«Не смотрите наверх»: веселая гражданская лирика о реакции Америки на приближение смертоносной кометы

На Netflix вышла апокалиптическая комедия Адама МакКея с ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и еще полудюжиной звезд. По ходу приближения космической катастрофы фильм проделывает очень странные виражи. Так что это — страстный памфлет или все же злая сатира?



Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Аспирантка-астроном (Дженнифер Лоуренс) и ее научный руководитель (Леонардо ДиКаприо) обнаруживают комету, которая летит в сторону Земли и, по расчетам, через шесть месяцев и две недели уничтожит все живое. Ученые сообщают о своей находке американскому президенту (Мэрил Стрип), но та поглощена скандалом с кандидатом в Верховный суд (обнаружилось, что в прошлом он подрабатывал натурщиком) и не спешит принимать меры. Астрономы решают обратиться к прессе.

Комета размером с Эверест — это плохо, но еще хуже республиканцы и интернет. Так вкратце можно подытожить «Не смотрите наверх» — на четверть апокалиптический блокбастер, на три четверти политическую сатиру, в которой Мэрил Стрип играет женскую версию Дональда Трампа, а комета служит высокоскоростной метафорой климатического кризиса.

Сценарист и режиссер Адам МакКей 10 лет делал фильмы исключительно с Уиллом Ферреллом, а в последние годы слегка посерьезнел и работает в высшей голливудской лиге: и «Игра на понижение» про финансовый кризис 2008 года, и «Власть» про Дика Чейни претендовали на «Оскар» в главных категориях.

Здесь тема тоже, разумеется, серьезнее некуда, но автор вновь раскладывает драматическую ситуацию на юмористические скетчи. Не забывая, впрочем, и про пафос: тон фильма меняется многократно и довольно радикально. МакКея бросает из SNL (где он когда-то начинал) в «Столкновение с бездной», а то и в «Меланхолию». Что звучит неплохо, но на практике скорее дезориентирует зрителя, чем управляет его настроением.

Лучшее, что есть в фильме, — исполнители двух главных ролей. ДиКаприо (очевидно, пришедший в проект не только как актер, но и как экоактивист) отключает свою звездную харизму, но находит в персонаже, который мог бы стать карикатурой на ученого-идеалиста, и шарм, и слабость, и фундаментальный гуманизм. Раз человечество в его последние минуты не хочет представлять Брюс Уиллис, пусть будет он. Лоуренс возвращается после двухлетней паузы — и как же ее не хватало! Никто из молодых артисток не может с таким достоинством носить такую прическу или, наоборот, сидеть с мешком на голове (одна из сквозных шуток в фильме).

Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо и Роб Морган

Как положено и в сатирических роликах, и в фильмах-катастрофах, вокруг главных героев вьется множество других знаменитостей, и они как раз склонны переигрывать, чтобы запомниться. Кейт Бланшетт — суперпопулярная телеведущая (на пару с Тайлером Перри), которая спала с двумя президентами, владеет двумя Моне и всех презирает. Джона Хилл — сын и одновременно правая рука президента Стрип; злая и не очень смешная пародия на трамповскую родню. Марк Райлэнс — седовласый миллиардер-визионер, злая и не очень смешная пародия на Джобса и остальных. Рон Перлман — пародия на Брюса Уиллиса, в виде исключения добрая и смешная. Удачный, пусть и затянутый, дуэт Арианы Гранде и Кида Кади — пародия на них самих.

Все здесь как-то необязательно, слегка разболтано; МакКей словно то и дело напоминает, что это не совсем настоящее кино, показывает воздушные кавычки. На экране может появиться сноска для зрителя (примерно как в «Игре на понижение», но там это был прием, а здесь просто аномалия). Жизнь за пределами США иллюстрируют нарезки из тревел-передач и почему-то макросъемки насекомых. Космос вообще игрушечный. Ученый из НАСА в исполнении Роба Моргана чуть ли не третий по объему экранного времени персонаж, но он при этом не совершает за все время вообще ни одного действия — просто присутствует. Как в принципе и семья ДиКаприо во главе с Мелани Лински. Как в общем и Тимоти Шаламе, который появляется ближе к концу в роли влюбленного скейтера, просто чтобы был.

Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе

МакКей не только хочет нас развлечь, он обращается к нам с речью: опомнитесь, мол, пока не поздно, не прячьте голову в песок, оглянитесь вокруг, посмотрите наверх. Беда в том, что в конце обращения он одними губами, но очень четко добавляет: «идиоты» — и не совсем понятно, чем тогда отличается от высокомерной героини Бланшетт или героя Хилла, который перед концом света предлагает помолиться за хорошую мебель.