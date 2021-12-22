Что смотреть на Кинопоиске на каникулах: «Дюна», «Веном 2», «Орел и решка. Кино»

Рассказываем, какие фильмы и сериалы появятся в подписке в новогодний период — от главных блокбастеров года и победителей «Кинотавра» и Канн до великого аниме и новых серий любимых телешоу.
Блокбастеры
Фантастический эпос Дени Вильнёва
«Дюна» (с 1 января)
Император поручает Дому Атрейдес править на пустынной планете Арракис, где добывают пряность — самое дорогое вещество во вселенной. Герцог Лето прибывает на планету с семьей и вассалами, чтобы наладить производство пряности и заключить союз с коренным населением. Но бывшие наместники Арракиса — Дом Харконнен — не готовы просто так отдать ценный ресурс и планируют военный переворот. Режиссер Дени Вильнёв снял свою версию романа Фрэнка Герберта без оглядки на опыт Дэвида Линча и Алехандро Ходоровски, чтобы избежать сравнения с этими визионерами. Получился самый красивый блокбастер года, в котором сыграли Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон и другие суперзвезды.
Подробнее о фильме:
Фильм недели: черви и звезды в «Дюне» — главном блокбастере года
Видео • Как снимает Дени Вильнёв и чем хороша «Дюна»
Битва двух паразитов
«Веном 2» (с 1 января)
Эдди Брок (Том Харди) возвращается к репортерской работе и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон), ожидающего смертной казни в тюрьме. Во время встречи тот кусает журналиста за руку и превращается в симбиота Карнажа. Маньяк сбегает, чтобы устроить бойню. Чтобы противостоять злодею, Эдди нужно договориться с собственным симбиотом Веномом. Сиквел фантастического боевика о супергерое с инопланетным паразитом в груди — один из самых кассовых проектов года.
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Бонус для фанатов народного мстителя
«Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия» (с 27 декабря)
Некто в маске Чумного Доктора и боевом костюме с огнеметами жестоко убивает преступников, до которых не добралось правосудие. Майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) пытается остановить расправы и вычислить таинственного мстителя. Супергеройский боевик режиссера Олега Трофима и продюсера и сценариста Артема Габрелянова был самым популярным фильмом Netflix этим летом, а к новогодним каникулам получил дополненную версию. «Габрекат» — это еще 20 минут диалогов главных героев и экшен-сцен, которые не вошли в основную версию.
Подробнее о фильме:
Видео • Что посмотреть: «Майор Гром: Чумной Доктор» — первый российский кинокомикс
Тихон Жизневский о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»: «Шавуха, конечно, главное действующее лицо»
Харли Квинн с командой против военной хунты
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (с 1 января)
Группа заключенных со сверхспособностями отправляется на остров Корто Мальтезе, чтобы уничтожить лабораторию, где разрабатывают опасное оружие. Власть в государстве принадлежит военным, и эта миссия — верная смерть. Но и сдаться без боя никак нельзя: любое неповиновение активирует взрывчатку, имплантированную в черепа диверсантов. В «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна гармонично сочетаются дерзкий юмор, атмосфера военных боевиков 1960-х и довольно редкая для комиксов DC задушевность.
Подробнее о фильме:
Фильм недели. «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Как Джеймс Ганн снял самый душевный блокбастер лета
Подкаст • «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: ультранасилие встречается с нежной драмой об аутсайдерах
Экскурсия по Амазонке с Дуэйном Джонсоном
«Круиз по джунглям» (с 30 декабря)
Англичанка Лили Хоутон (Эмили Блант) и ее брат Макгрегор (Джек Уайтхолл) приезжают в Амазонию на поиски мифического дерева, снимающего проклятия и исцеляющего любые недуги. Наняв в качестве проводника местного шкипера Фрэнка (Дуэйн Джонсон), они отправляются в поход, во время которого им будут противостоять воскресшие конкистадоры и конкурирующая экспедиция. Захватывающий двухчасовой квест в дикой природе с отсылками к диснейлендовским аттракционам и приключениям Индианы Джонса.
Военная драма о цене подвига
«Летчик» (с 31 декабря)
В декабре 1941 года советский летчик Николай Комлев уничтожает немецкую танковую колонну, но не успевает вернуться на базу — его подбивает вражеский мессершмитт. Комлев сажает самолет на глухой поляне и в течение нескольких дней добирается до своих. Выжить в морозном лесу, окруженном немцами, ему помогают вера и непреодолимое желание летать. Реалистичная военная драма с Петром Федоровым и настоящим военным Ил-2, снятая по мотивам истории Алексея Маресьева и других советских летчиков.
Подробнее о фильме:
Повесть о настоящем самолете: как боевой Ил-2 снимался в фильме «Летчик»
Король Джеймс и мультяшные герои играют в баскетбол
«Космический джем: Новое поколение»
Звезда НБА Леброн Джеймс заставляет сына заниматься баскетболом, вопреки его увлечению видеоиграми. В семейный спор вмешивается искусственный интеллект, забирая обоих в цифровую вселенную и выдвигая условие: ребенок вернется, если Леброн победит в суперматче. Против его команды, составленной из персонажей Looney Tunes, сыграют цифровые монстры «Звездные вышибалы». Очевидно, силы неравны, ведь, как мы помним по первому «Джему», Багз Банни и его рисованные друзья не умеют прыгать. «Новое поколение» — одновременно семейный блокбастер и метакомедия, полная отсылок к другим проектам Warner Bros., от «Матрицы» до «Гарри Поттера».
Комедии
Дрим-тим спасает телешоу от закрытия
«Орел и решка. Кино» (с 6 января)
Популярная телепрограмма о путешествиях на грани закрытия. Ведущие разводятся, локации повторяются, рейтинги стремятся к нулю. Но продюсер Лера верит, что «Орел и решка» еще не исчерпали свой потенциал, и обещает эксклюзив: съемки в арабской стране Абд-Эль-Акри, еще недавно закрытой, а теперь собирающейся конкурировать за туристов с Эмиратами. Съемочная группа оказывается в экзотическом государстве, где незнание местных законов может привести к самым неожиданным последствиям. «Орел и решка. Кино» — комедия про бывалых телевизионщиков (их сыграли Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава), которых трудно удивить, но легко напугать.
Пенсионеры устраивают нелегальный бизнес в доме престарелых
«Старые шишки» (с 31 декабря)
Виктор (Алексей Гуськов) приезжает в ветхий дом престарелых навестить армейского друга. Жизнь там течет своим чередом: старики играют в шашки на таблетки, дружно провожают в последний путь соседей и робко просят денег у местного чиновника Чердынцева. Гость оказывается бойким предпринимателем — тут же пытается соблазнить местную примадонну, бывшую актрису Ирину (Ирина Алферова), и открывает бизнес, выращивая в заготовленных гробах коноплю. Жизнь дома престарелых начинает играть яркими красками. Шальная комедия от Сергея Светлакова о том, как можно тряхнуть стариной.
Безумный трип с Санта-Клаусом
«10 дней с Сантой» (с 3 января)
Карло, Джулия и трое их детей едут на рождественские каникулы в Швецию. Во время путешествия их дом на колесах сбивает бородатого старика в костюме Санта-Клауса. Дед просит подвезти его до Стокгольма. По пути он рассказывает про эльфов и свой роман со Снежной королевой, а заодно помогает всем членам семьи стать чуть ближе друг другу. Добрая история на стыке роуд-муви и рождественской мистерии — продолжение семейной комедии Алессандро Дженовези «Папа за маму».
