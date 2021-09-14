Что происходит в прокате: «Дюна», «Дюна» и еще раз «Дюна»

«Дюна» лидирует в мире, но ждем еще Китай и США

«Дюна» Дени Вильнёва должна была выйти в прокат еще год назад, но из-за пандемии премьера переносилась, и в итоге фильм вышел только этой осенью и пока лишь в Европе и Азии. Несмотря на это, он сразу стал лидером международного бокс-офиса. Американские фанаты смотрят на успехи картины со стороны: в США и Канаде «Дюна» выйдет только 22 октября.

Космическая опера Вильнёва установила рекорды пандемийного проката в России, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии, Украине, Гонконге и Сингапуре. В общей сложности она вышла на 32 территориях и за полторы недели заработала 77 млн долларов. Снижение сборов по всему миру во вторые выходные проката — всего 32%.

Уже ясно, что «Дюна» станет одним из самых кассовых фильмов года. Ее международные сборы сильно превосходят прогнозы (аналитики ждали сборы первого уик-энда в районе 20 млн долларов, но фильм сразу же начал прокат с 36 миллионов). Об этом же говорят рейтинг критики (91% на Rotten Tomatoes) и запредельный средний балл на IMDb (8.4 и 96-е место в топе сайта за все время). Но точно говорить об успехе картины и о перспективах сиквела можно будет только через месяц, когда «Дюна» выйдет в американский и китайский прокат.

«Шан-Чи» обновил американский рекорд за год

Американская публика продолжает делать кассу «Шан-Чи и легенде десяти колец». Первый большой фильм о супергерое азиатского происхождения удерживает первую строчку в США и Канаде четыре недели подряд. В свой третий уик-энд, 17—19 сентября, блокбастер заработал в Америке 21,7 млн долларов, а минувшие выходные завершил с результатом 13,3 миллиона. Снижение по отношению к предыдущей неделе составило только 32%, что замечательно для любого фильма, особенно после месяца в прокате.

Эти успехи позволили китайскому супергерою обойти русскую коллегу-конкурентку Наташу Романофф: он заработал в Америке 196,5 млн долларов, а «Черная Вдова» — 186,7 миллиона. Новый фильм вышел на первое место в Северной Америке за 2021 год и за все время пандемии. Третье место за этот период держит «Форсаж 9» (173 млн долларов), но он по-прежнему впереди всех. Здесь у «Шан-Чи» нет шансов на лидерство: сборы в 326 млн долларов уступают «Форсажу 9» в два с лишним раза (716,6 млн долларов).

«Главный герой» — главный оригинальный фильм года

Подвиги Шан-Чи и Пола Атрейдеса из «Дюны» оставили в тени комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, хотя она тоже оказалась одним из самых кассовых фильмов года. Картина хорошо прошла в американском прокате в августе (108 млн долларов), показала отличные цифры в Европе, России, Саудовской Аравии и Японии, а ровно месяц назад стала первым голливудским фильмом в китайских кинотеатрах после большого перерыва. К настоящему моменту «Главный герой» собрал в КНР 89 млн долларов, а общие мировые сборы благодаря этому превысили 300 миллионов. Это всего пятый голливудский релиз, которому в 2021 году покорилась такая цифра (после «Форсажа 9», «Черной Вдовы», «Шан-Чи» и «Годзилла против Конга»).

Важный аспект истории успеха «Главного героя»: это блокбастер по оригинальному сценарию. Как известно, больше всего денег в последние годы голливудским студиям приносили проекты с низким риском, основанные на уже существующих сюжетах: экранизации, сиквелы, ремейки и ребуты. Как правило, только одному-двум оригинальным фильмам удается попасть в итоговый топ года. В 2017-м это был «Прочь», в 2018-м — «Безумно богатые азиаты», в 2019-м — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Прошлый год в американском прокате, по сути, не состоялся, а в нынешнем именно «Главный герой» может продолжить этот достойный ряд.

Россия: «Дюна» заработала миллиард

Ажиотаж вокруг «Дюны» очень помог российским кинотеатрам, пережившим не самый удачный август. Выручка в выходные 16—19 сентября стала рекордной для проката в первый осенний месяц: в сумме более 794 млн рублей. Львиная доля этих сборов пришлась на фильм Вильнёва — билетов на нее продали на 566 млн рублей. По итогам вторых выходных «Дюна» при падении сборов в 37% собрала в России еще 357,5 миллиона, а общий показатель превысил миллиард (1,098 млрд рублей в России, 1,169 млрд рублей с учетом стран СНГ).

Новые релизы в широком прокате прошлой недели были нишевыми — фильм ужасов «Клаустрофобы-2: Лига выживших» и анимация «My Little Pony: Новое поколение». Сиквел хоррора получил 65,5 млн рублей (что на 40% меньше первых «Клаустрофобов»), а мультфильм, который во всем мире выпущен на Netflix и идет в кино только в России, заработал в первый уик-энд проката 45,8 миллиона.