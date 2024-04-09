Что смотреть дома: «Лед 3», Fallout и новый сезон «Тети Марты»

Александр Петров вновь выходит на лед, а Майкл Дуглас вживается в образ отца-основателя Америки. Героиня Fallout выбирается из-под земли, а владеющий боевыми искусствами панда навещает город мошенников и воров. А еще новый сезон «Тети Марты» и показ «Слова пацана» на НТВ. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Продолжение мелодрамы с Александром Петровым
Где смотреть: Кинопоиск — с 13 апреля
Саша Горин, теперь уже хоккейный тренер, не хочет, чтобы его повзрослевшая дочь Надя (Анна Савранская) профессионально занималась фигурным катанием. И уж совсем ему не нравится то, что она встречается с молодым хоккеистом из Москвы Сергеем (Степан Белозёров). Слишком многое в жизни Нади напоминает Саше его собственную, а в ней было много испытаний и горьких моментов.
Третий фильм франшизы, над которым работали сценарист предыдущих частей Андрей Золотарёв и новый режиссер Юрий Хмельницкий, сюжетно отчасти напоминает первый «Лед». И здесь по-прежнему много музыкальных номеров, хоккея и сентиментальных сцен, от которых хочется разреветься.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Убойная пародия на шпионские боевики
Где смотреть: Кинопоиск
Суровый агент спецслужб Бекешев с позывным Красный 5 (Денис Шведов) и его напарник, болтливый хакер по прозвищу Бабуля (Роман Курцын), охотятся на преступников со сверхспособностями. Злодеи как на подбор гениальны: первый изобретает яды, второй по-актерски легко перевоплощается в кого угодно, третий навсегда отправляет людей в их мечты.
Комедийный экшен Евгения Шелякина («Хеппи-энд», «Тетя Марта») с юмором, гэгами и легко узнаваемыми отсылками к культовым шпионским детективам.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Добрый ситком о рано повзрослевших детях
Где смотреть: Кинопоиск, Wink
Маленькая Марта живет без родителей, рядом только дед (Юрий Кузнецов), за которым нужен присмотр, да ушлый дальний родственник Марат (Александр Метёлкин). Жизнь заставляет девочку быть по-взрослому самостоятельной и часто лукавить. Марта ищет маму, а находит сестру-близнеца Юлю, которая живет у строгой опекунши (Зоя Бербер). И снова идет на хитрость.
Комедия от создателей «Психологинь», «90-е. Весело и громко» и «Родкома» с юной звездой «Льда 2» и «Льда 3» Виталией Корниенко, у которой в новом сезоне сразу две роли.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».
Продолжение клаустрофобного сай-фая по мотивам рассказов Хьюи Хауи
Где смотреть: Амедиатека
Правительственная агентка Астер (Лина Хиди) расследует причины недавнего технического сбоя в одном из галактических маяков, на котором несет вахту бывший военный Халан (Стефан Джеймс). У них нет оснований доверять друг другу, но неожиданные обстоятельства заставляют их держаться вместе. Во втором сезоне на первый план выходит ученый Алеф (Эрик Ланж), который одержимо ищет артефакт, способный дать безграничную власть.
В проекте сменился шоураннер — место Зака Пенна («Мстители», «Первому игроку приготовиться») заняли Глен Маззара («Ходячие мертвецы», «Новичок») и Джой Блейк («Чужестранка»). Надеемся, им удалось втиснуть в ограниченное пространство маяка столько же загадок, тайных смыслов и драмы, сколько было в первом сезоне.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Шутливое предостережение желающим найти миллион
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, «Иви»
Миша (Дмитрий Лысенков) покупает старое кресло, под обивкой которого оказываются документы и пачки нала. Деньги легко пришли и легко уходят — на ремонт дома и двора. И вот уже Миша становится местным героем, которого соседи уговаривают участвовать в выборах. Тем временем действующий губернатор догадывается, из чьего кармана финансируется благоустройство города.
Абсурдная комедия об одном кресле, которое лучше двенадцати стульев. Помимо Дмитрия Лысенкова, играют Артём Ткаченко и Сергей Рост.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Большая панда отказывается от титула Воина Дракона
Где смотреть: Peacock
Вместе со своей новой знакомой Чжэнь — аферисткой, которой не стоит доверять — По отправляется в город мошенников и воров. Ему предстоит сразиться с Хамелеоншей, самой могущественной колдуньей-оборотнем, которая украла у многих мастеров их кунг-фу.
Во франшизе появляются новые персонажи, но По остается верен себе: он мечтает полениться, поесть, но вместо этого опять попадает в неловкие ситуации и много дерется. Тех, кто предпочитает смотреть в оригинале, снова порадует озвучка Джека Блэка, Дастина Хоффмана и Брайана Крэнстона.