Сериалы и спешелы
Люди воюют против человекоподобных великанов
«Атака титанов», продолжение 4-го сезона (с 9 января)
Сто лет выжившие земляне прячутся за высокими стенами от пожирающих людей огромных гуманоидов. Однажды инопланетные особи, которых называют титанами, пробивают стену, что ведет к большим потерям. Во время атаки погибает мать Эрена Йегера, и после этого он, его сестра Микаса и их друг Армин вместе с другими солдатами начинают биться с гигантами. «Атака титанов» — культовая японская постапокалиптическая манга, получившая множество наград и порцию критики за жестокие и излишне смелые сцены. Первый сезон выйдет на Кинопоиске в 27 декабря; вскоре на сервисе появятся второй, третий и половина четвертого.
Экранизация классики Жюля Верна без главного антагониста
«Вокруг света за 80 дней», 1-й сезон
Заключив с состоятельными джентльменами пари, что он сумеет объехать мир не более чем за 80 дней, Филеас Фогг и его преданный камердинер Паспарту отправляются в кругосветное путешествие. В полном опасностей и сюрпризов приключении авантюристов сопровождает журналистка The Daily Telegraph Эбигейл Фикс. Молодая леди компенсирует то, что в экранизацию не попал герой романа Жюля Верна — хитрый сыщик Фикс. Флегматичного аристократа Фогга в сериале Стива Бэррона играет звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант.
Темная история любви ведьмы и вампира
«Открытие ведьм», 3-й сезон (с 7 января)
Историк Диана Бишоп (Тереза Палмер) находит в библиотеке Оксфордского университета старинную рукопись о происхождении нечистой силы. Ожившая в руках девушки книга пробуждает ведьм, демонов и вампиров. Они распознают в Диане свою, и это очень опасная ситуация, ведь она потомственная ведьма, отказавшаяся от своей сверхъестественной природы. Об этом ее предупреждает Мэттью Клермонт (Мэттью Гуд) — профессор биохимии и вампир, тоже интересующийся магической книгой. Между учеными вспыхивает искра, но древний договор запрещает межвидовые связи. В третьем сезоне Диана и Мэттью ждут ребенка, и это уже не драма для всего темного сообщества, а повод для войны.
День сурка в календаре Доктора
«Доктор Кто», новогодняя серия (с 1 января)
В офисе ELF Storage происходит череда убийств: инопланетные роботы далеки снова и снова уничтожают директора компании и ее клиента. Доктор и ее напарники Ясмин Хан и Дэн Льюис пытаются остановить пришельцев, но сами попадают в петлю времени. В 2022 году продюсеры обещают выпустить еще два эпизода, после чего шоураннер Крис Чибнелл и исполнительница главной роли Джоди Уиттакер покинут проект.
Подробнее о сериале:
Обитатели Ромашковой долины встречают год Тигра
«Смешарики. Новый сезон», новогодняя серия (с 25 декабря)
В стране Смешариков что ни день, то заботы и приключения. В новом сезоне герои отмечают день рождения своего нового товарища Гусения, Крош ищет морскую капусту, Ежик ломает свои очки и рассуждает об упущенных возможностях, а у Лосяша случается амнезия. В новогоднем спецвыпуске жители Ромашковой готовятся встречать год Тигра. Вот-вот должна приехать суперзвезда Тигриция, но вместо нее — вот ведь сюрприз! — из двери роскошного автомобиля выходит Тигр.
Веб-сериал про жизнь четких пензенских пацанов
«Зёма», новогодняя серия (с 31 декабря)
Зёма (Семен Молоканов) — прямой, как полоски на его спортивном костюме, парень с понятными жизненными ориентирами. Крутится, чтобы понравиться мажорной девчонке Миле (Мила Сайфутдинова), которая ему совсем не пара, и чтобы поднять бабла на карбонару в больших тарелках. Ради этого он мутит криминальный бизнес и находит неприятности на свою голову. Впрочем, Зёму сложно напугать: в лихие девяностые его отец Грек наводил в городе шороху. В спешеле «Новогодний замес» Зёма и его кореша Тяпа (Артём Бординов) и Сундук (Денис Сундуков) вляпываются в глухом лесу в темную историю — с бандитами, перестрелками и елками. Часовой эпизод, действие которого происходит в допандемийном 2018 году, снял любитель треша и черного юмора Вадим Валиуллин («Мертвым повезло»).
