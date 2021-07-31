Как снимает Ридли Скотт

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ВидеоКак снимает Ридли Скотт

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Ридли Скотт — культовый режиссер, чье имя знают все любители кино. Он перевернул представления о научной фантастике своими шедеврами «Чужой» и «Бегущий по лезвию». Он возродил жанр пеплума, когда снял «Гладиатора». Наконец, он одним из первых ввел в свои фильмы сильные женские характеры — создал феминистское роуд-муви «Тельма и Луиза» и настоял, чтобы лейтенант Рипли была женщиной. Но что объединяет все его работы?

В каких еще жанрах пробовал себя Ридли Скотт? В чем особенность его визуального стиля и как он минимальными средствами способен создать убедительные миры прошлого и будущего? И почему именно он остается одним из последних хранителей большого голливудского стиля? Обо всем этом — в нашем видеоэссе об авторе недавних премьер «Последняя дуэль» и «Дом Gucci».

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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