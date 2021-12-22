Что нового: большое обновление на телевизорах, Музыка на Smart TV, PS5, 4К в Apple и звук 5.1 на Android TV

В этом выпуске сразу несколько важных запусков на Samsung, LG, PS5, устройствах Apple и Android TV.

Новое приложение для ранних моделей телевизоров Samsung и LG

Мы не только стремимся выпускать Кинопоиск для новых устройств, но и не забываем про предыдущие модели. К концу 2021-го мы выпустили приложение для моделей телевизоров LG (2014 — 2017 годов выпуска) и Samsung Tizen (2015–2016 годов выпуска; в новом году к ним добавятся и устройства Samsung Orsay). Теперь там доступны все те функции, о которых мы писали на протяжении года — от пропуска титров и быстрого перехода к новой серии до возможности распознавать актеров при помощи технологии DeepDive и удалять фильмы и сериалы из продолженного просмотра. В приложении также можно смотреть телеканалы и спортивные трансляции и самостоятельно выбирать фильмы и сериалы через каталог, где они разложены по жанрам, странам, году выхода и другим критериям.

Яндекс.Музыка в приложениях для Smart TV и Android TV

Летом мы рассказывали про эксперимент с Музыкой в Кинопоиске. Наконец раздел с Яндекс.Музыкой стал доступен в приложении для телевизоров Samsung (2015 года и выше), LG (2014 года и выше) и всем пользователям Android TV. Пользователи Кинопоиска с подпиской Плюс смогут открывать новые для себя треки с помощью рекомендаций в «Моей волне», включать популярные подборки и умные плейлисты, слушать собственную коллекцию и подкасты прямо в телевизоре. Хотите поднять себе настроение перед праздниками? Включайте «Один дома», «Реальную любовь» и другие фильмы из нашей новогодней подборки или слушайте специально подготовленные плейлисты с главными хитами разных поколений и новогоднюю классику: «Вечеринку 2010-х», «Зарубежное караоке», «Карнавальную ночь 1980-х» и другие. А еще любимым песням можно подпевать: пока играет трек, по экрану бежит текст, почти как в караоке.

Чтобы в приложении Кинопоиска для Smart TV и Android TV появилась Яндекс.Музыка, обновите его, если это не произошло автоматически.

Кинопоиск на PS5

Вы просили об этом на форуме пожеланий. Писали комментарии под материалами на сайте и постами в соцсетях. Спрашивали в интервью. И вот это наконец случилось: Кинопоиск теперь доступен и на PS5.

Скачать приложение можно в каталоге PlayStation Store. Чтобы начать смотреть Кинопоиск, залогиньтесь в своем аккаунте через Яндекс ID.

4K в Apple

На платформах Apple — айфонах, айпадах, телевизорах с Apple TV — в ближайшие дни появится поддержка 4К. Подборку с фильмами и сериалами, которые есть на сервисе в этом качестве, ищите на витрине. Рекомендуем начать с предыдущих частей «Человека-паука» — пригодится перед походом на новую часть.

Новый плеер и звук 5.1. на Android TV

Новый плеер появился и в приложении для Android TV. Кроме того, теперь там можно смотреть кино со звуком 5.1. Этот эффект добавляет впечатлений, что бы вы ни включили: громкий блокбастер вроде «Черной Вдовы» или эстетскую авторскую драму — например, «Память» с Тильдой Суинтон, где звук играет даже большую роль, чем изображение.