверженной смерти. В Заражении этого нет.



Скомканные и не прописанные судьбы сменяются на экране каким-то мрачным калейдоскопом. Врач которая сгорела на работе не вызывает вообще никаких чувств, даже её финальная забота о соседе по палате, когда сама она уже практически не может двигаться из-за болезни. То же и с биологом, которая проводит опыты на себе, лишь бы получить вакцину. Здесь и Фишбёрн пожертвовавший свою дозу противоядия сыну уборщика. Удивительно, но поступки, которые могли быть показаны в нравоучительной и вызывающей определённые яркие чувства манере, в фильме поблёкли и измельчали.



И в связи с этим становится уж совсем странным появление в этой ленте такого количества известных личностей… Либо создателям было некуда девать бюджет, либо… Здесь мысль заканчивается, ибо как раз бюджет то стоило бы потратить на что-нибудь более значимое чем известные лица…



С другой стороны не ясно, что тут делает, например, вполне успешный, и явно не имеющий проблем с выбором картин Джуд Лоу, или Мэтт Дэймон, или любой другой из вышеперечисленных, роли то в фильме прям скажем проходные, причём практически у всех.



В общем — фильм не впечатлил, но снят качественно, имена известные, сурёзность и даже лёгкий налёт жесткости присутствуют, потому:



6 из 10 Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет HEmaximusLL рецензии (640)

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друзья

фильмы

звёзды Человечеству дан второй шанс Как же на самом деле неустойчиво положение нашей цивилизации. Казалось бы, такое огромное количество людей, населяющих Землю, множество ученых, постоянно открывающих новые возможности улучшения мира, вооружение всех стран, способное выстоять при любой угрозе. Трудно представить, какова должна быть сила, способная за мгновения уничтожить все то, что строилось сотни лет. Но, то лишь колосс на глиняных ногах. Достаточно одного мельчайшего микроорганизма, заметить появление которого не может никто, и устойчивого к любым медикаментам и иммунитету, чтобы существование людского рода на нашей планете подошло к концу. Итак, «Заражение», год 2011.



Очаги новых штаммов вирусов то и дело вспыхивают в каком-нибудь районе Земли. Но, обычно, они носят локальный характер и до уровня эпидемии доходят крайне редко, ибо современная медицина позволяет быстро найти противоядие и подавить распространение вируса. Но человеку свойственно выходить за рамки реальности и развивать какую-то идею все дальше и дальше. Так и режиссеров всегда интересовала тема возникновения вируса, который невозможно победить и который за короткое время способен стереть род людской с лица Земли. И хотя практически все фильмы этого направления развиваются по одному и тому же сценарию, тем не менее, мы почему-то в очередной раз с воодушевлением садимся за просмотр новой истории о смертельных вирусах. Значит, есть в каждой ленте что-то оригинальное, необычное, притягивающее зрителя и являющееся залогом приятного впечатления от просмотра.



«Изюминкой» этой истории можно назвать более четко выраженную человечность происходящего, нежели в любом другом подобном фильме. Если в большинстве остальных представителей этого жанра очень много внимания уделяется именно поиску вакцины, противоядия, то здесь стержень, каркас повествования заключен в отражении жизни обычных людей, которых эпидемия застала врасплох, и которым приходится вслепую бороться с нависшей угрозой, при этом постоянно имея риск подхватить заразу. И это люди всевозможных профессий и рангов, занимающие самые разные социальные ниши в обществе. Обычный семьянин, для которого смыслом всей жизни становится спасение от заражения своей дочери. Простой переводчик, готовый ради спасения своей деревни даже на похищение. Представители медицинских учреждений, занятые поиском лекарства от панацеи, для одной из которых спасение многих жизней совершенно незнакомых ей людей становится выше собственной безопасности, а вторая, уже являясь носителем вируса, сожалеет лишь о том, что больше не в состоянии помочь другим. Начальник крупнейшей медицинской корпорации, готовый, рискуя собственной жизнью, отдать свою дозу противоядия тому, кто больше в ней нуждается. Они не знают друг друга, каждый живет своей собственной жизнью. Их объединяет лишь то, что в экстремальной ситуации они, одни из немногих, не теряют своего человеческого лица и гуманность их поступков, их готовность к самопожертвованию и помощи другим, заслуживают самого искреннего уважения. А большое количество звезд мирового масштаба, которые своей прекрасной и воодушевленной игрой, делают своих героев настоящими, почти реальными личностями, лишь усиливает общий эффект. Единственное, меня немного смутила недосказанность в сюжете, когда многие сюжетные линии оборвались без более-менее выраженного финала. Но, возможно, то лишь верный сценарный ход, позволяющий закончить историю на положительной ноте, ибо судьба некоторых персонажей вызывала опасения.



Если обратить внимание, то на отрицательных персонажах здесь нет заостренного внимания. Конечно, здесь есть люди эгоистичные, злые, жестокие, для которых в первую очередь важна нажива (всевозможные мародеры, бандиты и просто обезумевшие жители) и спасение своей, извиняюсь за выражение, задницы. Но история на них не концентрируется, и потому мы можем наблюдать их лишь в виде массовки на заднем плане. И даже Алан, герой Джуда Лоу, который, на первый взгляд, является здесь обобщающим образом отрицательного персонажа, если присмотреться, старается помочь обществу. Но винить его, опять же, в данном случае сложно. Он скорее стал своего рода заложником ситуации, человеком слишком недоверчивым и мнимым, и эта мнительность ослепила его, сбила с верного пути. Хотя, сказалась и жажда денег и славы, превратив, тем самым, его в страшное оружие (еще один пример разрушающего действия некоторых интернет сообществ).



