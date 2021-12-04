«Это моя история и мои корни, за которые я несу ответственность»: Ольга Бодрова — о призе на «Кинотавре», любви во мраке Балабанова и об отце

Про отца

У меня остались скорее не воспоминания, а какие-то картинки из детства. Детское восприятие, наверное, устроено так, что запоминает не линейные вещи, а отдельные. Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего. А еще у нас остались папины вещи, и я раньше любила надевать его любимые свитера. Да, кстати, он в жизни такие же свитера носил, как и в «Брате». Когда мы вместе смотрели «Брата 2», во время сцены на кладбище я спросила: «Папа, а почему идет дождь, а ты без шапки?» Ну вот такая была детская реакция. А он там трупы таскает…

Для меня папа — это не «В чем сила, брат?», это не Данила Багров. Это мой папа, и, конечно, я пытаюсь с ним познакомиться как могу. Память зыбка и ненадежна, нельзя полагаться только на нее. Поэтому я могу приблизиться к папе, видя его на экране, — это и есть мое общение. Поэтому расценивать его роли в «Братьях» как роли артиста в кино у меня не получается. Я прекрасно понимаю, что «Брат 2» — фильм своей эпохи; я понимаю, почему люди до сих пор его помнят и любят. К сожалению, так размылись границы, что Сергей Бодров стал Данилой Багровым, Сергей Бодров стал Братом. Я не знаю, как к этому относиться, потому что для меня он человек. Мне больше всего нравятся его роли в «Кавказском пленнике» и в фильме «Восток-Запад».

Человек жив, пока его помнят и любят, но важно, чтобы это не становилось пошлостью, когда начинают как раз любить образ. Когда вижу, как в Петербурге в подземных переходах продают майки с «Братом», не могу к этому серьезно относиться. А когда люди хотят что-то сделать просто потому, что они помнят человека, любят его, любят как художника, как творца, как артиста, то это прекрасно. Да, и это ведь также и моя история, моя семья, мои корни, за которые я несу ответственность. Я прекрасно понимаю, что пока ко мне повышенное внимание только из-за фамилии, и, конечно, хочется не облажаться.