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Крупным планом

Подкаст«Дюна»: что восхищает и что разочаровывает в главном блокбастере года

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Чем «Дюна» Дени Вильнёва отличается от романа? Удалось ли режиссеру передать всю глубину книги — от экоповестки и колониализма до отсылок к древнегреческой мифологии? Почему фильм понравится любителям «артбастеров»? И чем, несмотря на любовно созданный художниками и композитором мир, он разочаровывает?

Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон
Джош Бролин и Тимоти Шаламе
Джош Бролин и Оскар Айзек
Стеллан Скарсгард
Тимоти Шаламе
Ребекка Фергюсон, Зендея, Хавьер Бардем, Тимоти Шаламе
Зендея
Дэйв Батиста
Тимоти Шаламе

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают долгожданную «Дюну» Дени Вильнёва и спорят, не скучная ли получилась экранизация.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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