Сериал по мотивам культовой серии видеоигр
Где смотреть: Prime Video
Вот уже более 200 лет после ядерной катастрофы люди живут в подземных убежищах. Однажды Люси (Элла Пернелл) все же выбирается на поверхность и видит Пустошь — разруху на месте Калифорнии. Здесь она встречает обезображенного радиацией охотника за головами по прозвищу Гуль (Уолтон Гоггинс) и предводителя военизированной организации «Братство Стали» Максимуса (Аарон Мотен).
Впечатляющий постапокалиптическими пейзажами сериал сняли Джонатан Нолан и Лиза Джой, авторы масштабного «Мира Дикого Запада». Одним из продюсеров проекта стал Тодд Говард. Разработчик Fallout лично контролировал сюжет, хотя тот и не связан с игрой; это самостоятельная история.
Подробнее о сериале:
Байопик с Майклом Дугласом в роли основателя США
Где смотреть: Apple TV+ — с 12 апреля
В 1776 году 70-летний дипломат, философ, научный деятель Бенджамин Франклин отправляется во Францию, чтобы убедить страну профинансировать американскую демократию. Благодаря дипломатическим ухищрениям и обаянию посол договаривается о союзе против Великобритании, что в итоге делает Соединенные Штаты независимым государством.
Мини-сериал Тимоти Ван Паттена («Сопрано», «Рим», «Игра престолов», «Черное зеркало») — это экранизация книги «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Ее автор Стейси Шифф наиболее емко описала политическую фигуру Бенджамина Франклина, которого многие воспринимают как чудаковатого мыслителя, автора бесчисленных афоризмов и обладателя портрета на 100-долларовой банкноте.
Музыкальная мелодрама о любовном треугольнике во времени
Где смотреть: Hulu — с 12 апреля
Песни способны навевать воспоминания, но Харриет они возвращают в прошлое буквально. А там боль — любовь к Максу (Дэвид Коренсвет), которого у нее отняла автокатастрофа. Можно попытаться изменить ход событий и повлиять на настоящее, но в нем у Харриет уже есть любимый мужчина (Джастин Х. Мин).
Фестивальная картина с атмосферой «Меломанки» и «Необыкновенного плейлиста Зои». В женской роли — Люси Бойнтон, о чьей любви к музыке известно еще со времен «Рок-н-ролльщиков», где она сыграла музу главного героя.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Женский взгляд на проблему отцов и детей
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы вместе с вами смотрим классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждаем их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — очаровательное британское драмеди.
С тех пор как умерла мама, 12-летняя Джорджи (Лола Кэмпбелл) живет одна. Болтается на улице с мальчишками и обманывает социальную службу, включая по телефону ответы, которые надиктовал знакомый парень. Однажды дома появляется отец (Харрис Дикинсон), которого Джорджи никогда не видела. То ли бандит, то ли уголовник, молодой Джейсон совсем не похож на обычного родителя. Он крадет вместе с дочерью велики и дарит ей торт с незажженными свечками. Девочка счастлива, что больше не надо быть одной.
Фестивальное кино Шарлотты Риган, история которого, в отличие от схожей по сюжету драмы «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, происходит в антураже британских индустриальных кварталов.
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Самый обсуждаемый сериал года
Тихий восьмиклассник Андрей (Леон Кемстач) мечтает превратиться из твари дрожащей в право имеющего, поэтому пришивается к группировке Марата (Рузиль Минекаев) и его старшего брата Вовы Адидаса (Иван Янковский). Теперь у Андрея есть прозвище — Пальто — и определенные обязательства перед пацанами.
Сериал Жоры Крыжовникова («Горько!», «Звоните ДиКаприо!», «Лед 2») о формировании подростковых банд в СССР 1980-х стал событием и продолжает им оставаться.
Смотрите этот сериал на канале НТВ 15 апреля в 23:00 по Москве.
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Определена дата российской премьеры нового фильма Стивена Содерберга «Присутствие»
Новый фильм Содерберга «Присутствие» выйдет в России 29 августа. Это слоубёрнер о семье, которая переезжает в новый дом, где живет потусторонняя сущность. И именно от ее лица зритель наблюдает за происходящим. В ожидании новинки, мировая премьера которой состоялась на «Сандэнсе», смотрим суперсериал Содерберга «Больница Никербокер». В центре сюжета — нью-йоркский госпиталь в самом начале ХХ века, когда хирурги боролись за жизнь пациентов без антибиотиков и технологий.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Фрэнсис Форд Коппола представит на Каннском фестивале новый фильм «Мегалополис»
В мае на Каннском фестивале состоится премьера долгожданного фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Философская драма с элементами политической сатиры рассказывает об архитекторе, который хочет построить на месте разрушенного Нью-Йорка антиутопический мегаполис. Мэтр задумал эту историю еще 45 лет назад, но по разным причинам откладывал реализацию. В начале 2020-х режиссер вновь вернулся к идее — теперь не терпится увидеть то, что Коппола создавал почти полжизни. А пока смотрим другую работу режиссера — драму о вчерашнем выпускнике юрфака Руди Бэйлоре (Мэтт Дэймон), который разоблачает аферу могущественной страховой компании.
Автор: Михаил Володин