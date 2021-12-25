Что смотреть на стримингах в праздники: «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», «Море Спокойствия», «Книга Бобы Фетта»

Начало 1950-х. Америка зачарована ситкомом «Я люблю Люси», который придумали супруги-артисты Люсиль Болл (Кидман) и Дези Арназ (Бардем). Они же играют главные роли — находчивую домохозяйку из Нью-Йорка Люси Рикардо и хозяина ночного клуба Рикки. «Быть Рикардо» восстанавливает события одной недели , которая чуть не разрушила их карьеры и семью.

Аарон Соркин продолжает экранизировать воодушевляющие главы из американской истории. После политической драмы «Суд над чикагской семеркой» он снял ностальгическую драму о старом телевидении, когда рождение ребенка у героев ситкома могло затмить инаугурацию президента.

