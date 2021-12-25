Что смотреть на стримингах в праздники: «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», «Море Спокойствия», «Книга Бобы Фетта»

Мы уже рассказали про то, что выйдет на новогодних каникулах на Кинопоиске. Теперь — фильмы и сериалы, которые выпустят в праздники другие видеосервисы.
«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
Ностальгическая встреча с актерами любимой франшизы
Где смотреть: Амедиатека — с 1 января
Вслед за реюнионом «Друзей» HBO Max попытается провернуть рождественское чудо с «Гарри Поттером». Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф, Хелена Бонем Картер, Гари Олдман и другие артисты вновь пройдутся по платформе 9 3/4, посидят в торжественном зале Хогвартса и вспомнят былое в гостиной Гриффиндора или кабинете зельеварения. Среди режиссеров специального эпизода — Эрен Криви, автор триллера «Добро пожаловать в капкан».
«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» и все фильмы франшизы «Гарри Поттер» будут доступны в Амедиатеке и в Плюсе Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске с 1 января
«Не смотрите наверх»
Астрофизики пытаются предотвратить конец света
Где смотреть: Netflix
Студентка Мичиганского университета Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает, что к Земле приближается метеорит. Ее наставник доктор Минди (Леонардо ДиКаприо) рассчитывает, что до столкновения осталось полгода. Два астрофизика начинают обивать пороги редакций по всей стране, чтобы предупредить мир об опасности. Никто не верит.
Новая комедия Адама Маккея — режиссера «Игры на понижение» и «Власти» — разыгрывает пародийно-реалистичный сценарий «Армагеддона»: мичиганским ученым верят не больше, чем британским. Мэрил Стрип играет президентшу США, Джона Хилл — ее нервного сына. Также на экране: Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Ариана Гранде, Марк Райлэнс.
Станислав Зельвенский о фильме:
«Книга Бобы Фетта», 1-й сезон
Отдельный сериал про любимого фанатами наемника
Где смотреть: Disney+ — с 29 декабря
Легендарный охотник за головами Боба Фетт (Темуэра Моррисон) и его соратница-убийца Феннек Шанд (Мин-На Вэнь) хотят захватить территорию, когда-то принадлежавшую Джаббе Хатту, чтобы укрепить свои позиции в криминальном мире далекой-далекой галактики. Студия Disney продолжает расширять вселенную «Звездных войн». И если в прокат она выпустила спорную новую трилогию, то на стриминге возрождает дух старой школы под руководством Джона Фавро. «Боба Фетт» — ответвление «Мандалорца», который пользуется расположением фанатов — также рассказывает, что случилось после «Возвращения джедая». В команде режиссеров — Роберт Родригес, Брайс Даллас Ховард и Дэйв Филлони.
«Вампиры средней полосы», новогодний эпизод
Как Женек стал кровопийцей
Где смотреть: START — с 29 декабря
Молодой смоленский диджей, ведущий костюмных вечеринок и начинающий видеоблогер Женек (Глеб Калюжный) внезапно становится вампиром, еще и под Новый год. Ну не пропадать же молодой крови: будет развлекать пиявцев-старожилов Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов), Жана (Артем Ткаченко), Анну (Екатерина Кузнецова), заглядывающую на огонек Ольгу (Ольга Медынич) и загадочную персону в исполнении Максима Галкина. Чем заняты вурдалаки в тени смоленщины, зрители «Вампиров средней полосы» уже в курсе, а специальный праздничный эпизод расскажет, как все (как минимум для Женька) начиналось.
Подробнее о сериале
«Быть Рикардо»
Хавьер Бардем и Николь Кидман играют звезд послевоенного ситкома
Где смотреть: Amazon Prime
Начало 1950-х. Америка зачарована ситкомом «Я люблю Люси», который придумали супруги-артисты Люсиль Болл (Кидман) и Дези Арназ (Бардем). Они же играют главные роли — находчивую домохозяйку из Нью-Йорка Люси Рикардо и хозяина ночного клуба Рикки. «Быть Рикардо» восстанавливает события одной недели , которая чуть не разрушила их карьеры и семью.
Аарон Соркин продолжает экранизировать воодушевляющие главы из американской истории. После политической драмы «Суд над чикагской семеркой» он снял ностальгическую драму о старом телевидении, когда рождение ребенка у героев ситкома могло затмить инаугурацию президента.
«Море Спокойствия», мини-сериал
Фантастика об опасной космической миссии
Где смотреть: Netflix
В будущем на Земле не хватает еды и воды. Чтобы спасти человечество от голода, Южная Корея отправляет на Луну отряд во главе с военным Хан Юн-джэ (Кон Ю из «Игры в кальмара») и специалисткой по астробиологии Сон Джи-ан (Пэ Ду-на). Они должны забрать на местной космической станции загадочный образец. На все про все у них 24 часа, но корабль терпит крушение, а на станции гора трупов и разруха. Соавтор сценария «Моря Спокойствия» — Пак Ын-гё, приложившая руку к самому драматичному фильму Пон Джун-хо «Мать».
«Сергий против нечисти», 1-й сезон
Мистическая комедия про российского ведьмака
Где смотреть: KION — с 5 января
Сергий (Роман Маякин) — бывший священник, который после отлучения от церкви зарабатывает истреблением всяких фольклорных тварей. Неожиданно его напарницей становится следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко), которую на Сергия вывел кровавый след страшилищ из сказок. Мистическую комедию о нечисти в Москве снял Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»).
«Незнакомая дочь»
Оливия Колман и Дакота Джонсон в экранизации Элены Ферранте
Где смотреть: Netflix — с 31 декабря
У Леды (Колман) прекрасная жизнь: любимая работа в университете, хорошие отношения с бывшим мужем и двумя взрослыми дочерьми, отдых на полупустынном греческом пляже. Гармонию нарушает шумная компания из Нью-Йорка, в которой выделяется молодая мать Нина (Джонсон) с маленькой дочерью. Леда погружается в воспоминания о собственном непростом материнстве. Полнометражный дебют Мэгги Джилленхол выиграл в Венеции приз за лучший сценарий, а критики высоко оценили актерский ансамбль: помимо Колман и Джонсон, в «Дочери» играют Эд Харрис, Пол Мескал, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард и Альба Рорвахер.
«Мать/андроид»
Хлоя Грейс Морец убегает от киборгов
Где смотреть: Netflix — с 7 января
Америка охвачена войной людей и искусственного интеллекта. Сэм (Элджи Смит) и беременная Джорджия (Морец) пытаются бежать из страны, но на пути к свободе им предстоит пересечь территорию с наивысшей концентрацией андроидов. «Мать/андроид» — полнометражный дебют Маттсона Томлина, сценариста «Проекта Power» и нового «Бэтмена».
«Хильда и горный король»
Отважная девочка спасает родной город
Где смотреть: Netflix — с 30 декабря
11-летняя Хильда росла в домике посреди гор, пока ей с мамой Джоанн и лисоленем Твиггом не пришлось переехать в городок Троллберг, где она познакомилась с другими разнообразными мифологическим существами. «Горный король» — полнометражное продолжение сериала «Хильда», в финале которого главная героиня превратилась в троллиху. Приключения Хильды и ее друзей основаны на цикле детских книг Люка Пирсона — сценариста «Времени приключений», создавшего уютный мир, где любознательные подростки встречают персонажей скандинавского бестиария.
Автор: Алексей Филиппов