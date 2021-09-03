«Дюна»: что восхищает и что разочаровывает в главном блокбастере года

Чем «Дюна» Дени Вильнёва отличается от романа? Удалось ли режиссеру передать всю глубину книги — от экоповестки и колониализма до отсылок к древнегреческой мифологии? Почему фильм понравится любителям «артбастеров»? И чем, несмотря на любовно созданный художниками и композитором мир, он разочаровывает?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают долгожданную «Дюну» Дени Вильнёва и спорят, не скучная ли получилась экранизация.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов