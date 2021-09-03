Как создавались костюмы для «Дюны»

В прокате царит «Дюна» — новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта о далеком будущем, где люди отказались от использования роботов и компьютеров, сделав упор на развитие экстрасенсорных способностей. Мир, придуманный Гербертом, оказал огромное влияние на массовую культуру — достаточно сказать, что без него не было бы «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Историк кинокостюма Катерина Крупнова изучила экранизации «Дюны» и рассказывает, что могло получиться у Алехандро Ходоровски, почему костюмы спасли неудавшуюся киноверсию Дэвида Линча, что от Линча взяли художники по костюмам новой «Дюны» и как они отразили в одежде героев средневековые мотивы.