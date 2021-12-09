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Крупным планом

Подкаст«Вестсайдская история»: как Стивен Спилберг снял актуальный ремейк классического мюзикла

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Почему новая «Вестсайдская история» получилась лучше оригинального фильма? Как Стивен Спилберг осовременивает классический сюжет? Зачем вообще снимать в наши дни мюзикл? И что «Вестсайдская история» рассказывает о расизме, миграции, равнодушии полиции и прочих социальных проблемах?

Рэйчел Зеглер
Рита Морено
Майк Фейст, Энсел Элгорт, Дэвид Альварез
Энсел Элгорт
Дэвид Альварез
Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Вестсайдскую историю» и спорят о цветовой драматургии фильма. О том, как Стивен Спилберг смог снять классический мюзикл золотого века и при этом наполнить его актуальным содержанием, рассказывает Юлия Шагельман, кинокритик газеты «Коммерсантъ».

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о франшизе «Гарри Поттер» и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. За что вы любите (или ненавидите) серию фильмов о Хогвартсе? Возможно, у вас есть какие-то смешные или трогательные истории? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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