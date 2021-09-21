Лучшие фильмы — 2021: выбор редакции Кинопоиска

Саморазоблачение с песнями и плясками

«Аннетт»

Максимально личная, горькая и виртуозная картина Леоса Каракса посвящена разоблачению и себя, и всех гениев мира — за них в картине отдувается Адам Драйвер. Выбрав для своего рассказа об эгоистичности творцов жанр рок-оперы, а для нее, в свою очередь, не самую простую музыку группы Sparks, Каракс как бы с порога подчеркнул: он не стремится понравиться. Шокировать — пожалуй: многие так и не отошли от поющей на унитазе Марион Котийяр и Драйвера, поющего в ее вагину.

Со всей сочностью визуальных символов (злодей залит зеленым, святая мадонна-возлюбленная — голубым и красным, желтый врывается в моменты наивысшего предательства) Каракс громит прежде всего собственную жизнь: это он тот самый творец-эгоист, чья жена погибла при загадочных обстоятельствах, а дочь лишилась нормальной отцовской любви. Кого-то испугала эта откровенность, кого-то — жутковатая кукла, до последнего изображающая бедняжку Аннетт, одаренную дочку двух гениев. Но так и должно быть: за этими незамысловатыми метафорами скрывается яростное, эмоциональное, оголенное размышление о токсичных и ревностных отношениях не только супругов, но и родителей с детьми. Кто сказал, что это должен быть комфортный разговор?