Подробнее о сериале:
«Зёма»: сериал, снятый в Пензе и попавший в топ-250 Кинопоиска
Авторское кино
История случайной встречи в поезде Москва — Мурманск
«Купе номер 6» (с 6 января)
В поезде, идущем на Русский Север, попутчиком финской студентки Лауры (Сейди Хаарла) оказывается грубоватый шахтер Леха (Юра Борисов). Поначалу назойливый собеседник раздражает Лауру, но постепенно она замечает в нем близкого человека — такого же одинокого, как и она сама. Трогательный роуд-муви Юхи Куосманена взял Гран-при Каннского кинофестиваля и претендует на «Золотой глобус».
Рецензия на фильм:
«Купе номер шесть» Юхо Куосманена: особенности национальной железной дороги
Боди-хоррор о девушке в бегах; главный приз Канн-2021
«Титан» (с 8 января)
Танцовщица Алексия живет с титановым имплантом в черепе, который вставили ей в детстве после автомобильной аварии. Навязчивое поведение одного из поклонников пробуждает в девушке зверскую агрессию, и она убивает его, а затем и еще нескольких человек. Чтобы скрыться от полиции, Алексия меняет внешность и выдает себя за пропавшего без вести много лет назад подростка Адриана. Буйный хоррор Жюлии Дюкурно («Сырое») о хрупкой девушке с монстром в груди — победитель последнего Каннского кинофестиваля.
Подробнее о фильме:
Подкаст • «Титан»: почему нежный боди-хоррор выиграл Канны
Медитативная мелодрама о любви и сомнениях
«Море волнуется раз» (с 30 декабря)
Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) сбегают из интерната в лесной домик его бабушки; жизнь вдали от всех, когда никто не отвлекает друг от друга, кажется им первобытной и романтичной. Однажды они замечают соседей и начинают ходить к ним в гости. Мужчина и женщина, живущие в домике неподалеку, плетут корзины из лозы, собирают грибы, по-стариковски переругиваются и поразительно напоминают ребятам самих себя в возрасте. А еще Саше снится, будто они с Колей поженились и прожили всю жизнь. Режиссер Николай Хомерики взял паузу в съемках коммерческих проектов и вернулся к авторскому кино. Перерыв пошел мастеру на пользу: на «Кинотавре» его картина получила главный приз, а Бодрова — награду за лучшую женскую роль.
Интервью с Ольгой Бодровой:
«Это моя история и мои корни, за которые я несу ответственность»: Ольга Бодрова — о призе на «Кинотавре», любви во мраке Балабанова и об отце
Муж и жена выясняют отношения
«Солнечная линия» (с 2 января)
Проводив гостей после новогодней ночи, супруги начинают ссориться. В болезненном, но откровенном разговоре с обвинениями и взаимными упреками они пытаются разобраться, был ли их брак ошибкой и можно ли найти выход из семейного кризиса. «Солнечная линия» — пьеса Ивана Вырыпаева, которая с успехом поставлена в нескольких московских театрах. Автор киноверсии — Борис Хлебников («Аритмия»).
Автор: Марат Шабаев
Спорт
Ждем на льду Овечкина, Капризова и других
Матчи НХЛ с участием российских суперзвезд
Новый год — время для топ-хоккея: 1 января смотрим битву «Каролины» Андрея Свечникова и «Коламбуса» Владислава Гаврикова в 21:00 по Москве. А 2 января снова русские суперзвезды — Артемий Панарин и Андрей Василевский — вместе с «Рейнджерс» и «Тампой» делят Нью-Йорк в 20:30 по Москве.
И не забываем про красивый финиш праздников: Кирилл Капризов и его «Миннесота» принимают Александра Овечкина и «Вашингтон». Битва поколений — 9 января в 4:00 по Москве.
Авторы: Михаил Володин, Илья Ельчанинов
Фото: Jonathan Kozub / NHLI via Getty Images, Ethan Miller / Getty Images