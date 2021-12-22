Что смотреть на Кинопоиске на каникулах: «Дюна», «Веном 2», «Орел и решка. Кино»

Ждем на льду Овечкина, Капризова и других

Матчи НХЛ с участием российских суперзвезд

Новый год — время для топ-хоккея: 1 января смотрим битву «Каролины» Андрея Свечникова и «Коламбуса» Владислава Гаврикова в 21:00 по Москве. А 2 января снова русские суперзвезды — Артемий Панарин и Андрей Василевский — вместе с «Рейнджерс» и «Тампой» делят Нью-Йорк в 20:30 по Москве.

И не забываем про красивый финиш праздников: Кирилл Капризов и его «Миннесота» принимают Александра Овечкина и «Вашингтон». Битва поколений — 9 января в 4:00 по Москве.