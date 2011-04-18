Звезды третьего «Льда» Анна Савранская и Степан Белозёров — о любимой музыке, талисманах и Александре Петрове

Степан: Я мечтаю стать автогонщиком. Хотел бы катать на авторалли, но это прям суперсложно. Вместо этого участвую в гонках на картах, потому что быстро водить можно только на специальных треках. Не гоняйте, пацаны! Вас дома ждут. (Смеется.) В детстве еще, помню, хотел быть диджеем. Прям представлял, как включаю клубную музыку, и все веселятся. Теперь я играю на барабанах, и можно сказать, что это как раз то, чего я хотел. К тому же бить по ударным — идеальная медитация или, наоборот, минутка ненависти, если хотите, возможность хорошо сублимировать. Еще, кстати, исполнил другую мечту детства и купил себе игровой компьютер и кресло. Мой маленький я мне благодарен. Мы полетели рубить в компик!