А сам вирус в этой истории, кажется, играет второстепенную роль. Да, он задает тон происходящему, образуя завязку истории, но на протяжении просмотра ему уделено не так уж и много внимания, и то, в большинстве своем, выраженного лишь в редких докладах о масштабах распространения эпидемии. Фильм не насыщен медицинскими терминами и формулами, нас практически не посвящают в процесс изготовления противоядия. Лишь дух болезни, опустошающий улицы, заставляющий людей идти как на преступления, так и на добрые, гуманные поступки, не позволяет забыть, что зритель смотрит фильм-катастрофу. Как внезапно появился первый заболевший в самом начале картины, так и внезапно появившаяся вакцина положила конец пандемии в финале.



Отдельного внимания заслуживают самые последние кадры, наконец-таки дающие представление о природе вируса. Такие, на первый взгляд, случайные, а может даже и забавные события, на самом деле являются еще одним напоминанием о том, что владычество человека на нашей планете не такое уж и непоколебимое. Усердно забирая природные ресурсы, уничтожая целые сообщества растительного и животного мира, загрязняя атмосферу, почву и воду, мы постепенно опустошаем, можно сказать, убиваем нашу планету. Но, как природа породила род Homo Sapiens, так же легко она может его и уничтожить, достаточно лишь мимолетного толчка. И там, где вирус не будет способен справиться, его дело завершат сами люди, большинство из которых может лишь разрушать и забирать, ничего не отдавая взамен. Но пока еще остаются такие люди, как персонажи этого фильма, для которых общее благополучие не менее важно, чем свое собственное, которые будут готовы прийти на помощь нуждающимся, порой даже в ущерб самим себе — до тех пор еще есть надежда, что человечество будет иметь второй шанс на спасение, сохранение и процветание.



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друзья

фильмы Мой чаще руки — так велит наука (с) Эффективная содербегская приманка в виде целой оравы мегазвёзд мне стала понятна. С одной стороны: уловка маркетологов, всё таки каст далеко не последний. Но на самом деле, Содерберг для своего мейнстимного эксперимента просто позвал хороших друзей (да и актёров тоже), приблизительно так:



Содерберг: Ребят, вы пришли сюда дабы помочь мне в выполнении одной благой цели. Раз уж люди не понимают, что может их ждать при несоблюдении правил личной гигиены, то мы им покажем, таким вот интересным способом: мы вместе снимем кин про эпидемию, выдадим его за пандемиятриллер без зомби, но в нём кроется…



Ой да чего уж там, давайте снимать самую крупнобюджетную социальную рекламу про то, что «надо чаще мыть руки, а не то помрёте от вируса». А вы там будете, чем-то вроде «пушечного мяса», на точке зрения которых построена сюжетная линия фильма. Ну как?



В этой неизящной, любительской драматизации я рассказал, чем Заражение является на самом деле. Но Содерберг не был бы Содербергом не зашей он несколько уровней восприятия. Т. е, фильм отлично смотрится, как не оригинальный, но очень грамотно и бережно сделанный эпидемиологический триллер, как вышеупомянутый соцэксперимент, или как история о одиночестве и прочих личностных проблемах на фоне всеобщего вымирания. Теперь о корне всея споров — о касте… 2/6 актёров абсолютно нечего играть: уходящая на 3 минуте фильма в расход Пэлтроу, и какая-то непонятная Котийяр.



Если первая, как раз относится к категории «пушечное мясо» (даже скорее наглядный пример самого замысла Содерберга) и к этому придираться не хочется (это скорее даже неправильно), то вторая вообще не играет. Её «героиня» — чисто фоновая фигура, не играющая никакой роли в развитии основного сюжета: распространении вируса и его скорейшем уничтожении. Да, был момент, когда она проверяла записи из Гонконга, и придумывала свои версии «кто кого заразил», но этого мало. В то время, как остальным хоть веришь.



Самые интересные персонажи достались Лоу и Уинслет.



У Джуда выходит-то отрицательный персонаж, лгущий миллионам ради «бакшиша». Да, это один из штампов, но зато какой. Именно его Адам, раскрывает тему о превосходстве интернет-СМИ над печатным. Довольно актуальную, к слову.



Уинслет понравилась наверно не столько персонажем, а скорее ее развитием.



Хотелось бы отметить и Дэймона, которому досталось (кажется) больше экранного времени, чем у других. А нет, у Лоуренса Фишберна его гораздо больше. На слезу его игра не развела, но его горю можно поверить (кто-то может), его чувству одиночества и желанию защитить свою семью (поверят только самые сердобольные). Спасибо интеллектуалу Содербергу — обошлось без пафоса. Тут нет пламенных речей афроамериканского президента США, русские не виноваты, но гибель 50 000 000 людей оказалась бесславной, неприметной, очевидной. Это было не избежать.



Итог: очередной прилично сделанный эксперимент Содерберга, с интересным финалом, отличными актёрами, но не идеал.



Но всё же — зачОт…



P.S: Желание мыть руки с мылом резко увеличилось вдвое… Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

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