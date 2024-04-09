Что смотреть дома: «Лед 3», Fallout и новый сезон «Тети Марты»

Саша Горин, теперь уже хоккейный тренер, не хочет, чтобы его повзрослевшая дочь Надя (Анна Савранская) профессионально занималась фигурным катанием. И уж совсем ему не нравится то, что она встречается с молодым хоккеистом из Москвы Сергеем (Степан Белозёров). Слишком многое в жизни Нади напоминает Саше его собственную, а в ней было много испытаний и горьких моментов.

Третий фильм франшизы, над которым работали сценарист предыдущих частей Андрей Золотарёв и новый режиссер Юрий Хмельницкий, сюжетно отчасти напоминает первый «Лед». И здесь по-прежнему много музыкальных номеров, хоккея и сентиментальных сцен, от которых хочется разреветься.

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